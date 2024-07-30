إعادة التأكيد على النطاقات الإرشادية الخاصة بالإيرادات والربحية والتدفقات النقدية للعام 2024 بكامله

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة")، المزوّد الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT ورمز التعريف الدولي AEA007501017)، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وقد سجّلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء ارتفاعاً كبيراً نسبته 25% لتصل إلى 566 مليون درهم (154 مليون دولار). وسجّل صافي الدخل كذلك ارتفاعاً قوياً نسبته 62% إلى 269 مليون درهم (73 مليون دولار)، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة لم تتجاوز 3% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى734 مليون درهم إماراتي (200 مليون دولار أمريكي). وعلى أساس مطبّع، ومع تعديل المواد والبنود غير المتكررة لإجراء المقارنة بالمثل، شهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء استقراراً بالمقارنة مع العام السابق، عند 462 مليون درهم (126 مليون دولار). كما استقر صافي الدخل المطبّع عند مستوى الفترة المماثلة من العام السابق وقدره 175 مليون درهم (48 مليون دولار)، رغم التأثير الملموس لتطبيق "الياه سات" لضريبة الشركات التجارية في الإمارات العربية المتحدة للمرّة الأولى هذه السنة.

وتحقق هذا الأداء المرن بفضل نمو الإيرادات في قطاعين من القطاعات التشغيلية الرئيسية للمجموعة، حيث استمر نمو إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة دولة الإمارات من خلال عقد طويل الأجل يضمن الاستقرار والحد من المخاطر، بنسبة 1% على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، سجّل قطاع الحلول المدارة، الذي يعد ثاني أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات ويوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الشاملة لحكومة دولة الإمارات بشكل أساسي والكيانات ذات الصلة، نمواً ملفتاً في إيراداته بنسبة 19%، محافظاً بذلك على هوامش ربحية متميزة تجاوزت 60% ومعززاً الأداء القوي للعام السابق. وسجّل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة، الذي يقدّم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة باستخدام النطاق الترددي L-band، انخفاضاً في إيراداته، الأمر الذي يُعزى بشكل أساسي إلى تراجع مبيعات المعدات بعد الخلل الذي حدث على متن القمر الصناعي "الثريا 3" في شهر أبريل الماضي. كما شهدت إيرادات قطاع حلول البيانات، وهو الأصغر في المجموعة، انخفاضاً ضئيلاً على خلفية تراجع أعداد المشتركين وبالتالي مبيعات المعدات، وذلك مع التحوّل الاستراتيجي المتنامي لأعمال المجموعة نحو الأسواق ذات الهوامش الربحية الأعلى.

وتشمل أبرز النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 ما يلي:

بلغت الإيرادات 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، بتراجع نسبته 3% على أساس سنوي، مع نمو إيرادات قطاعي البنية التحتية والحلول المدارة.

بلغت الأرباح المطبّعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 462 مليون درهم (126 مليون دولار)، لتشهد استقراراً بالمقارنة مع الفترة المماثلة من السنة الماضية، مع انخفاض بنسبة 7% في قاعدة التكاليف المطبّعة أدّى إلى هامش أكبر بلغت نسبته 63% (61% في العام السابق).

استقرار صافي الدخل المطبّع (الأرباح) بالمقارنة مع السنة الماضية، عند 175 مليون درهم (48 مليون دولار)، وذلك بسبب ارتفاع صافي الدخل التمويلي الذي امتص إرتفاع في الإهلاك وأثر ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة (ومعدلها 9%) التي اعتمدت لأول مرة هذه السنة، في حين حافظت هوامش الربح على مستوياتها العالية عند 24% (23% في العام السابق) .

بلغت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 24.5 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 15 ضعف الإيرادات المحققة خلال فترة الأشهر الاثنتي عشر الماضية، بانخفاض طفيف نسبته 2% فقط مقارنة ببداية العام 2024 .

تدفقات نقدية قوية مع تدفق نقدي حر تقديري بقيمة 287 مليون درهم (78 مليون دولار)، أي أقل بقليل من الفترة المماثلة من العام الماضي، إنما أعلى بكثير من المتوقع.

ميزانية عمومية قوية مع تحسن الاحتياطيات النقدية التي بلغت 1.5 مليار درهم (398 مليون دولار)، وصافي دين بلغ فقط 115 مليون درهم (31 مليون دولار)، مع توقّع استلام دفعات مقدّمة بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال فترة بناء القمرين الصناعيين "الياه 4" و"الياه 5". ولدى المجموعة كذلك إمكانية استخدام تسهيلات مرحلية بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وقد تم سحب جزء منها هذا الشهر (يوليو). ولدى المجموعة كذلك رؤية واضحة طويلة الأجل للتدفقات النقدية المستقبلية حتى العام 2043.

إعادة التأكيد على النطاقات الإرشادية للعام 2024 والخاصة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والتدفقات النقدية، مع خفض توقعات الإنفاق الرأسمالي (CapEx) للسنة بكاملها إلى ما بين 1.5 و1.6 مليار درهم (400 إلى 430 مليون دولار) مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت بين 1.7 و1.8 مليار درهم (470 - 500 مليون دولار) بعد إبرام عقد التوريد الكامل للقمرين الصناعيين "الياه 4" و"الياه 5" مع إيرباص في شهر يونيو المنصرم.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "استمرت الياه سات في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024، وهو ما يؤكد مضيّنا قدماً في تنمية أعمالنا الأساسية وتجاوز التحديات التي يشهدها قطاع الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية."

وأضاف: "لقد حقّقنا المزيد من التقدّم نحو وضع اللمسات الأخيرة على العقد الكامل لتوفير سعة القدرات والخدمات المُدارة الجديد بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أبرمنا مع إيرباص في الربع الثاني من هذا العام عقد التوريد الكامل للقمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5. في موازاة ذلك، واصلنا العمل على استكمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي من الجيل الجديد "الثريا 4" والمقرر في الربع الأخير من هذا العام، والذي سيسهم في تعزيز قدرات وخدمات "الثريا" لسنوات عديدة مقبلة."

واختتم الهاشمي قائلاً: "نتطلّع حالياً إلى إتمام عملية الاندماج مع شركة "بيانات" خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما نضع اللمسات النهائية على خطط التكامل الناجح بين الشركتين. وسوف يضع هذا الاندماج الشركة الجديدة Space42 في مكانة رائدة ضمن قطاع تكنولوجيا الفضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعزز حضورها العالمي. فللمرة الأولى في قطاعنا، سنقوم بدمج حلول الاتصالات الفضائية المتقدمة مع التحليلات الجغرافية المكانية وتشغيل أقمار صناعية للاتصالات ورصد الأرض عبر مدارات متعددة."

يُمكن الاطلاع على المجموعة الكاملة من الإفصاحات المالية الفصلية في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة الياه سات.

نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا. ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر إطلاقه في العام 2024 على أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

ملاحظة

في 18 ديسمبر 2023، صوّت مجلسا إدارة شركتي "بيانات" و"الياه سات" على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. في 25 أبريل 2024، وافق مساهمو "بيانات" و"الياه سات" على الاندماج المقترح بين الشركتين وذلك خلال اجتماعي الجمعيتين العموميتين. ويهدف الاندماج لإنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين الحصول على الموافقات التنظيمية واكتمال عملية الاندماج، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في منتصف العام 2024. لمزيد من المعلومات يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاندماج عبر الرابط التالي: www.asharedambition.com

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