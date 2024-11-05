نمو صافي الأرباح بنسبة 8.2% إلى 14.4 مليون د.ك. في الأشهر التسعة

الكويت، أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم عن تحقيقها نتائج مالية قوية في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت أرباحها الصافية 11.6 مليون دينار كويتي مرتفعة بنسبة 66.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 5.7% إلى 64.6 مليون دينار كويتي.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالطلب المتزايد على السفر خلال موسم الصيف، وارتفع بذلك عدد المسافرين خلال فترة الربع الثالث بنسبة 1.8% إلى 1.4 مليون مسافر، لتختتم الشركة الفترة بمعدّل إشغال المقاعد عند مستوى نسبته 80.6%. ومع هذه الزيادة في عدد المسافرين وبالإضافة إلى مزيج فئات المسافرين، ارتفع حجم الإيرادات في مبنى ركاب الجزيرة T5 بنسبة 5.8%.

أما في فترة التسعة أشهر من العام، تشير نتائج الشركة إلى استمرار نمو أرباحها تدريجياً مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.9% إلى 163.5 مليون دينار كويتي، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 14.5% إلى 20.7 مليون دينار كويتي، في حين بلغ عدد المسافرين خلال الفترة 3.7 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 3.9%، وبلغ معدل إشغال المقاعد نسبة 78.1%.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية:

نتائج الربع الثالث من عام 2024: الإيرادات التشغيلية: 64.6 مليون د.ك، مرتفعةً بنسبة 5.7% عن الربع الثالث من 2023

الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 12.7 مليون د.ك، مرتفعةً بنسبة 45.4% عن الربع الثالث من 2023

الأرباح الصافية: 11.6 مليون د.ك، مرتفعةً بنسبة 66.1% عن الربع الثالث من 2023

عدد الركاب: 1.4 مليون، مرتفعاً بنسبة 1.8% عن الربع الثالث من 2023

معدّل إشغال المقاعد: 80.6% نتائج فترة التسعة أشهر من عام 2024: الإيرادات التشغيلية: 163.5 مليون د.ك، مرتفعةً بنسبة 2.9% عن الفترة ذاتها من 2023

الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 20.7 مليون د.ك، مرتفعةً بنسبة 14.5% عن الفترة ذاتها من 2023

الأرباح الصافية: 14.4 مليون د.ك، مرتفعةً بنسبة 8.2% عن الفترة ذاتها من 2023

عدد الركاب: 3.7 مليون، مرتفعاً بنسبة 3.9% عن الفترة ذاتها من 2023

معدّل إشغال المقاعد: 78.1%

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، السيد/ مروان بودي: "تعكس نتائج طيران الجزيرة في الربع الثالث من العام التزامنا بتعزيز خطوط الربط الجوي عبر الكويت وكذلك المساهمة إيجابياً في الاقتصاد المحلي. ومن خلال توسيع شبكتها وتعزيز المنتجات والخدمات التي توفرها الشركة، فنحن لا نضمن فحسب نمواً مستداماً، بل نساهم كذلك في قطاع الطيران الكويتي عامةً بجعل السفر متاحاً للجميع بأسعار مناسبة وفي متناول اليد. نتطلع للمستقبل فيما نمضي قدماً في مسار النمو ذاته وربط المزيد من الوجهات وتوفير خدمات تضيف القيمة على عملائنا والمجتمع أجمع."

الأداء التشغيلي في الربع الثالث

اختتمت طيران الجزيرة الربع الثالث بأكثر مواسم الصيف ازدحاماً، مسجلةً أعلى عدد مسافرين تنقلهم خلال الفترة وأكبر عدد رحلات تُشغلها. وفي بداية شهر يوليو، قامت الشركة بإضافة طائرة جديدة إلى أسطولها الذي يضم اليوم 24 طائرة لتعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على السفر. كما ارتفع معدل الإلتزام بمواعيد السفر من 65% في الربع الثالث لعام 2023 إلى 80% في الربع الثالث لعام 2024.

وفي إطار جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة العملاء، طرحت طيران الجزيرة مجموعة مختارة جديدة من الوجبات وقامت بتحديث قائمتها الحالية ليستمتع المسافرين بتجربة طعام متنوعة ومرضية أثناء سفرهم.

وعلى الرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية وانقطاع النظام التقني لقطاع الطيران على مستوى العالم، واصلت طيران الجزيرة التركيز على السلامة والتميز التشغيلي، وتجاوزت بنجاح هذه العقبات لتقديم خدمة موثوقة لعملائها.

رؤية مستقبلية إيجابية

ابتداءً من موسم الشتاء، ستقوم طيران الجزيرة بتشغيل رحلات منتظمة على مدار العام إلى كل من لارنكا وشرم الشيخ. كما استأنفت الشركة رحلاتها إلى أحمد آباد وثيروفانانثابورام وستبدأ تسيير رحلات إلى بهايراهاوا قريباً.

وفي حين أن النظرة المستقبلية لما تبقى من العام إيجابية، إلا أنها تعتمد أيضاً على التطورات الجيوسياسية في المنطقة. محافظة على وتيرة نموها الحالية، تستعد طيران الجزيرة للتوسّع بشكل أكبر وتحويل أعمالها في المستقبل القريب.

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