أعلنت "إيمرسون" (Emerson)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا وبرمجيات الأتمتة، عن مشاركتها في الدورة المقبلة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2024"، والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 21 فبراير في القاهرة. وخلال المشاركة، تسلط الشركة الضوء على مجموعة حلولها المتطورة، مع التركيز على إبراز أهمية ممارسات الأعمال المستدامة في التحول نحو الطاقة المتجددة.

وتحمل منصة "إيمرسون" (المنصة رقم #2-E20) شعار "الاستدامة: التميز التشغيلي في العمل" (Sustainability: Operational Excellence in Action)، حيث تتيح للزوار فرصة التعرف عن كثب على مجموعةٍ شاملة من أحدث ابتكارات ومنتجات الشركة، ومتابعة العروض التوضيحية الحية والجلسات التفاعلية لوضع التصورات. كما تُبرز المنصة دور تقنيات الأتمتة من "إيمرسون" في مساعدة المنتجين على تحقيق الاستدامة على المدى الطويل من الناحيتين البيئية والاقتصادية، مع التركيز على التقاط الكربون وتخزينه، والاعتماد على الهيدروجين والوقود المتجدد وغيرها من مصادر الطاقة البديلة.

وقال ماتياس شينزل، رئيس شركة إيمرسون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نشارك في دورة هذا العام من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2024"، وعرض مجموعة حلولنا ومنتجاتنا المبتكرة. ونسعى من خلال تواجدنا في هذا الحدث إلى المشاركة في محادثاتٍ بناءة مع المشاركين، وبناء شراكاتٍ استراتيجية، وتسليط الضوء على دور حلولنا المبتكرة في معالجة أصعب التحديات التي تواجه العملاء في قطاع الطاقة."

نبذة عن إيمرسون:

تُعَد "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، شركةً عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والهندسة، حيث تقدم الحلول المبتكرة للعملاء حول العالم في القطاعات الرئيسية. ومن خلال محفظة أعمالها الرائدة في حلول الأتمتة، بما فيها حصة الأغلبية التي تملكها في (AspenTech)، تساعد إيمرسون المصنعين العاملين في مجالات الصناعات التحويلية والتجميعية والهجينة على زيادة الإنتاج وحماية الموظفين، والحد من الانبعاثات، وتحقيق أهداف الاستدامة.

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