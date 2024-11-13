حصل على المركز الأول ضمن المصارف الإسلامية على قائمة المصارف الأكثر أمانًا في العالم

تكريم "أبوظبي الإسلامي"، أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية

فائز بجائزة أفضل مصرف إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية

أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، حصوله على جائزة "المصرف الإسلامي الأكثر أمانًا" عالمياً للعام الثالث على التوالي من جوائز مجلة "جلوبال فاينانس" لأكثر البنوك أمانًا لعام 2024. كما حصل "أبوظبي الإسلامي" على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية"، ما يؤكد حضوره الإقليمي القوي وأدائه الاستثنائي. كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي" عالميًا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يسلط الضوء على التزامه بالتمويل المستدام والأخلاقي.

وقد تم تقديم هذه الجوائز خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في واشنطن العاصمة. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على تصنيفه المتميز كأكثر المصارف الإسلامية أمانًا على مستوى العالم، ما يشير إلى وضعه المالي القوي، وإدارته الفعّالة للمخاطر، وما لديه من أنظمة أمن سيبراني متقدمة، بالإضافة إلى حصوله على تصنيفات عالية من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة. كما تسلط هذه الجوائز والتكريمات الضوء على مواصلة مصرف أبوظبي الإسلامي تقديم منتجات مبتكرة وآمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمتعامليه.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر اليوم، بالإعلان عن فوزنا بهذه الجوائز القيّمة مرة أخرى ضمن "جوائز جلوبال فاينانس" كأكثر مصرف إسلامي أماناً عالمياً. وهو الإنجاز الذي يعد شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم تجارب مصرفية آمنة لمتعاملينا، مدعومة باحتياطيات رأس مال قوية وممارسات حكيمة لإدارة المخاطر. ونسعد أيضًا بأن يتم تسميتنا كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في كل من الإمارات ومصر، مما يعترف بقدرتنا على تحقيق أرباح قياسية في كلا البلدين مع الحفاظ على دعمنا الثابت للمتعاملين والموظفين والمجتمع. كما تسلّط هذه الجوائز الضوء على خدماتنا المصرفية المستدامة والتزامنا طويل الأمد بتعزيز تأثيرنا الاجتماعي والبيئي. وبفضل الأساس المالي القوي والاستثمار المستمر في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والابتكار الرقمي، فإننا ملتزمون بوضع معايير جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية، والمساهمة في مستقبل مستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها."

وتماشيًا مع رؤية المصرف لعام 2035 والتزامه بمواصلة تحقيق التقدم في مجال الرقمنة، نفذّ "أبوظبي الإسلامي" استراتيجيته الطموحة للتحول الرقمي، والتي تتضمن دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى لتعزيز حلول المصرفية الإسلامية وتنمية مصادر إيرادات جديدة. ويواصل المصرف طرح ميزات جديدة على منصة التطبيق الذكي للهاتف المتحرك، والتي اجتذبت أكثر من مليون مستخدم رقمي ، وهو ما يعكس التزام "أبوظبي الإسلامي" بالحلول الرقمية وتقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة تستجيب لتطلعات متعامليه. تماشيًا مع هذه الرؤية، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مؤخرًا ADIB Ventures للتعاون مع شركات التكنولوجيا وبناء نظام بيئي مبتكر للتكنولوجيا المالية.

ويسلّط تكريم مصرف أبوظبي الإسلامي باعتباره "أفضل مصرف إسلامي" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الضوء على ريادته في مجال التمويل المستدام والتزامه بتحقيق الاستقرار المالي ونمو طويل الأجل. ويواصل المصرف دعم جدول أعمال التمويل المستدام في المنطقة، مخصصاً التمويل للمشاريع البيئية والاجتماعية، كجزء من جهوده الرامية إلى المساهمة في تحقيق الحياد المناخي. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي مبادرات "أبوظبي الإسلامي" دورًا مهمًا في دعم تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز التزامها بالتنمية المستدامة.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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