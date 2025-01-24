دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت إليفيت، الشركة الرائدة في مجال إدارة الوجهات السياحية العالمية، عن تحقيق إنجازات قياسية ومستويات كبيرة من النمو خلال عام 2024، لتنجح في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاعات السفر والسياحة والضيافة على الصعيدين المحلي والعالمي، مع مواصلة التزامها الراسخ بالتميز والاستدامة والابتكار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سمير حمادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إليفيت السياحية: "أعرب عن فخري بمستويات الأداء الاستثنائية التي نجحت شركة إليفيت في تحقيقها في عام 2024. وتمثّل هذه الإنجازات دليلاً واضحاً على ما يتمتع به فريقنا من التزام وابتكار ومرونة في العمل، فضلاً عن التزامنا بتوفير تجارب فريدة لعملائنا. ونتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في الأعوام القادمة ومواصلة التوسع والابتكار".

مستويات نمو استثنائية وريادة السوق: نجحت إليفيت في تحقيق نتائج غير مسبوقة في عام 2024، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات 54% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023، ليصل متوسط معدل النمو السنوي خلال أربع سنوات إلى 45%. وأسهم هذا الأداء المميز، إضافة لتحقيق زيادة ملفتة في عدد عملائها بنسبة 32%، في تعزيز مكانة إليفيت كشركة مستقلة وبارزة لإدارة الوجهات السياحية في المنطقة.

وتدير الشركة حالياً 40% من سوق تنظيم الرحلات السياحية في المملكة المتحدة، و28% من سوق السفر الفرنسية، كما تحافظ على حضورها القوي في مختلف الأسواق الأوروبية الأخرى. ونجحت الشركة في الدخول إلى العديد من الأسواق المهمة، مثل السوق الأسترالية من خلال عقد شراكة مع شركة لاكشري إسكيبس، وسوق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقد شراكة مع آبل ليجر غروب. وأصبحت إليفيت في عام 2024 المزود الإقليمي المفضل لدى شبكة السفر الفاخر فيرتوزو، وشريكة إدارة الوجهات السياحية لشركة سيرانديبيانز، ما أسهم في تعزيز حضورها ومكانتها الرائدة في السوق في قطاع خدمات السفر الفاخر.

بيئة عمل وآلية توظيف حائزة على جوائز: عملت شركة إليفيت في عام 2024 على زيادة عدد موظفيها بنسبة أكثر من 40%، وأطلقت حملة مميزة للتوظيف، مع وجود خطط لاستقطاب عدد إضافي من الموظفين بنسبة 20% في عام 2025.

العلامات التجارية الفرعية تسهم في تميز الشركة ضمن مجالات متنوعة: أدى اعتماد الشركة استراتيجية التنويع إلى إطلاق علامات تجارية فرعية مبتكرة، تلبي كل واحدة منها على حدى الاحتياجات الفريدة للسوق:

· جو إليفيت: تعمل جو إليفيت على توفير خيارات إقامة عالمية موسعة لشركات تنظيم الجولات السياحية ووكالات السفر وغيرهم من الشركاء. كما تقدم مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة عالية الجودة بأسعار تنافسية مستفيدة من الحلول التقنية المتطورة لشركة إليفيت. وتركز الشركة على تقديم خدمات استثنائية وتجارب حجز مرنة، بالإضافة إلى حلول مخصصة تتناسب مع متطلبات السوق المتنامية باستمرار.

· إليفيت للرحلات البحرية: وهي شركة إدارة الوجهات السياحية الوحيدة المتخصصة بالرحلات البحرية وتقديم جميع أنواع الخدمات اللوجستية للبواخر السياحية في المنطقة، وتتخصص بتوفير أفضل الرحلات البحرية لزبائن السوق المحلي، إضافة إلى دعم حلول ووضع خطط تطوير برامج سياحية فريدة ضمن تجارب مميزة للمسافرين على متن البواخر السياحية في منطقة الخليج العربي.

· إليفيت للعافية (الاستشفاء): وهي توفر تجارب سفر شاملة تلبي الطلب المتنامي على العطلات الترفيهية، وذلك من خلال رحلات تجمع بين الاسترخاء وتجديد النشاط والعناية المخصصة بالزبائن.

كونيكت باي إليفيت لفعاليات الأعمال: والتي تنظم مجموعة استثنائية من اللقاءات والمؤتمرات والحفلات مع خدماتٍ عالمية المستوى وخبرة واسعة في مجال الوجهات البارزة، وتوفر تجارب مميزة لا تُنسى.

الشراكات الاستراتيجية والتوسع العالمي: عقدت إليفيت شراكة استثنائية مع خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية، ما يوفر رحلات جوية يومية من مطار لندن هيثرو إلى مطار مالي الدولي في جزر المالديف. كما أسست الشركة فرعين لها بطاقة تشغيلية كاملة، الأول في جزر المالديف، حيث يغطي المحيط الهندي؛ والآخر في تايلاند، والذي يدير العمليات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

وبلغ عدد السياح الذي قامت إليفيت بتلبية احتياجاتهم خلال السنوات الأربعة الماضية حوالي مليون سائح، ما يعكس خبرتها الاستثنائية في مجال إدارة الوجهات. كما نجحت الشركة في عام 2024 وحده بتوفير أكثر من 700 ألف إقامة فندقية من خلال عقد شراكات استراتيجية مع سلاسل فنادق محلية وعالمية.

الالتزام بالاستدامة والابتكار: جددت إليفيت عدداً كبيراً من أسطول مركباتها لتضيف مجموعة من المركبات الهجينة والكهربائية بالكامل، وذلك تماشياً مع أهدافها في مجال الاستدامة. وتعتمد الشركة أحدث الحلول التكنولوجية لربط الفنادق مع شبكة واسعة من منظمي الرحلات السياحية لضمان تجربة مريحة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

لمحة حول مجموعة إليفيت السياحية:

إليفيت هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الوجهات السياحية، تتميز بتقديم تجارب مخصصة وعالية الجودة. وتتيح الشركة لضيوفها الوصول بسهولة إلى الفنادق والتجارب الفريدة والخدمات اللوجستية من خلال شبكة تضم أكثر من ألف فندق يتعامل معها وفق عقود مباشرة، إضافة إلى شراكاتها العالمية الوثيقة، وتتركز أعمال الشركة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة قطر والمحيط الهندي وتايلاند. وتضم إليفيت محفظة متنوعة من العلامات التجارية الفرعية، تشمل جو إليفيت للرحلات الترفيهية، وإليفيت للرحلات البحرية، وإليفيت لرحلات الاستشفاء، وكونيكت لفعاليات الأعمال. وقد حازت الشركة على جائزة أفضل شريك في إدارة الوجهات السياحية من شركة إليجينت ريزورتس، وجائزة اختيار المسافرين من منصة تريب أدفايزر، ما يعكس التزامها بأعلى معايير التميز. وتعتمد الشركة أحدث الحلول التكنولوجية لربط الفنادق مع شبكة واسعة من منظمي الرحلات السياحية لضمان تجربة مريحة لجميع المسافرين.

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