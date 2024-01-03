أعلنت شركة صروح للتشييد والبناء نجاحها في تحقيق نتائج أعمال قوية خلال 2023، وذلك انطلاقًا من العمل وفق خطة طموحة والالتزام بتنفيذها على كافة المحاور، حيث تعزز هذه النتائج القوية خطة عمل الشركة الطموحة خلال العام الجديد، حيث تستهدف الشركة إطلاق مشروع جديد خلال 2024.

قال المهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، إنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ إلا أن التزام الشركة بخطتها لعام 2023 والحرص على التنفيذ والتسليم بأعلى معايير الجودة؛ هي عوامل مكنت الشركة من تحقيق أكثر من 150% من المستهدف البيعي، بالإضافة إلى التنفيذ بمعدلات قوية خلال العام الماضي.

وأضاف أن الشركة بدأت بنهاية 2023 في تسليم وحدات للسادة العملاء بمشروع "انترادا" في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشرع سكني متكامل يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أول مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة ويتم تنفيذه بأعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة( Construction HILLS) ، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية بمشروع "انترادا أفينيو" بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 650 مليون جنيه، وهو عبارة عن مول تجاري إداري طبي يقع في أكثر الأماكن تميزًا بالحي السكني السابعR7 في العاصمة الإدارية الجديدة.

أما عن أبرز ملامح خطة عمل الشركة للعام الجديد، أكد أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القائمة بمعدلات جودة مرتفعة وفي المواعيد المحددة يأتي على رأس أولويات العمل وذلك بالتوازي مع الانطلاق بخطة طموحة للعام الجديد قائمة على التوسع وزيادة المبيعات، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي الداخلي والتطوير المؤسسي للشركة.

وكشف عن خطة الشركة لإطلاق مشروع جديد خلال 2024، والذي يجري حاليًا وضع التفاصيل النهائية له تمهيدًا لإطلاقه بحيث يكون مشروعًا مميزًا في كافة تفاصيله، كما سيقدم منتجًا عقاريًا مختلفًا يتناسب مع حزمة المشروعات المميزة التي تنفذها الشركة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن خطة عمل توسعية طموحة تنفذها الشركة خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن الشركة لديها خطة بيعية طموحة قائمة على التوسعين المحلي والخارجي في تسويق مشروعاتها، وهو ما يحقق التنوع في محفظة العملاء، كما يتناسب مع خطة الدولة للتوسع في تصدير العقار، لافتا إلى أن الشركة تستهدف طرح خدمات وحلول رقمية جديدة للعملاء تتناسب مع التطور التكنولوجي في كافة المجالات.

وتابع أن صروح للتشييد والبناء مستمرة في متابعة ورصد التطورات السوقية المحلية والعالمية وتحليل تأثيرها على السوق العقاري، مع التعامل بمرونة وسرعة في مواجهة أي تغيرات، حيث وضعت الشركة خططًا بديلة بأعلى معايير الأداء الاقتصادي لحماية استثماراتها ومصالح عملائها في حالة وجود تغيرات اقتصادية أو سوقية طارئة.

#بياناتشركات

-انتهى-