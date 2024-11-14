* ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة الـ 7.2 مليار جنيه

* ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة 116٪ على أساس سنوي ليبلغ قرابة الـ 1.6 مليار جنيه

* خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت المجموعة صافي ربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بقيمة 344 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع 50% على أساس سنوي

* محفظة التمويل تسجل قرابة الـ 21 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

* استمرار تحقيق أعلى عائد على حقوق الملكية والربحية في السوق المصري بنسبة 27.8%

القاهرة : أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، عن نتائج أعمالها المالية القياسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة قرابة الـ 7.2 مليار جنيه مصري، وهو ارتفاع كبير بنسبة 52% على أساس سنوي، كما شهدت المجموعة نمواً ملحوظاً في هوامش الربح، بينما بلغ إجمالي صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية 1.6 مليار جنيه مصري، بزيادة جوهرية قدرها 116% على أساس سنوي، حيث تواصل الشركة تعزيز قدرتها على التوسع مع الحفاظ على جودة وتنوع محفظتها التمويلية، والتي بلغت قرابة الـ 21 مليار جنيه مصري.

وصرح محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشركة قد اختتمت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 محققةً زيادة مستمرة في الإيرادات وصافي الربح، مما يعكس التزام المجموعة نحو النمو المستدام ويظهر قوة الشركة، إلى جانب نموذجها المالي المتنوع الذي أثبت مرارًا وتكرارًا قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتقلبة، حيث تواصل سي آي كابيتال التفوق على أقرانها بالسوق من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وفرص استثمارية، مما يعزز ريادتها في السوق المصري.

ومن جانبه صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشركة استطاعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 تحقيق نمواً قوياً في إيرادات المجموعة بنسبة 52% على أساس سنوي، إلى جانب قفزة استثنائية بنسبة 116% في صافي الأرباح، حيث ان هذا الأداء القوي يبرز مكانة الشركة الرائدة في السوق وقدرتها على اتخاذ خطوات استراتيجية وسط التحديات الراهنة والمتغيرات بالسوق وذلك بفضل الإدارة الواعية والتركيز الدائم على الابتكار وتطوير الخدمات، لتواصل سي آي كابيتال ترسيخ مكانتها وريادتها في قطاع الخدمات المالية المتنوعة في مصر مدعومة بمنهجيتها في التوسع بنطاق خدماتها مما يمكنها من تلبية احتياجات عملائها.

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي إجمالي 14.9 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وبلغ إجمالي الإيرادات 3.6 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع 37% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 133% ليصل إلى 968 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث سجلت المحفظة التمويلية للشركة إجمالي 3.5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2024، وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 1.5 مليار جنيه مصري، فيما تواصل الشركة تقديم خدماتها المتميزة ل 153 ألف عميل عبر 180 فرعًا في 21 محافظة.

واختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري التسعة أشهر الأولى من العام بتحقيق ارتفاع بلغ 14% على أساس سنوي في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ قرابة الـ 1.6 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 130% على أساس سنوي ليبلغ 355 مليون جنيه مصري، فيما بلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 716 مليون جنيه مصري، وأخيراً بلغ صافي الربح بعد الضرائب 40 مليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع 80% على أساس سنوي.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 79% على أساس سنوي، ليصل إلى قرابة الـ 1.26 مليار جنيه مصري بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فيما ارتفع إجمالي إيرادات نشاط السمسرة بنسبة 123% على أساس سنوي ليبلغ 946 مليون جنيه مصري. وحققت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 23٪ على أساس سنوي لتسجل 253 مليون جنيه مصري، فيما سجل إجمالي حجم الأصول المدارة 71.1 مليار جنيه مصري بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وهو ارتفاع سنوي قدره 15٪، فيما نجح نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 في إتمام 10 صفقات متنوعة بإجمالي 16.1 مليار جنيه مصري.

واختتم جوهر قائلاً إن الشركة تواصل نجاحها في التعامل مع تقلبات الأسواق والتحديات الراهنة من خلال توسيع نطاق تواجدها وتنويع محفظة خدماتها، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات فريقها وتوجيه الموارد نحو مبادرات تساهم في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل وتحقيق عوائد مجزية. كما تستمر سي آي كابيتال في التفاؤل للمستقبل، حيث تعتمد على قدراتها التنفيذية وسجلها الحافل من اجل دعم خططها التوسعية في الأسواق الإقليمية، مما يعزز من تواجدها لخدمة شبكة عملائها في تلك الأسواق.

-انتهى-

#بياناتشركات