أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (سوق دبي المالي: (AMANAT الشركة الاستثمارية المدرجة الرائدة في المنطقة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (“السنة المالية 2025”).

تمثل السنة المالية 2025 محطة محورية في مسيرة تطور أمانات، حيث شهدت أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاعات أعمالها الأساسية، واستكمالاً ناجحاً لدورة التخارج، وتعزيز العوائد الرأسمالية للمساهمين.

ارتفعت الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 931.7 مليون درهم

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) من العمليات المستمرة بنسبة 28% لتصل إلى 380.4 مليون درهم

ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 42% ليبلغ 248.1 مليون درهم

ارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 309.5 مليون درهم، مما يعكس زخماً إيجابياً مع دخول السنة المالية 2026

بلغت الأرصدة النقدية وما في حكمها 1.45 مليار درهم، عقب إتمام عمليات تخارج ناجحة

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قياسية بقيمة 175 مليون درهم، بما يعادل 7 فلس للسهم الواحد، وذلك رهناً بموافقة المساهمين

خلال السنة المالية 2025، قامت أمانات بما يلي:

إتمام الطرح العام الأولي لشركة المسار الشامل للتعليم بنجاح في السوق المالية السعودية

التخارج من الاستثمارات العقارية غير الأساسية، بما في ذلك بيع أصول شركة NLCS العقارية

تعزيز ميزانيتها العمومية، بما يوفر مرونة أكبر لتوزيعات الأرباح وإعادة الاستثمار وفق نهج منضبط وتؤكد هذه الخطوات استكمال دورة التخارج لدى أمانات، وتمهد لانتقال الشركة إلى المرحلة التالية من النمو القائم على قطاعات الأعمال القابلة للتوسع.

الأداء التشغيلي وأداء قطاعات الأعمال:

قطاع الرعاية الصحية: مجموعة كامبريدج الصحية

إطلاق مجموعة كامبريدج الصحية كعلامة إقليمية موحدة، بما يعزز التميز السريري وحجم العمليات

زيادة الطاقة الاستيعابية التشغيلية بعدد 85 سريراً (+16%)، لتصل إلى 625 سريراً تشغيلياً من إجمالي طاقة استيعابية تبلغ 715 سريراً

بلغ متوسط الأرباح الشهرية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.4 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2025، بزيادة 21% على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع معدلات الإشغال وتعزيز الرافعة التشغيلية

من المتوقع تشغيل 90 سريراً إضافياً خلال عام 2026، مع وجود 10 أسرّة أخرى قيد التطوير

تواصل كامبريدج تقييم فرص نمو إضافية بما يتماشى مع هدفها متوسط الأجل للوصول إلى 1,000 سرير

قطاع التعليم – شركة المسار الشامل للتعليم

ارتفعت أعداد تسجيل الطلبة والمستفيدين بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 27.9 ألف

سجلت جامعة ميدلسكس دبي نمواً في أعداد الطلبة بنسبة 14% لتصل إلى 6.5 ألف طالب

ارتفعت أعداد تسجيل الطلبة لمجموعة نما بنسبة 25% لتصل إلى 13.7 ألف طالب

زاد عدد المستفيدين من خدمات HDC بنسبة 19% ليصل إلى 7.8 ألف مستفيد

توسعت مرافق التعليم الخاص (SEN) من 45 إلى 53 منشأة (+18%)، مع وجود 15 منشأة إضافية قيد التطوير

حصلت جامعة ميدلسكس دبي على الترخيص المؤسسي من هيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، بما يدعم توسيع قاعدة الطلبة والنمو الطويل الأجل

قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة:

" يسر مجلس الإدارة ما تحقق من تنفيذ منضبط عبر قطاعات أمانات خلال عام 2025. ومع استكمال دورة التخارج، وامتلاك مركز نقدي قوي، وقطاعات أعمال تشغيلية قابلة للتوسع في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، فإن الشركة في موقع يمكنها من تحقيق عوائد مستقرة للمساهمين، مع الاستمرار في الاستثمار بحكمة لدعم النمو طويل الأجل. ويظل الالتزام بالحوكمة، والانضباط في تخصيص رأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة في صميم دور مجلس الإدارة الرقابي".

وأضاف جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة:

"كان عام 2025 عاماً مفصلياً لأمانات، حيث حققنا نتائج مالية وتشغيلية قوية، واستكملنا دورة التخارج، وعززنا ميزانيتنا العمومية. وأسهم التوسع في الطاقة الاستيعابية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في رفع معدلات الاستخدام ونمو الأرباح، مما مكّننا من تقديم مقترح توزيع أرباح قياسية، مع تهيئة الشركة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

نظرة مستقبلية لعام 2026:

تدخل أمانات السنة المالية 2026 بزخم إيجابي، مدعومة بما يلي:

استمرار نمو أعداد تسجيل الطلبة وحجم الخدمات الصحية المقدمة

مواصلة تشغيل الطاقة الاستيعابية المرخصة في قطاع الرعاية الصحية

ميزانية عمومية قوية تدعم توزيعات أرباح مستدامة

فرص نمو انتقائية ومنضبطة تتماشى مع استراتيجية القطاعات

الملخص التنفيذي

