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صافي الربح
- أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين.
- ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب في الربع الأول بنسبة 18% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس استمرار زخم النمو في أعمال المصرف
- بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة في الربع الأول من عام 2025 1.7 مليار درهم إماراتي، مما يعكس زيادة 18% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.
الإيرادات
- سجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14% لتبلغ 2.9 مليار درهم إماراتي مقابل 2.5 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام السابق. ويعكس هذا النمو الاستثنائي أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية. وقد دعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل. ولعبت الزيادة في حجم الأعمال، إلى جانب القوة المتواصلة للأعمال القائمة على الرسوم، دوراً هاماً في هذا التحسن.
- حقق المصرف نمواً لافتا في الإيرادات مما يعكس زخماً قوياً ونجاحاً مستمراً في رفع وتيرة الأداء.
- سجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم إماراتي العام الماضي، مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق.
- وصل صافي هامش الربح إلى 4.31%، منخفضاً بمقدار 36 نقطة أساس فقط مقارنة مع العام الماضي، مما يعكس الأحجام القوية للأعمال وإدارة فعالة للميزانية العمومية، والتي عوضت انخفاض معدلات الربح في السوق
- سجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 35% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 827 مليون درهم إماراتي في العام السابق. ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 30% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة. ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل حالياً نسبة 39% من اجمالي الدخل التشغيلي، مرتفعاً عن 33% في الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد التركيز الاستراتيجي المستمر على تنويع مصادر الإيرادات.
التكاليف
- ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 830 مليون درهم إماراتي، في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة.
- وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى معدل 28.9%، محققةً تحسناً بمقدار 1.5 نقطة مئوية بالمقارنة مع 30.4% في الربع الأول من العام الماضي.
-انتهى-
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