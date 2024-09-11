فازت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، بجائزة "أفضل شراكة استراتيجية في أسواق المال – البحرين 2024"، وذلك ضمن جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس. ويأتي هذا الفوز ليؤكد التزام بورصة البحرين ببناء شراكات راسخة وتعزيز سبل التعاون المثمرة في أسواق المال.

وكانت بورصة البحرين قد حرصت على طرح العديد من المبادرات التي من شأنها خلق بيئة تداول تتميز بالعدل والكفاءة والشفافية، مؤكدة على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق هذه الأهداف.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الالتزام هو تعاون بورصة البحرين مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وفي ظل هذه الشراكة الاستراتيجية، أعلنت كل من بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق منصة "تبادل" في يوليو 2022، لتكون أول منصة تداول رقمية في المنطقة، تتيح للمستثمرين التداول مباشرة في كلا السوقين. وقد شهدت هذه المنصة توسعًا من خلال انضمام أسواق أخرى، بما في ذلك بورصة مسقط.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، وذلك لتشجيع تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في سوق المال . وفي إطار هذه الشراكة، استضافت بورصة البحرين المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في شهر نوفمبر2023، والذي أتاح الفرصة للمهنيين المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين للتواصل ومناقشة أفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير مهنة علاقات المستثمرين في المنطقة.

وفي شهر أبريل 2022، استضافت بورصة البحرين المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في البحرين. وقد ألقى المؤتمر الضوء على دور أسواق المال في دعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية خلال فترة جائحة كورونا.

علاوة على ذلك، أطلقت بورصة البحرين مؤخرًا برنامج "بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة"، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF). ويتيح هذا البرنامج التدريبي المتخصص الفرصة لإعداد كبار التنفيذيين لتولي مناصبهم في مجالس الإدارات، ومن ثم تعزيز الحوكمة في الشركات المختلفة في البحرين. وقد تعاونت بورصة البحرين مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في العديد من المبادرات الأخرى مثل أكاديمية الاستثمار، وبرنامج تحدي التداول الاستثماري ( تريد كويست)، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى المهتمين في السوق.​بما يساهم في تطوير أسواق المال في البحرين.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "إننا سعداء بالحصول على هذه الجائزة رفيعة المستوى من مجلة إنترناشيونال فاينانس. هذا التكريم إنما يؤكد جهود جميع أفراد فريق العمل في بورصة البحرين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبناء علاقات راسخة في قطاع رأس المال."

وأضاف: "سوف تواصل بورصة البحرين بناء علاقات شراكة جديدة ومبتكرة من شأنها دعم مسيرة النمو وخلق أسواق مال أكثر ديناميكية وكفاءة في البحرين وفي المنطقة."

تقوم جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس بتكريم الانجازات الملموسة في القطاع المالي، والاحتفاء بالشركات الرائدة التي تظهر أداءً عاليًا في القيادة والإمكانيات الاستراتيجية وتبني المواهب على الصعيد العالمي. ويتولى فريق الأبحاث المؤهل إجراء تقييمات صارمة للترشيحات، واختيار الفائزين على ضوء الطلبات المقدمة وسجل هذه الشركات في تحقيق النجاح.

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