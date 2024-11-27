جمع الحدث نخبة من أبرز قادة قطاع الترفيه والاستجمام العالميين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، مشاركتها الناجحة في إكسبو المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (IAAPA Expo 2024)، أكبر حدث عالمي لقطاع الوجهات السياحية، والذي أقيم في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وقدمت ميرال خلال الحدث رؤى استشرافية وشاملة من خلال مشاركتها في العديد من الورش والجلسات، مؤكدةً التزامها الراسخ بتطوير قطاع الاستجمام والترفيه في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (IAAPA) للفترة بين عامي 2025 - 2027: "يشكل هذا الحدث منصة مثالية لتعزيز التعاون مع قادة قطاع الترفيه والاستجمام من جميع أنحاء العالم. وتؤكد مشاركة ميرال على التزامنا برسم ملامح مستقبل الترفيه من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية بما يسهم في دفع القطاع نحو آفاق جديدة وتعزيز النمو المستدام. نحن فخورون بتمثيل أبوظبي على الساحة الدولية والمساهمة في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه ".

مشاركة معرفية واستراتيجية

خلال الحدث، شاركت ميرال في سلسلة من الجلسات التعليمية التي سلطت الضوء على أحدث التوجهات في قطاع الترفيه، والتحديات المرتبطة بتطوير مناطق الجذب الجديدة، وأهمية الشراكات الاستراتيجية.

وفي اليوم الأول للمعرض، شارك الزعابي في جلسة حوارية بعنوان "Funworld - رؤساء تنفيذيون يناقشون ملامح مستقبل الترفيه"، استعرض فيها أحدث التوجهات العالمية والابتكارات الرائدة التي يشهدها قطاع الترفيه. وضمّت الجلسة إلى جانب الزعابي نخبة من قادة القطاع وهم سكوت أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة ميرلين إنترتينمنتس؛ وريتشارد زيمرمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Six Flags. وأدار الجلسة سكوت فايس، مدير التحرير العالمي في المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (IAAPA)، حيث تبادل المتحاورون الرؤى حول سبل حفز توسع القطاع، وإرساء معايير جديدة، والتخطيط لمستقبل المشهد الترفيهي العالمي.

تجربة "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" كنموذج للابتكار

شاركت ميرال أيضاً، بالتعاون مع شركة "يونايتد باركس آند ريزورتس"، في جلسة حوارية ثرية قدمت خلالها نظرة تفصيلية حول تطوير وتشغيل "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم. وسلّطت هذه الجلسة الضوء على الإنجازات التي حققها مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ في عامه الأول، ودوره المحوري باعتباره المركز الأول والوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختص ببحوث الحياة البحرية وإنقاذها، وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية.

كما ألقى خالد عطاالله، مدير تسويق في ميرال دستينيشنز، كلمة أكدّ فيها على أهمية الشراكات الاستراتيجية مثل الشراكة بين عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي والاتحاد للطيران في إطلاق حملات تسويقية مبتكرة .

والجدير بالذكر أنه في وقت سابق خلال العام، تمّ تعيين الرئيس التنفيذي لميرال عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (IAAPA) للفترة بين عامي 2025 - 2027، وذلك تقديراً لدوره القيادي المتميز في القطاع والحضور المتنامي لميرال على الساحة الدولية.

تأسست المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (IAAPA) في 1918، وهي الجمعية التجارية الممثلة لقطاع المعالم السياحية على مستوى العالم. وأعلنت المنظمة مؤخراً عن تنظيم معرض IAAPA Expo Middle East في منطقة الشرق الأوسط، والذي من المقرر عقده في أبوظبي عام 2026 بالتعاون مع ميرال ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

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