أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، عن فتح باب القبول للتسجيل في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2025-2026.

وتحت شعار "نستثمر بالمستقبل"، تسلط حملة القبول لهذا العام الضوء على التزام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برعاية الجيل القادم من الدبلوماسيين الإماراتيين والمتخصصين في الشؤون الدولية.

وفي إطار فتح باب التسجيل، ستنظم الأكاديمية يوماً مفتوحاً في 27 فبراير من الساعة 1:00 مساءً حتى 5:00 مساءً، حيث سيتاح للراغبين فرصة لزيارة الأكاديمية والاطلاع على برامجها والتفاعل مع نخبة من أعضاء هيئتها التدريسية المرموقين.

تم تصميم برنامج دبلوم الدراسات العليا، المعتمد بالكامل والممتد لعام واحد، ليلبي متطلبات شؤون الدبلوماسية المتغيرة باستمرار في عالم متسارع الأحداث على الساحة الدولية. حيث يزود هذا البرنامج الطلاب بالمهارات الأساسية اللازمة في الدبلوماسية الحديثة، والتي تشمل: مهارات البحث المتقدم، مهارات التفاوض، فن التواصل الفعّال باللغتين العربية والإنكليزية بالإضافة إلى فرصة اتقان لغة دولية ثالثة، مهارات البروتوكول والإتيكيت ومهارة الدبلوماسية القنصلية وإدارة الأزمات. يفتح باب تقديم الطلبات في 24 فبراير 2025 ولغاية 6 أبريل 2025، حيث يمكن للراغبين معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم طلباتهم عبر: agda.ac.ae /PGD

وقد أكد سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، على الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية في تشكيل مستقبل الدبلوماسية الإماراتية، قائلاً: " في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لا يقتصر دورنا على تعليم الدبلوماسيين المستقبليين فحسب، بل إننا نعمل لنُمكّن الجيل الجديد من القادة الإماراتيين بالمهارات والمرونة والرؤية الاستراتيجية اللازمة لمواكبة تعقيدات الدبلوماسية الحديثة. ومن خلال هذا البرنامج، يكتسب طلابنا الخبرة والثقة لتوجيه النقاشات العالمية، وتعزيز أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام على الساحة الدولية".

ومن جانبه صرّح الدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية قائلاً: "إن برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية ليس مجرد تجربة أكاديمية، بل هو رحلة تحوّلية تُهيّئ طلابنا للريادة في السلك الدبلوماسي. حيث يجمع منهجنا التعليمي بين التدريب العملي، والمناقشات السياسية رفيعة المستوى، والتأهيل الشامل، مما يضمن تخرّج دبلوماسيين يتمتعون بالثقة والكفاءة، وقادرين على تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها بمهارة ونزاهة."

أما معايير القبول الخاصة بالأكاديمية فتنص على أن يكون جميع المتقدمين للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات الإماراتيات الذين تقّل أعمارهم عن 35 عاماً، وحاصلين على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0، وحاصلين على درجة 6.5 كحد أدنى في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية "آيلتس"أو درجة لا تقل عن 79 في اختبار TOEFL عبر الإنترنت (IBT)، أو درجة لا تقل عن 213 في اختبار TOEFL عبر الكمبيوتر (CBT)، أو درجة لا تقل عن 550 في اختبار TOEFL الورقي (أو سيحصلون على المعدل المطلوب قبل بدء البرنامج). في حين سيطلب من المتقدمين الذكور إرفاق شهادة استكمال الخدمة الوطنية، وأن يكونوا قادرين على السفر والعمل خارج الدولة.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae

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