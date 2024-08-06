أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بريسايت إيه آي" القابضة المحدودة عن نتائج النصف الأول للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، والتي أشارت إلى نمو بارز في الإيرادات والربحية على أساس سنوي مدعماً بعقود متعددة السنوات ومساهمة "إيه آي كيو".

ارتفعت إيرادات بريسايت في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 17.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 603.5 مليون درهم إماراتي، وهو أكثر من ضعف مستوى نمو الإيرادات المحقق في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 18.7% على أساس سنوي إلى 341.4 مليون درهم إماراتي.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للنصف الأول من العام بنسبة 25.8% إلى 153.9 مليون درهم إماراتي، مع نمو بنسبة 51.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 39.1% إلى 193.9 مليون درهم إماراتي، في حين نمت الأرباح قبل الضرائب في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 31.9% على أساس سنوي.

في يونيو 2024، قامت بريسايت بالاستحواذ على حصة قدرها 51% من شركة "إيه آي كيو"، إيذاناً بدخول الشركة إلى قطاع الطاقة. بعد الاستحواذ، بدأت بريسايت بالدمج المالي لنتائج " إيه آي كيو" اعتباراً من يونيو 2024. وباستثناء "إيه آي كيو"، حققت "بريسايت" نموًا من خانتين في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024، ونمواً مرتفعاً من خانة واحدة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك مع نمو يتجاوز نمو الفترات نفسها من العام الماضي في كلا الربعين، وزيادة بنسبة 24.5% في الأرباح قبل الضرائب.

وتضم أبرز الإنجازات الإضافية للشركة في النصف الأول من عام 2024 توقيع شراكات تقنية جديدة مع "إنتل" و"ديل" و"أوبفيوس تكنولوجيز" وإطلاق منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي للشركات، إضافةً إلى توقيع ثلاثة عقود جديدة مع جهاز الإمارات للمحاسبة (UAEAA) وجهاز أبوظبي للمحاسبة (ADAA) ووزارة التربية والتعليم (MoE). كما أعلنت "بريسايت" عن تشكيل IntelliGrid، وهو مشروع مشترك جديد مع Esyasoft Technology، يهدف إلى تسهيل التحول التقني وتوفير حلول الذكاء الاصطناعي السلسة في مجالات الكهرباء والمياه والغاز.

قال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي للشركة: "شهدت الأشهر الستة الماضية تحولات كبيرة بالنسبة لشركة بريسايت، حيث أبرمنا اتفاقيات وشراكات جديدة تساعدنا في دعم الحكومات في جميع أنحاء العالم لتحقيق طموحاتها الرقمية بشكل مستدام وإطلاق منتجات وحلول جديدة للشركات تدعم النشر واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستحواذ على حصة الأغلبية في إيه آي كيو، مما يعزز التزامنا ببناء مجتمعات أكثر أماناً واستدامةً من خلال حل المشكلات عبر حلول الذكاء الاصطناعي.

وأضاف براموتيدام: "يشرفنا أن يتولى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر منصب رئيس مجلس إدارة بريسايت، حيث يتمتع بخبرة واسعة وقيادة ثاقبة ساعدتنا في تسريع مسيرة التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم. ونقدر التوجيه والدعم المستمرين من معالي منصور المنصوري الذي لعب دوراً حيوياً في رحلة النمو الرائعة التي حققتها بريسايت حتى الآن. وأنا ممتن لالتزام جميع زملائنا المستمر في كافة أنحاء المجموعة بتحقيق هذا الأداء القوي في النصف الأول ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في النصف الثاني وما بعده".

للمزيد من المعلومات حول "بريسايت"، يرجى زيارة قسم علاقات المستثمرين على موقع "بريسايت" الإلكتروني: https://www.presight.ai/ir/

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