نمو الأرباح قبل الضريبة بنسبة 117% على أساس سنوي لتصل إلى 101.9 مليون درهم، مسجلةً أقوى نتائج سنوية في تاريخ الشركة

بلغت إيرادات السنة المالية 2025 نحو 713 مليون درهم، بنمو نسبته 56% على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية

قفز صافي الأرباح بنسبة 111% على أساس سنوي ليصل إلى 90 مليون درهم، بعد نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 82% إلى 98 مليون درهم، وارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 77% لتصل إلى 205 ملايين درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إيزي ليس" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول: EASYLEASE)، المزوّد الرائد لحلول التنقل المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن تحقيق نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلةً نمواً قوياً في الإيرادات وزيادة ملحوظة في الربحية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 713 مليون درهم، مدعومةً باستمرار الطلب على حلول التنقل والخدمات اللوجستية وحلول التوصيل المرتبطة بها. كما قفزت الأرباح قبل الضريبة بنسبة قوية قدرها 117% على أساس سنوي لتصل إلى 101.9 مليون درهم، ما عكس قدرة الشركة على التوسع المدروس مع الحفاظ على نهجها المنضبط في إدارة التكاليف. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى 98 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 111% إلى 90 مليون درهم، مدفوعاً بتحسن معدلات تشغيل الأسطول وارتفاع الهوامش الربحية.

وحققت الشركة أداءً قوياً من خلال التوسع المستمر في عروضها وخدماتها، حيث أسهم نمو حلول خدمات التوصيل، وحلول التأجير للمؤسسات، وإدارة الأساطيل المتكاملة في تنويع مصادر الإيرادات. وأثمر ذلك عن ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 50% ليصل إلى 198 مليون درهم، وارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 77% لتصل إلى 205 ملايين درهم، ما يعكس تحسناً في إنتاجية الأصول وقوة الأرباح النقدية مع استمرار توسع الأعمال.

وتعليقاً على النتائج، قال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة شركة "إيزي ليس": "شهد هذا العام تقدماً مهماً في مسيرة إيزي ليس، وتحولها إلى منصة أكثر تكاملاً ومرونة في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية. كما يعكس هذا التقدم نهجاً متوازناً في النمو، مع تركيز مجلس الإدارة على الحفاظ على مستوى قوي من الحوكمة والإشراف، بالتوازي مع توسع الشركة واستعدادها للمرحلة التالية من التطوير".

بدوره، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس": "شكّل عام 2025 محطة مفصلية لشركة إيزي ليس، حيث حققنا أقوى أداء مالي في تاريخ الشركة، ما يعكس قوة منصة التنقل والخدمات اللوجستية. وخلال العام، تضاعفت الأرباح قبل الضريبة وصافي الأرباح بأكثر من الضعف، مدعومةً بالتنفيذ المنضبط، واستمرارية الطلب، وتزايد مساهمة التكنولوجيا في العمليات. ومع دخولنا عام 2026، ننطلق بمنصة تشغيلية أكبر، واستراتيجية واضحة، وزخم قوي ما يؤهلنا للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في المنطقة".

وشهد أسطول الشركة نمواً تجاوز 50% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بالطلب المستمر من قطاعات التجارة الإلكترونية، وخدمات توصيل الطعام، إضافة إلى حلول التأجير والخدمات اللوجستية طويلة الأمد لعملائنا من المؤسسات. كما أسهمت جهود تحسين تخطيط الصيانة وتعزيز حوكمة الأسطول في دعم الكفاءة التشغيلية على مدار العام.

وكان قطاع الخدمات اللوجستية الأسرع نمواً ضمن محفظة الشركة، ما يعكس التوسع المستمر لمجموعة "جاليجا"، الشركة التابعة لـ"إيزي ليس" والمختصة في المستودعات والخدمات اللوجستية، وشركة "شيل"، ذراع "إيزي ليس" المختصة في خدمات دعم المركبات على الطرق والخدمات اللوجستية التعاقدية. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الطلب على خدمات التخزين والحلول اللوجستية المتكاملة عبر قطاعات رئيسية تشمل السيارات والتجارة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والرعاية الصحية، والقطاع الصناعي.

ومن خلال منصة "رايب إيفنتس"، قدمت "إيزي ليس" برنامجاً موسعاً من الفعاليات والأنشطة المجتمعية خلال العام، دعماً للشركات المحلية والعلامات التجارية الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما أسهم في نمو الإيرادات وتعزيز أهداف الشركة الشاملة في المجالات الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات.

كما عززت الشركة نموذجها التشغيلي القائم على التكنولوجيا، وخلال الربع الأخير من العام، تم إطلاق منصة "بير 2" (Pair2) الجديدة لإدارة الأساطيل والتنقل، ما وفّر رؤية لحظية أفضل وخدمات أكثر اتساقاً عبر الشركات التابعة، من خلال تطوير تحليلات الأسطول، ومسارات العمل الرقمية، وتقنيات التتبع والقياس عن بُعد، والمراقبة اللحظية، وبالتالي عززت الشركة مستويات الشفافية والسلامة وموثوقية الخدمات عبر منظومة التنقل والخدمات اللوجستية.

وواصلت "إيزي ليس"، عبر شركاتها التابعة، توسيع حضورها الإقليمي عبر المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن.

نبذة عن "إيزي ليس"

تأسست "إيزي ليس" في عام 2011، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول EasyLeaseوتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. تعد "إيزي ليس" من أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يعد أسطول الشركة من بين الأكبر في السوق الإماراتية ويضم أكثر من 47 ألف مركبة.

تلتزم الشركة بتوسيع حضورها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على توظيف الابتكار وزيادة الكفاءة كنهج محوري في كافة خدمات التنقل. وتقدم شركة "إيزي ليس" خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على تبني أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لضمان ريادتها وتفوقها في قطاع خدمات التنقل.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

