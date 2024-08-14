الاتحاد للشحن تحقق نمواً إقليمياً ملموساً مع زيادة الحمولة بنسبة 19 % في المنطقة الشرقية و20% في المنطقة الغربية و 15 % في دولة الإمارات

% في المنطقة الشرقية و20% في المنطقة الغربية و % في دولة الإمارات الاتحاد للشحن تعزز مجموعة منتجاتها المميزة مع النمو الملحوظ في نقل منتجات التكنولوجيا الأمنية وتحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 95% وزيادة حمولة خدمة فارما لايف بنسبة 9%

الاتحاد للشحن تتكيف استراتيجياً مع سوق التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق رحلات نقل مخصصة وتعزيز التعاقدات للتعامل بكفاءة مع حجوم الشحن الكبيرة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز للخدمات اللوجستية

الشركة توسع شبكتها العالمية وتعزز شراكاتها وإمكاناتها وخاصة في الصين وجنوب آسيا وأمريكا الشمالية مع الحفاظ على موثوقية تشغيلية عالية بتسجيل معدل 87.7% على مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن تحقيق نمو ملحوظ في النصف الأول من عام 2024، كما سجلت زيادة في الحمولة بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويسلط هذا الأداء المميز الضوء على التزام الشركة بتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها العالميين من خلال الابتكار والتوسع الاستراتيجي.

وحققت الاتحاد للشحن نمواً كبيراً على المستوى الإقليمي، لا سيما في المنطقة الشرقية التي شهدت زيادة في الحمولة بنسبة 19%؛ والمنطقة الغربية بنسبة 20%، في حين وصلت النسبة المسجلة في دولة الإمارات إلى 15%.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس برون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "أظهرت الاتحاد للشحن مرونة كبيرة في التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، والاستجابة لارتفاع الطلب على امتداد الأسواق الرئيسية. كما زادت الشركة سعة الشحن على متن طائراتها المخصصة لنقل الركاب والبضائع، لدعم النمو الإقليمي وشبكة شركاء الاتحاد للشحن. وحققت الشركة نمواً من خانتين في الحمولة، مما يؤكد التزام فريق العمل وفعالية استراتيجية التوسع في الشركة. وساهم تعزيز إمكانات فرق الشركة في المنطقة وضمان الالتزام بأعلى معايير التميز الإقليمي على امتداد الشبكة العالمية للشركة، بدور رئيسي في هذا النجاح".

وواصلت الاتحاد للشحن تعزيز مجموعتها الخاصة من منتجات الشحن بما يسهم في نمو أعمالها. كما سجلت خدمة فارما لايف الخاصة بالمنتجات الصيدلانية والحائزة على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، زيادة بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وجاءت هذه الزيادة بفضل إدخال مقطورات التبريد المخصصة والبطانيات الحرارية المهوّاة لتقليل التعرض لظروف البيئة غير المواتية خارج غرف التبريد مضبوطة الحرارة. وبدورها، شهدت خدمة سيكيورتيك بعد إطلاقها في فبراير 2024، زيادة بنسبة 95% في الإيرادات مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ويركز هذا المنتج على النقل الآمن للإلكترونيات الاستهلاكية بهدف تلبية الطلب المتزايد نتيجة استخدام الهواتف والأجهزة المحمولة الجديدة. ويتجلى التزام الاتحاد للشحن بالسلامة من خلال حصولها على شهادة نقل بطاريات الليثيوم من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتصبح ثالث شركة طيران في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة العالمية المعترف بها في مجال النقل الآمن لشحنات بطاريات الليثيوم.

وفي إطار مواكبتها لمتطلبات سوق التجارة الإلكترونية المتنامي، أطلقت الاتحاد للشحن مبادرات استراتيجية تشمل الرحلات المخصصة لنقل بضائع التجارة الإلكترونية. وتتمتع الاتحاد للشحن بالإمكانات اللازمة للتعامل بكفاءة مع حجوم الشحن الكبيرة، بالاستفادة من تمديد العقود حتى ديسمبر 2024. وأسهم الموقع الاستراتيجي لمطار زايد الدولي، إلى جانب خبرة الاتحاد للشحن في التعامل مع الشحن السريع والتجارة الإلكترونية، في تعزيز مكانة الشركة كمركز لعمليات نقل بضائع التجارة الإلكترونية. وتؤكد هذه التطورات التزام الاتحاد للشحن بدعم قطاع التجارة الإلكترونية الديناميكي والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز لوجستي رائد.

وأضاف ستانيسلاس: "لعب تركيز الاتحاد للشحن على اعتماد منهجية تتمحور حول العملاء، دوراً رئيسياً في نجاح الشركة. ويتيح تعزيز عروض المنتجات مواصلة تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء والشركاء وتقديم خدمة استثنائية في جميع أنحاء العالم، مما يرسخ مكانتها باعتبارها شريك الشحن الجوي المفضل".

وفي إطار السعي لزيادة السعة على المستوى العالمي، شهد جدول الرحلات الصيفية للشركة إضافة 24 رحلة للركاب إلى وجهات جديدة، تشمل أنطاليا وبالي والقصيم (المملكة العربية السعودية) وجايبور وملقا وميكونوس ونيس وسانتوريني. كما زادت عدد رحلات الركاب في المسارات الحالية بإضافة 70 رحلة أسبوعياً، ليصل بذلك إجمالي الرحلات التي توفر خيار الشحن في طائرات الركاب إلى 865 رحلة. كما أطلقت الشركة مساراً جديداً للشحن إلى مدريد في يوليو، حيث تسيّر رحلتين أسبوعياً بطائرة بوينج 777 للشحن، ليصل إجمالي رحلات الشحن إلى 36 رحلة إسبوعياً، مما يعزز شبكتها الأوروبية ويدعم الربط الجوي للتجارة الإلكترونية من آسيا إلى أوروبا.

وتواصل الاتحاد للشحن منح الأولوية للشراكات التي لعبت دوراً محورياً في نموها الاستراتيجي. كما وسعت الشركة شبكتها العالمية الإلكترونية والتقليدية، إلى جانب تعزيز شراكاتها وإمكاناتها خاصة في الصين وجنوب آسيا وأمريكا الشمالية، مع الحفاظ على موثوقية تشغيلية عالية بتسجيل معدل 87.7% على مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد. وعملت الاتحاد للشحن على توسيع شراكتها مع شركة إس إف الجوية لتلبية الطلب المتزايد على سعة الشحن من الصين، حيث زادت معدل رحلات الشحن بين أبوظبي وإيتشو وأطلقت خدمة جديدة بين شنجن وأبوظبي. ويعزز هذا التعاون سعة الشحن الأسبوعية بين الطرفين لتصبح 840 طناً، مما يرتقي بإمكانات الربط الجوي بين الصين ودولة الإمارات ومختلف الوجهات العالمية.

وفي إطار عملها للارتقاء بتجارب العملاء، أعلنت الاتحاد للشحن مؤخراً عن تغييرٍ كبير في هيكليتها المؤسسية، حيث أعادت هيكلة شبكتها العالمية إلى أربع مناطق، هي جنوب آسيا والمحيط الهادئ، وشمال شرق آسيا، وأوروبا والأمريكيتين، وأفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة، وذلك بإدارة مجموعة جديدة من المدراء العامين الإقليميين. كما تعتزم مواصلة تحسين قسم تجربة العملاء المتخصص لضمان أعلى مستويات الخدمة ورضا العملاء. ويعزز هذه التوسع الإقليمي إمكانات الاتحاد للشحن في السوق وقدرات تواصلها مع عملائها.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadcargo.com

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