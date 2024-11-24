المنامة، مملكة البحرين: تواصل شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، استعداداتها للمشاركة في معرض سيتي سكيب البحرين 2024 الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات.

تأتي المشاركة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته إنفراكورب في فعالية سيتي سكيب البحرين 2023، حيث تستعد الشركة إلى طرح وحدات جديدة في مملكة البحرين حصريًا خلال نسخة هذا العام من المعرض، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في محفظتها من مشاريع التجزئة، في حين تعتزم الشركة الإعلان عن متاجر ومطاعم عالمية ومحلية ومفاهيم جديدة ستُطلق حصريًا في مشروع هاربر رو خلال المعرض.

ومن المقرر أن تشارك إنفراكورب زوار المعرض بمجموعة من المشاريع العقارية الفريدة، من بينها مشروع "مارينا باي" الذي يتميز بموقعه المثالي على الواجهة البحرية في جزيرة الريف، وسيتم طرح مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة للتملك في المشروع، والذي يهدف إلى تعزيز النمو في القطاع العقاري في المملكة.

كما سيتم عرض آخر مستجدات مشروع الهاربر ووك، الذي يُعتبر أحدث وجهات التسوق في مملكة البحرين بمساحة تجارية تتجاوز 10 آلاف متر مربع. ويضم المشروع مطاعم ومقاهي عالمية كبرى، مما يعزز تجربته التجارية والسياحية.

وفي إطار هذه التحضيرات، صرح السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، قائلًا: "نتطلع للمشاركة في معرض سيتي سكيب البحرين 2024، ونعتبره منصة مهمة لعرض مشاريعنا الجديدة والمبتكرة. إن نجاحنا في المعارض السابقة يؤكد التزامنا بتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين والمجتمعات التي ننشط بها. كما نتطلع إلى تسليط الضوء على محفظتنا المتنوعة من المشاريع وما تحمله من فرص استثمارية، ونؤمن بأهمية التعاون مع شركائنا لتعزيز النمو في السوق."

لمزيد من المعلومات حول مشاريع إنفراكورب، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.infracorp.bh.

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة برأس مال يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

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