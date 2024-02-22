1. ترسيخ دور محوري للمجموعة في تعزيز ودعم عملية التنمية في القطاع على مدار 20 عام بنموذج عمل متميز ومرن

2. توسيع صادرات المجموعة إلى 45 دولة، مما يعزز مكانتها وتأثيرها في السوق الاقليمي والدولي

3. نتجه بخطى ثابتة لإنجاح استراتيجية 2025

4. أقامت مياه العين عدة شراكات استراتيجية بهدف تعزيز ريادة المجموعة في مجالي الاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت مجموعة أغذية، المجموعة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2024"، الحدث التجاري الرائد على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024. تأتي المشاركة تزامناً مع مرور 20 عام على تأسيسها، حيث عرضت مجموعة أغذية هذا العام باقة ثرية من محفظة منتجاتها المتنوعة في قطاعات البروتين والوجبات الخفيفة والزراعة والغذاء والمياه المعبأة، بما يعكس مدى نمو المجموعة ويُعزز تواجدها بالأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.

منذ تأسيس المجموعة وهي حريصة على الابتكار في مُختلف جوانب قطاع الأغذية والمشروبات؛ إذ نجحت المجموعة في تدشين نموذج أعمالها الفريد وترسيخ مكانتها الريادية من خلال التوسع في قطاعاتها المتنامية. كما استطاعت المجموعة تعزيز تلك المكانة عن طريق الاستحواذ على شركات عدة مثل شركة الفوعة والنبيل للصناعات الغذائية ومخابز الفيصل وشركة أطياب ومجموعة بي إم بي وأبو عوف. أسهمت هذه الشركات المُدمجة، مما ساهم في توسع نطاق وصول منتجات المجموعة الى 45 دولة حول العالم بنحو 35 منتج لتلبية جميع الاحتياجات تحقيقاً لشعار المجموعة وهو

"من أجل الأفضل".

عبر مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية، عن سعادته بمشاركة المجموعة بمعرض جلفود 2024 وقال: "تأتي مشاركة أغذية في المعرض هذا العام تزامناً مع مناسبة مرور 20 عام على تاريخ تأسيسها، حيث تعطي تلك المناسبة طابع خاص للمعرض علي مختلف الأصعدة، نظرا لأننا اليوم نشهد دور المجموعة المحوري في تعزيز ودعم عملية التنمية بقطاع الاغذية والمشروبات في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية بما يرسخ الدور الريادي لمجموعة أغذية في القطاع."

وخلال هذا الحدث، قامت مجموعة أغذية بتوقيع عدة مذكرات تفاهم وتكوين العديد من الشراكات الاستراتيجية من خلال مياه العين والتي تعد العلامة التجارية الرائدة لديها، وذلك بهدف تعزيز ريادة المجموعة في مجال الاستدامة في سوق الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ألفا لخدمات تموين الطيران (العربية للطيران) والتي ستمكنها من إحداث تحول كبير نحو الاستدامة من خلال التحول الكامل والاعتماد على عبوات مياه العين المعاد تدويرها rPET لاستهلاكها على متن الطائرات، وصالات المطارات، وطاقم العمل، وجميع العمليات الأخرى. بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الأخرى مع

NARS -North -Atlantic Research and Survey التي تتيح فرصًا جديدة في السوق، مثل إدخال زجاجات مياه جلاسيال ايسلندك إلى منطقة الخليج لأول مرة، بما يتماشى مع استراتيجية أغذية في تقديم منتجات فريدة ومتميزة. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة شراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، وذلك في إطار التزامها بتعزيز وجود مياه العين في مجال الرياضة وهو ما سيعمل بدوره على إثراء أجواء البطولات التي ستقام خلال ثلاثة سنوات متتالية.



وأشار المنصوري أنه في ظل التضخم والاضطرابات المرتبطة بسلاسل التوريد، والتي تُمثل تحدياً أمام الجميع في القطاع، تأتي مشاركة مجموعة أغذية في جلفود 2024 لُتتيح أمامنا فرصة مثالية لتسليط الضوء على مدى النمو والإنجازات التي حققها نموذج أعمال المجموعة المرن في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات و مواكبة التطورات في القطاع، بدءًا من تعزيز محفظة المجموعة وصولاً إلي توطيد علاقتها المباشرة مع عملائها مما يتماشي مع إستراتيجيتنا الطموحة التي تهدف لتحقيق الريادة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها بحلول عام 2025 والتي تستند على ثلاث ركائز أساسية وهي: "النمو، والكفاءة، وجدارة الإمكانات."

اختتم مبارك قائلا: "تبرز نتائج أعمالنا علي مدار السنوات الماضية مدي سعينا الدائم و تمسكنا بتسريع وتيرة نمو وتوسع المجموعة لتقديم الأفضل لعملائنا و موظفينا علي حد السواء و اليوم نشهد ثمرة هذة النجاحات علي أرض الواقع."



جدير بالذكر أنه فى ضوء إعتبار عام 2024 عام التنمية المستدامة، تركز مجموعة أغذية على تعزيز أجندة مسؤولياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، لتعزيز تجربة المستهلك، وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

#بياناتشركات

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حول أغذية

نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).



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