دبي، الإمارات العربية المتحدة - تستعرض شركة يانغو روبوتكس Yango Robotics، وهي جزء من مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، أحدث ابتكاراتها وحلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لأتمتة المستودعات في جيتكس 2024، أحد أهم المعارض المتخصصة في الابتكارات فائقة التطور في عالم التكنولوجيا وأكثرها تأثيراً على مستوى العالم. تعمل يانغو روبوتكس على تحويل مشهد المستودعات والارتقاء بكفاءتها التشغيلية من خلال ابتكاراتها الروبوتية المؤتمتة المصممة لانتقاء القطع والمنتجات بدقة والروبوتات المتنقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. ضمن إطار مشاركتها في المعرض، ستعرض الشركة مجموعة من الحلول المبتكرة التي تم تطويرها لتلبية الطلب المتزايد على أتمتة المستودعات عبر مختلف القطاعات مثل التخزين والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيتمكن زوار المعرض من مشاهدة عروض حية للتكنولوجيا المتخصصة بالرؤية الحاسوبية المبتكرة، والتي تعزز الإنتاجية الإجمالية للمستودعات. كما سيتعرف الزوار على التقنيات الروبوتية السلسة الموثوقة التي تبتكرها يانغو روبوتكس. تتمتع هذه التقنيات بقدرات شبيهة بالقدرات البشرية وهي قادرة على التكامل بسلاسة في بيئات مختلفة، مما يتيح للشركات تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإجمالية. يشمل ذلك مجموعة من الابتكارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتي تعمل على تحسين جوانب مختلفة من أتمتة المستودعات. بالإضافة إلى ذلك، سيتعرف الحضور على عدد من التطبيقات المبتكرة مثل “The Picker Robot” المصمم لالتقاط المنتجات و “Inventory Tracking Robot” لتتبع المخزون، والتي تعمل كلها على تعزيز التعامل مع الأشياء ومراقبتها في البيئات الديناميكية.

يشهد سوق الروبوتات في الإمارات العربية المتحدة مساراً تصاعدياً قوياً، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم السوق سيبلغ حوالي 360.10 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 11.02%. يُعتبر هذا الاتجاه جزءاً لا يتجزأ من النمو الإقليمي الكبير، حيث من المتوقع أن يصل سوق الروبوتات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى 2.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.74%. يعكس هذا النمو التبني المتزايد للحلول الروبوتية في مختلف القطاعات، وخاصة في عمليات المستودعات، حيث تعالج الشركات فجوة نقص العمالة بتعزيز جودة التنفيذ والسلامة، وتحسين استخدام المساحات، وزيادة الإنتاجية.

وبمناسبة هذه المشاركة في جيتكس 2024، علق السيد أليكسي فيليبوف، رئيس التطوير العالمي في يانغو روربوتكس، قائلاً، "نحن في غاية الحماس للمشاركة في معرض جيتكس هذا العام لاستعراض أحدث حلول الأتمتة ودورها في تحويل المستودعات والخدمات اللوجستية في المنطقة. لا تزال العديد من الشركات تعتمد على العمليات اليدوية إلى الآن، مما يؤدي إلى إبطاء عمليات تنفيذ الطلبات، وارتفاع التكاليف، وزيادة مخاطر السلامة. تُعتبر حلولنا الروبوتية ركائز محورية للتغيير فهي تعمل بشكل تعاوني مع البشر لمعالجة نقاط الضعف من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز دقة المخزون، وتقليل المهام التي تتطلب قوى عاملة كثيفة وقد تؤدي إلى إصابات في مكان العمل. ومع التحول الذي يشهده السوق العالمي نحو الأتمتة، لا تُعتبر الأتمتة مجرد ميزة تنافسية، بل ضرورة للبقاء في المقدمة في سلسلة التوريد الحديثة."

ترحب يانغو روبوتكس بزوار معرض جيتكس 2024 في جناح المجموعة # H3-B20، القاعة 3 للتعرف على آخر الابتكارات وكيفية تخصيص التكنولوجيا لاحتياجاتهم المحددة ومشاهدة مجموعة من العروض التوضيحية الملهمة.

عن يانغو روبوتكس

مجموعة يانغو “Yango Group” شركة تقنية عالمية تعمل على إثراء الأسواق المحلية وذلك بتحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار ونركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة.

تقدم يانغو روبوتكس “Yango Robotics” حلولاً روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي للمستودعات لأتمتة كل خطوة من خطوات استيفاء الطلبات. بدءاً من انتقاء القطع إلى الروبوتات المتنقلة للمستودعات، تم تصميم كافة التقنيات للتصدي لتكاليف التنفيذ المتصاعدة عبر قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتصنيع وغيرها.

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