هل سنتخلص من الاتجاهات غير الموثوقة للتكنلوجيا الرقمية؟ هل وصلنا إلى ذروة الاعتماد الرقمي؟

نعيش حالياً في إحدى الحقب الزمنية التي يشعر فيها الكثيرون في عصرنا بشكل كبير بأنهم أقل اتصالًا بما يجري من حولهم أكثر من أي وقت مضى، وخاصةً مع التطور المستمر لعقلياتنا وتكنولوجيا الهواتف الذكية التي أصبحت الآن تعمل كأطراف إضافية للفرد، فهل يعد من الغرابة أن يتجه الافراد بشكل عام نحو الإحساس بالإرهاق الشامل؟ بدءًا من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي في ساعات الصباح الأولى، وصولاً إلى جلسات الدردشة عبر تطبيق تيمز خلال ساعات العمل مع الزملاء، أو حتى تجربة الحماس أثناء التسوق في ساعات متأخرة من الليل، حيث يتم تشكيل أيامنا بشكل شبه متواصل من خلال التفاعل المستمر مع التكنولوجيا الرقمية.

لقد أوضح الخبراء لنا لفترات طويلة أن الاستخدام المفرط لشبكة الإنترنت قد يتسبب في اضطراب النوم وتزايد القلق والاكتئاب، ويؤدي إلى تدهور الحالة الصحية نتيجة لنقص النشاط البدني، كما ان قضاء الوقت الطويل أمام الشاشات يكون سيئاً لنا، إلا أن التحدي يكمن في كيفية بداية معالجة هذه التبعية الرقمية، خاصةً مع اقتراب نهاية عام 2023، تبرز الحاجة الملحة لإعادة التركيز على مفهوم عيش الحياة الكاملة والإنتاجية، مع التركيز الأساسي على اليقظة والصحة العقلية، وتعزيز الروابط الحقيقية بعيدًا عن عالم الشاشات.

الاعتماد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة

نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نشهد على استهلاك متزايد للإنترنت. وفقًا لتقرير نشرته جلوبال ميديا إندكس (Global Media Insight)، يبلغ عدد سكان الدولة 10.17 مليون نسمة، حيث يستخدم 9.69 مليون منهم الهواتف الذكية و9.2 مليون يستخدمون شبكة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. أي في المتوسط، يقضي سكان الإمارات حوالي 7 ساعات و29 دقيقة يوميًا على شبكة الإنترنت، وتمثل الهواتف المحمولة نسبة 65.11% من استخدام شبكة الإنترنت. أما على السياق الدولي، تُظهر الجمعية الدولية لشبكات الهواتف المحمولة (GSMA) أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحتلان المركز الحادي عشر على مستوى العالم في استخدام الهواتف المحمولة.

أولوية الصحة النفسية في مكان العمل

بعد جائحة كوفيد-19، شهدنا تغييرًا جذريًا في أسلوب العمل، وبينما استقبل العديد منا نموذج العمل الهجين والعمل عن بُعد، إلا أن "العمل من المنزل" قد حطم الحواجز التقليدية بين محيط العمل والمساحة الشخصية. يعتبر الآن أمرًا هامًا أن يتخذ أصحاب العمل إجراءات وقائية للحد من إرهاق الموظفين، وذلك من خلال تبني استراتيجيات تعزز الديناميكية الرقمية الإيجابية وتدعم تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتتضمن هذه الإجراءات:

توفير أجهزة خاصة للعمل فقط، بهدف تجنب إحساس الموظفين بالإغراء للتحقق من البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل المحددة.

وضع مبادئ توجيهية واضحة حول ساعات العمل والمساءلة، مما يطمئن الفريق بأن الرد على رسائل العمل بعد ساعات العمل ليس متوقعًا.

تنظيم دورات توعية حول الصحة العقلية وتوفير خدمات دعم الصحة النفسية، بهدف ضمان شعور الموظفين بالتقدير والدعم.

تحفيز القدوة: قم بتطبيق نموذج يُحتذى به، حيث تأخذ فترات استراحة من الشاشة، وتعطي الأولوية للصحة واللياقة البدنية، وتستثمر الوقت في بناء علاقات شخصية.

إحياء التواصل الشخصي

يتمحور التركيز في اليوم العالمي للتخلص من السموم الرقمية لهذا العام، الذي تم الاحتفال به في 10 ديسمبر، حول "إحياء فن التواصل الشخصي"، حيث تشجع هذه المبادرة على استعادة الممارسات التقليدية المنسية، مثل كتابة الرسائل أو إرسال البطاقات البريدية، مما يتطلب منا تباطؤ جسدي للتفاعل مع العالم المحيط والشخص الذي نتواصل معه، حيث تتعارض هذه الخطوة المدروسة مع الوتيرة المتسارعة للنشر المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل الإنستغرام وتصفح المواضيع المُختصرة بشكل مفرط، لذا ومن خلال إعادة التقييم لاعتمادنا على شبكة الإنترنت، يمكننا أن نعيش اللحظة بشكل أكمل وأعمق.

دبي: وجهة للتخلص من السموم الرقمية

تبدو دبي مثالية كوجهة للتخلص من السموم الرقمية! بتصنيفها كواحدة من أفضل الوجهات للمسافرين الذين يسعون إلى التحرر من إدمانهم الرقمي والتي حصدت المركز الثامن عالمياً وفقًا لموقع "إنشور ماي تريب". حيث يعود ذلك إلى تنوع الأنشطة الخارجية المتاحة، والتجارب الصحية، والفرص المتاحة للاسترخاء. فماذا تنتظر؟

10 نصائح للحد من الاعتماد على التكنلوجية الرقمية

اتبع خطوات تدريجية، فقد يكون من الصعب على الكثيرين الابتعاد تمامًا إلى جزيرة مهجورة للتخلص من السموم الرقمية. بدلاً من ذلك، ركز على تقليل ساعات استخدام شبكة الإنترنت بشكل واعٍ وحذف التطبيقات التي تشتت انتباهك الرقمي. حدد إرشادات لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول تقييد الوقت المخصص لها إلى فترات محددة في اليوم. امنح نفسك لحظات من الوجود البسيط، وقاوم إغراء التصفح في أوقات الفراغ، متذكرًا أن اللحظات الهادئة يمكن أن تساهم في تنمية الذكاء الإبداعي. اترك هاتفك في غرفة أخرى أثناء تناول الوجبات، واستمتع بالمحادثات والدردشات مع العائلة أثناء العشاء، وكن حاضرًا في كل لحظة بدلاً من تناول الطعام بدون وعي. انقل الشاشات بعيدًا عن غرفة النوم وحدد وقتًا لإيقاف تشغيل الشاشات ليلاً، ثم قم بشحنها في غرفة أخرى لتجنب إغراء الاستمرار في التصفح. اختر المشاركة في أنشطة العالم الحقيقي وحوِّل تلك الساعات التي تقضيها عبر شبكة الإنترنت نحو الهوايات، وقراءة الكتب، والمشي، والاستمتاع بالحياة بعيدًا عن الشاشة. استفد من ميزات "الوقت الهادئ" بعد انتهاء يوم العمل، وقم بتبديل تطبيقات مكان العمل إلى وضع عدم الاتصال لتجنب الاضطرابات بعد ساعات العمل. قم بتنظيف بيئتك الرقمية واتبع حسابات تضيف قيمة وسعادة إلى حياتك. أعط أولوية للتفاعلات الشخصية وابحث عن فرص لعقد الاجتماعات شخصيًا بدلاً من عبر شبكة الإنترنت، حيث تنشأ الشرارات الإبداعية غالبًا من التفاعلات البشرية وليس عبر انتظار دورك في مكالمة الفيديو. دمج الوعي الذهني والتأمل كوسيلة لتنظيم البيئة المحيطة بك والعودة إلى الأشياء الأكثر أهمية في حياتك.

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