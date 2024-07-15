أبوظبي: أعلنت "إي آند الإمارات" عن الفائزين بالدورة الثالثة من "جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة" (SMB Awards) التي تقيمها الشركة لتكريم التميز والابتكار في قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، حيث سلط الحفل الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر 14 فئة متنوعة.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في "إي آند الإمارات": «تحتفي "إي آند الإمارات" من خلال هذا الحفل بالنجاح والابتكار الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم هذه الشركات مثالاً يحتذى به من حيث الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. ومع زيادة التنافسية في عالمنا الراهن، تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة دورها الحيوي في دفع مستقبل قطاع الأعمال. ومن جهتها، تلتزم "إي آند الإمارات" بدعم هذه الشركات ومساندتها في مواصلة النجاح وتمكينها من تحديد أهدافها ومواجهة أي تحديات جديدة».

وشهد حفل جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024 تكريم الشركات المتميزة في مختلف القطاعات، وتضمنت قائمة الفائزين كلاً من حضانة ليتل دايموند عن فئة الشركات الإماراتية، وشركة "FURCHILD" لتوريد المواد الغذائية عن فئة تميز المرأة في الأعمال، وشركة "Qorden AI" عن فئة الذكاء الاصطناعي، وشركة "Reliable Robotics" عن فئة الروبوتات والأتمتة، وشركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات عن فئة التميز في التكنولوجيا، وجمعية الإمارات للسرطان عن فئة التأثير الاجتماعي، بالإضافة إلى شركة "مصاعد" للمصاعد والسلالم المتحركة عن فئة التميز في قطاع البناء والإنشاءات، ومجموعة الأهلية الطبية عن فئة التميز في قطاع الرعاية الصحية، وشركة "V Perfumes" عن فئة التميز في قطاع البيع بالتجزئة.

وحصلت شركة "ماريستو هوسبيتاليتي" عن فئة التميز في قطاع الضيافة، وشركة "Xoom" لخدمات التوصيل عن فئة التميز في الاستدامة، و"مارين هاب لمعدات صيد الأسماك" عن فئة التميز في التجارة الإلكترونية، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان عن فئة التميز في الإعلام والتسويق. كما حصدت شركة "بلاك توليب فلاورز" في ختام الحفل جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة لهذا العام.

وشهد الحفل في نسخته الثالثة إقبالاً كبيراً، إذ بلغ عدد طلبات الترشيح نحو 300 طلب من مختلف القطاعات. وقد تولت لجنة تحكيم متخصصة من كبار قادة القطاع والخبراء من مختلف المجالات مهمة تقييم المشاركات، حيث ضمت اللجنة كلاً من سعادة علياء عبد الله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومروان جناحي، النائب الأول للرئيس في مجمّع دبي للعلوم، وناصر المدني، المستشار الرئيسي في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسهيل بن طراف، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك أبوظبي الأول، وتي جي ويلسون، المدير التنفيذي في أستر دي إم للرعاية الصحية، إلى جانب في. نانداكومار، مدير التسويق والاتصالات في مجموعة اللولو العالمية، ويوسف أحمد لوتاه، الرئيس التنفيذي لادارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتولت شركة كريستون مينون، الرائدة في مجال التدقيق والاستشارات التجارية والمحاسبة التابعة لشركة كريستون جلوبال إدارة عملية التحكيم والتدقيق.

وتأتي جوائز "الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024" لتؤكد التزام شركة "إي آند الإمارات" بتكريم التميز والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف "إي آند الإمارات"، من خلال الاحتفاء بهذه الإنجازات المتميزة، إلى تحفيز الشركات ورواد الأعمال لتحقيق التميز والتنافس إقليمياً وعالمياً، وتحقيق النجاح على المدى البعيد والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى اقتصاد قوي يتسم بالتنوع والمرونة.

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