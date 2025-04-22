عقدت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية (تكنو كيو) ش. م. ع. ق جمعيتها العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء الموافق 15 ابريل 2025 في فندق موندريان الدوحة، بحضور 87.91% من المساهمين، وترأس الاجتماع السيد عبد اللطيف محمد الجيدة، رئيس مجلس الإدارة.

خلال الإجتماع، وافق المساهمون على كافة بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.142 ريال قطري لكل سهم، بواقع 14.20% من القيمة الاسمية للسهم، بمجموع إجمالي قدره 12 مليون ريال قطري.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الرئيس عن امتنانه لصاحب السمو أمير البلاد المُفدّى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللقيادة الوطنية على دعمهم المستمر للقطاع الخاص، مؤكدًا التزام الشركة بأهداف التنمية الوطنية.

مراجعة الأداء لعام 2024:

قدم مجلس الإدارة تقريرًا شاملًا يوضح الإنجازات الاستراتيجية والمالية لتكنو كيو؛ رغم التباطؤ الاقتصادي والبيئة السوقية الحذرة التي سادت بعد كأس العالم في قطر، أبدت شركة تكنو كيو قدرة عالية على التكيف وحققت إيرادات بلغت 211.2 مليون ريال قطري وصافي ربح قدره 21.4 مليون ريال قطري، بزيادة عن 19.7 مليون ريال قطري في عام 2023. كما حققت المجموعة ربحًا إجماليًا قدره 72.7 مليون ريال قطري، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 34.4%، مما يعكس تحسنًا في الكفاءة التشغيلية.

وتمكنت الشركة من تعزيز مركزها المالي من خلال إدارة فعالة للتكاليف وتقليص الاقتراض، حيث اختتمت العام برأس مال قدره 122.5 مليون ريال قطري واقتراض لم يتجاوز 0.7 مليون ريال قطري فقط.

التطورات الاستراتيجية

وفي استجابة للطلب المتزايد في المنطقة، قامت الشركة بما يلي:

إعادة فتح مكتبها في عُمان لتعزيز حضورها في مجالي البنية التحتية والتكنولوجيا والاستفادة من الفرص الواعدة فيهما.

إطلاق وحدة أعمال جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات تركز على التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحلول البرمجيات المؤسسية.

الحصول على تقدير وطني كـ " أفضل مزود للأنظمة المتكاملة" من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع رؤية تكنو كيو طويلة الأجل لتعزيز وجودها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية وتقديم حلول متكاملة عبر القطاعات.

كما صادق المساهمون على:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2024.

إعادة تعيين شركة كي بي إم جي كمدقق خارجي للسنة المالية 2025، مع تحديد أتعابهم.

الموافقة على سياسة الترشيحات والمكافآت، مما يعزز إطار حوكمة الشركة.

نظرة مستقبلية:

وفي نظرة على العام المقبل، قال السيد زياد الجيدة: " نركز على تعزيز قدراتنا الأساسية والتوسع في مجالات ذات تأثير كبير، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والأمن الرقمي. ومع مكانتنا القوية في السوق ووضعنا المالي المستقر، إلى جانب تركيزنا المستمر على الابتكار، نحن على ثقة في أن هذه العوامل ستسهم في دفع شركة تكنو كيو إلى مرحلة جديدة من النمو في أسواق قطر وعُمان والمملكة العربية السعودية."

خلال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية تمت المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة عدد (7) أنشطة تجارية، بالإضافة إلى تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه بإتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتم الاجتماع بتقديم الشكر للمساهمين والشركاء والموظفين على ثقتهم ودعمهم المستمر لمسيرة الشركة الاستراتيجية.

نبذة عن شركة تكنو كيو:

تكنو كيو هي شركة إقليمية متخصصة في مجال الأنظمة المتكاملة: السمعية والبصرية والجهد المنخفض والبنية التحتية للبث وحلول أعمال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإضاءة وحلول الضيافة. لقد رسّخ التزامنا بالجودة والابتكار مكانتنا ككيان إقليمي رائد في تصميم وتركيب وصيانة البنى التحتية التقنية المتقدمة. على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، خدمنا بجد واجتهاد قاعدة عملاء متنوعة. تمتد مشاريعنا عبر العديد من القطاعات بما في ذلك الشركات والتعليم والحكومة والرعاية الصحية والضيافة والأماكن العامة. من خلال تخصيص حلولنا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل، تضمن تكنو كيو أن كل تكامل لا يعزز فقط من وظائف المكان ولكن أيضًا يرفع من تجربة المستخدم إلى آفاق جديدة. منذ تأسيسها في عام 1996، كانت تكنو كيو في طليعة الابتكار، حيث تقود التغيير والتقدم في سوق المنطقة شديدة التنافسية. نمونا ليس مجرد مقياس للوقت بل شهادة على التزامنا بالتميز وشغفنا بالابتكار وتفانينا الراسخ لتقديم حلول مبتكرة.

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