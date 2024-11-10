الكويت: استعداداً لانطلاق أهم بطولة رياضية في منطقة الخليج العربي، تُعلن "طلبات"، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا في المنطقة، عن شراكتها مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، كراع رسمي وشريك توصيل الطعام الرسمي لبطولته السادسة والعشرين، والتي ستُقام في دولة الكويت، لتجمع شعوب ومنتخبات دول الخليج العربي على أرضها، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025.

وتُعد هذه الشراكة خطوة بالغة الأهمية لـ"طلبات"، التي تأسست وانطلقت نجاحاتها من الكويت، لتعود إلى جذورها هذا العام، وتدعم الحدث الرياضي الأبرز في المنطقة وهو بطولة كأس الخليج العربي في دورتها السادسة والعشرون، في أول تعاون بين الطرفين على الإطلاق.

وقد تم توقيع هذه الشراكة رسميًاً خلال حفلٍ حضره إدارة كل من "طلبات" واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حيث تم إبرام هذه الاتفاقية من خلال IMG، الوكيل التجاري للاتحاد، بتوقيع كل من السيد/ بدر الغانم نائب الرئيس والمدير الاداري لطلبات الكويت، والسيد/ جاسم الرميحي، أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ليشهد الحدث تأكيد الطرفين على رؤيتهما المشتركة لتعزيز تجربة المشجعين ودعم الرياضة في المنطقة.

وبصفتها شريك توصيل الطعام الرسمي للبطولة، ستعمل "طلبات" على تعزيز تجربة المشجعين من خلال تقديم خدمات توصيل سلسة طوال فترة البطولة، حيث صرح السيد/ بدر الغانم:" نحن متحمسون للشراكة مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ونتطلع لإنجاح هذه الشراكة التي تعكس التزامنا بدعم الرياضة الإقليمية وفعالياتها، والاحتفاء كذلك بأصولنا الكويتية العريقة وتراثنا الغني وثقافتنا المميزة. وسنعمل على تقديم خدمات بمعايير عالمية للمشجعين والمساهمة في تعزيز هذه البطولة المرموقة بمستويات نجاح جديدة".

ستجمع بطولة كأس الخليج العربي ٢٠٢٤، المنتخبات الوطنية من مختلف دول الخليج، مما يعزز الوحدة ويبرز التراث الثقافي الغني المشترك بين هذه الدول. وتهدف مشاركة "طلبات" إلى رفع مستوى الحدث من خلال ضمان وصول الحضور إلى مجموعة متنوعة وواسعة من الخيارات الغذائية، سيتم تقديمها للمشجعين على المدرجات بسرعة، لتعزيز تجربتهم أثناء المباريات.

كما عبّر المتحدث الرسمي لكأس الخليج جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن أهمية الشراكة قائلًا: "يؤكد هذا التعاون بين طلبات وكأس الخليج على أهمية إشراك المؤسسات الرائدة في تعزيز نجاح هذه البطولة المهمة، مما يضمن تجربة أكثر ثراءً ومتعة للجماهير."

ومع اقتراب موعد البطولة، تستعد "طلبات" لتطبيق حلول مبتكرة لتلبية احتياجات عشاق كرة القدم الحاضرين لضمان استمتاع الحضور بوجباتهم المفضلة دون تفويت أي لحظة من الإثارة.

وختاماً تؤكد طلبات حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع اتحاد كأس الخليج وتفانيها في تقديم الدعم اللازم لتقوية الروابط بين دول الخليج، ولعب دورا محوريا في دعم جهود الدولة وتجهيزاتها لهذا الحدث الضخم، مع دفع الروح الرياضية والوحدة الوطنية الخليجية.

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