الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة ("أنابيب الشرق" أو "الشركة"، المدرجة تحت الرقم 1321 في تداول السعودية)، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023 ("الربع الثاني والنصف الأول من السنة المالية 2024")، حيث سجلت زيادة كبيرة في كل من الإيرادات وصافي الربح مقارنة بالربع السابق.

أبرز المؤشرات المالية في الربع الثاني والنصف الأول للسنة المالية 2024

ارتفعت الإيرادات البالغة 230 مليون ريال سعودي بخمس مرات مقارنة بالربع السابق، بسبب التأثير المزدوج لارتفاع حجم المبيعات ومتوسط ​​أسعار البيع، ولكنها انخفضت بنسبة 24% على أساس سنوي (الربع الأول من السنة المالية 2024: 39 مليون ريال سعودي؛ والربع الثاني من السنة المالية 2023: 303 مليون ريال سعودي). في حين، بلغت الإيرادات 269 مليون ريال سعودي للنصف الأول من السنة المالية 2024، بانخفاض قدره 47% على أساس سنوي حيث يعزى ذلك إلى انخفاض حجم المبيعات في الربع الأول من السنة المالية 2024.

بلغ الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 34 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2024 (الربع الأول من السنة المالية 2024: بلغت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 ملايين ريال سعودي؛ وفي الربع الثاني من السنة المالية 2023: 20 مليون ريال سعودي)، ويرجع ذلك في الأساس إلى تحسن الربحية بسبب زيادة حجم المبيعات ومتوسط أسعار المبيعات. وخلال النصف الأول من السنة المالية 2024، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% لتصل إلى 29 مليون ريال سعودي. بينما بلغ هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% في الربع الثاني من السنة المالية 2024 (الربع الأول من السنة المالية 2024: -14%؛ والربع الثاني من السنة المالية 2023: 7%)، و11% في النصف الأول من السنة المالية 2024، مقارنة بـ 7% في النصف الأول من السنة المالية 2023.

قفز صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل إلى 21 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2024، وبالتالي ارتفع بنسبة 125% على أساس سنوي (الربع الأول من السنة المالية 2024: صافي خسارة قدرها 19 مليون ريال سعودي؛ والربع الثاني من السنة المالية 2023: صافي ربح قدره 9 ملايين ريال سعودي)، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى تحسن الهوامش الربحية. وفي النصف الأول من السنة المالية 2024، بلغ صافي الربح 2 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 15 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2023.

انخفض رصيد النقد وما يعادله بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 50 مليون ريال سعودي (31 مارس 2023: 53 مليون ريال سعودي)، في حين ارتفعت إجمالي الديون بنسبة 32% منذ بداية العام من 245 مليون ريال سعودي إلى 324 مليون ريال سعودي.

في هذا الصدد قال محمد الشاهين الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق: "نفخر بتحقيق تحسن ملحوظ في أداء كل من الإيرادات والأرباح في الربع الثاني من السنة المالية 2024، مقارنةً بالربع السابق، حيث نواصل تركيز جهودنا بشكل استراتيجي على تعزيز مكانتنا في السوق كشركة رائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور في المملكة.

"سنواصل الاستفادة من المزايا التنافسية العديدة التي نتمتع بها والتي تعتبر ركائز أساسية تعزز طموح الشركة نحو مسار قوي للنمو المستقبلي. وبالنظر إلى المستقبل، ستظل أنابيب الشرق تركز على تعزيز الابتكار والتميز التشغيلي في كل ما نقوم به، مع التركيز على الهدف الأساسي المتمثل في تقديم قيمة مستدامة وعوائد طويلة الأمد لمساهمينا."

من جهته قال محمد درويش، المدير المالي لشركة أنابيب الشرق:

"أثبتت أنابيب الشرق قدرتها على تحقيق ربحية قوية في الربع الثاني من السنة المالية 2024، وهو دليل واضح على سجلنا الراسخ في السوق، والذي يكمله التنفيذ الناجح المستمر للمشاريع مع زيادة حجم الأعمال لدينا.

إن القوة الأساسية والمرونة التي يتميز بها نموذج أعمالنا المتكامل ومركزنا المالي القوي من المحركات الرئيسية التي تتيح لنا المجال لاغتنام الفرص الناشئة للنمو. ومع بدء تنفيذ المشروع التاريخي بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي مع أرامكو، نتوقع مزيدًا من التحسن في الأداء المالي خلال الفترة المقبلة."

كما علق علي المكرمي، نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة أنابيب الشرق:

"واصلنا تعزيز علاقاتنا الإستراتيجية طويلة الأمد مع شركاء الأعمال الرئيسيين خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تعزيز مكانتنا في كل من الأسواق المحلية والإقليمية، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من نمو وتطور شركة أنابيب الشرق.

إن العدد الكبير من المشاريع واسعة النطاق في قطاعي النفط والغاز والمياه في المملكة توفر لنا آفاقًا رائعة لازدهار عمليات أنابيب الشرق. وباعتبارنا شركة متقدمة في هذا القطاع سريع التطور، فإننا لا نزال في وضع قوي يسمح لنا بزيادة حجم أعمالنا، الحصول على حصة سوقية إضافية، ومواصلة لعب دور ريادي في دعم الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030."

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نبذة عن أنابيب الشرق:

تأسست شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق) في عام 1431هـ (الموافق 2010م)، وهي الآن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) في المملكة العربية السعودية، وتتواجد منتجاتها في مختلف البنى التحتية الحيوية، وبالأخص في تطبيقات المياه والنفط والغاز. وبفضل قدرات تصنيع حديثة ونموذج أعمال متكامل يتضمن مصنع لحام مزدوج ومصنع تغليف الأنابيب، تصل إنتاجية شركة أنابيب الشرق إلى أكثر من 500 ألف طن من الأنابيب الحلزونية سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر مُصنِّعي الأنابيب الحلزونية في المنطقة.

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