أعلنت إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) عن اختيارها ضمن قائمة "ماجيك كوادرنت من جارتنر لعام 2024" لحلول البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس الأساسية الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات (Gartner® Magic Quadrant™ for CSP 5G Core Network Infrastructure Solutions) في أول إصدار من تقرير Magic Quadrant الجديد.

ووفقًا لجارتنر التقرير” يقيّم موفري البنية التحتية الأساسية لشبكات الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات وتنفيذهم في عام 2023 إلى جانب خططهم المستقبلية للتطوير “.

وقالت مونيكا زيثزون، رئيس قسم حلول الشبكات الأساسية في إريكسون:” تقدير المحللين المستقلين من قبل شركة جارتنر بقدرات شبكة الجيل الخامس الأساسية من إريكسون تظهر أن طاقة وبراعة مهندسينا وخبرائنا الذين يقودون تطوير شبكات الجيل الخامس الأساسية تؤتي ثمارها حقاً. ونحن نعتقد أن محفظتنا الواسعة لشبكات الجيل الخامس الأساسية وتركيزنا على الأداء إلى جانب الحد من التعقيدات قد أثبتت أنها مزيج موثوق لعملائنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع مزودي خدمات الاتصالات حول العالم لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الطموحة لشبكات الجيل الخامس المستقلة ذات الأداء العالي والمصممة خصيصاً للمستقبل“.

كما تم تصنيف إريكسون مؤخراً كرائد في تقرير” مشهد السوق: تقرير البائعين الأساسيين لعام 2024 "الصادر عن شركة أومديا Omdia للمحللين، حيث حصلت على أعلى درجة إجمالية لمحفظة البائعين الذين تم تقييمهم حيث احتلت المركز الأول في كل من الجاهزية السحابية الأصلية والأتمتة والسياسة والشحن. وقد احتلت الشركة المرتبة الأولى في تصنيف ™Frost Radar في سوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للسنة الرابعة على التوالي في تحليل يغطي شبكات النفاذ الراديوي والنقل والشبكات الأساسية.

ووفقًا لشركة جارتنر، ”يميز الرواد أنفسهم من خلال تقديم خدمات مناسبة للتبني الاستراتيجي وامتلاك خارطة طريق طموحة. ومن خلال محفظة شاملة، يمكنهم معالجة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، على الرغم من أنهم قد لا يتفوقون في جميع المجالات أو قد لا يكونون الأفضل لتلبية احتياجات محددة. وتتمتع الشركات الرائدة في هذا السوق بحصة سوقية كبيرة، والعديد من العملاء الذين يمكن الرجوع إليهم، وقدرات خدمة ودعم قوية، ومراجع جيدة للعملاء“.

تعمل إريكسون اليوم على تشغيل 34 من أصل 60 شبكة من شبكات الجيل الخامس الحية تجارياً (5G SA) من خلال حلول شبكات النفاذ الراديوي وحلول إريكسون السحابية المزدوجة الأساسية لشبكات الجيل الخامس.

قم بتنزيل التقرير الكامل: ماجيك كوادرنت من جارتنر لعام 2024" لحلول البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس الأساسية الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات .

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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