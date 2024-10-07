دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها المستمر بتعزيز ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم، ترعى عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، الدورة السادسة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024"، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 7 حتى 9 أكتوبر الجاري.

وقال مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: "كجزء من مبادراتنا الشاملة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، يسعدنا رعاية معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، أكبر منصة من نوعها لأصحاب الهمم. ويحقق هذا الحدث تأثيرًا كبيرًا، حيث تعمل الحلول المبتكرة المقدمة على تعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما يُسهم بدور رئيسي في تعزيز التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس شراكتنا لهذا المعرض التزامنا الراسخ بدعم رؤية الحكومة لتمكين ودمج أصحاب الهمم بشكل كامل في المجتمع. ونحن ملتزمون بمواصلة دعمنا لمثل هذه المبادرات النبيلة، بهدف أن نصبح مساهماً رئيسياً في الجهود الخيرية في الدولة، وسنعلن قريباً عن تبرع كبير آخر في هذا الإطار".

وتمتد مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها عزيزي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي عبر مجالات رئيسية مثل الاستدامة والمساواة والصحة والتعليم. وفي هذا العام، تعهدت الشركة بتقديم 600 مليون درهم إماراتي لحملة وقف الأم التي تنضوي تحت مظلّة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وذلك في أعقاب مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي في مبادرة المليار وجبة خلال شهر رمضان لمكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عزيزي بمبلغ 10 ملايين درهم إماراتي لمؤسسة الجليلة. كما تدعم الشركة الأحداث الرياضية المتنوّعة، حيث كانت شريكًا لكرنفال كأس دبي العالمي لمدة سبع سنوات متتالية. وعلاوة على ذلك، قدمت عزيزي مساهمات كبيرة لمنظمات الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك ست سنوات متتالية من دعم مركز راشد لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى دعم مركز دبي للتوحد ومركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى المستوى الدولي، تعمل عزيزي على بناء مركز للسرطان ومستشفى ومركز لغسيل الكلى وأكبر دار للأيتام في أفغانستان، بإجمالي استثمار قدره 300 مليون دولار أمريكي. كما قدمت الشركة آلاف المنح الدراسية للطلاب الأفغان ووزعت 1.5 مليون طرد غذائي في جميع أنحاء هذا البلد لدعم المحتاجين، إلى جانب إنشاء 300 منزل لضحايا الزلازل في أفغانستان، ما يعكس التزامها المستمر بالجهود الإنسانية في المنطقة.

ويعد معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" الأكبر من نوعه في المنطقة، منصّة عالمية متخصصة لاطلاع الجهات المعنية والمتخصصين على أحدث الحلول والخدمات التقنية والابتكارية الجديدة المقدمة لأصحاب الهمم، والاستفادة من الإمكانات التجارية الهائلة للسوق المزدهرة في الشرق الأوسط، والتواصل مع المشترين المؤثرين وخبراء الصناعة والمستخدمين النهائيين من جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات