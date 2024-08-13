أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (رمز التداول: ALBH)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، عن ربح بلغ 68.5 مليون دينار بحريني (182.2 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من العام 2024، أي بارتفاع بلغ 129.2% على أساس سنوي مقارنة بربح بلغ 29.9 مليون دينار بحريني (79.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2023. وقد أعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 48 فلسًا للربع الثاني من العام 2024 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 21 فلسًا للربع الثاني من العام 2023. وبلغ مجموع الدخل الشامل للربع الثاني من 2024 ما قيمته 66.7 مليون دينار بحريني (177.4 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع دخل شامل للربع الثاني من 2023 بلغ 32.6 مليون دينار بحريني (86.8 مليون دولار أمريكي) – أي بارتفاع بلغ 104.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من 2024 ما قيمته 102 مليون دينار بحريني (271.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 67.9 مليون دينار بحريني (180.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2023 – أي بارتفاع بلغ 50.1% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء خلال الربع الثاني من العام 2024، حققت الشركة ما قيمته 407 مليون دينار بحريني (1,082.3 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 387 مليون دينار بحريني (1,029.4 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام 2023 - أي بارتفاع بلغ 5.2% على أساس سنوي.

وبالنسبة للنصف الأول من العام 2024، أعلنت الشركة عن ربح بقيمة 93 مليون دينار بحريني (247.3 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 20.2% على أساس سنوي مقابل ربح بقيمة 77.4 مليون دينار بحريني (205.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2023. وقد أعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 66 فلسًا للنصف الأول من العام 2024، وذلك مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 55 فلسًا لنفس الفترة من العام 2023. وبلغ مجموع الدخل الشامل للنصف الأول من 2024 ما قيمته 94.4 مليون دينار بحريني (251 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 35.4%، مقابل مجموع دخل شامل بلغ 69.7 مليون دينار بحريني (185.4 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2023. وبلغ إجمالي الربح في النصف الأول من 2024 ما قيمته 159.2 مليون دينار بحريني (423.5 مليون دولار أمريكي) مقابل 147.8 مليون دينار بحريني (393 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول لعام 2023 – بارتفاع بلغ 7.7% على أساس سنوي. وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام 2024 إيرادات من عقود مبرمة مع العملاء بقيمة 741.5 مليون دينار بحريني (1,972.1 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 757 مليون دينار بحريني (2,013.2 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2023 – أي بانخفاض بلغ 2% على أساس سنوي.

وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 يونيو 2024 ما قيمته 1,861.2 مليون دينار بحريني (4,950.1 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4%، مقابل 1,789.2 مليون دينار بحريني (4,758.6 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023. وبلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 يونيو 2024 ما قيمته .1 2,631 مليون دينار بحريني (6,997.5 مليون دولار أمريكي) مقابل 2,553.6 مليون دينار بحريني (6,791.4 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 – أي بزيادة بلغت 3%.

وجاءت إيرادات وأرباح الشركة مدعومة بارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الثاني وبنسبة 1% في النصف الأول من العام 2024. إلا أن انخفاض أسعار العائدات الأعلى بنسبة 21% خلال الربع الثاني وبنسبة 32% في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بالعام المنصرم أثرت سلبًا على هذه الأرباح بشكل جزئي.

وقرر مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) خلال اجتماعه الذي عقد عبر المنصة الافتراضية يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 التوصية بتوزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 على المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق. وتبلغ الأرباح النقدية المرحلية 18.59% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 18.59 فلسًا للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 26,320,150 دينارًا بحرينيًا (70 مليون دولار أمريكي).

أبرز أحداث الصناعة ]استنادًا على معلومات السوق[

بطء التعافي في الطلب في خضم تحديات الاقتصاد الكلي (+2% على أساس سنوي)

مازال الاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات ومنها التضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق بيئة طلب غير مستجيبة.

الصين: على الرغم من جهود التحفيز الحكومية، بلغ نمو الاستهلاك الصيني 3% على أساس سنوي، مما يشير إلى انخفاض الزخم القوي للطلب المحلي.

الشرق الأوسط: مدعومة بزيادة الاستهلاك في الإمارات العربية المتحدة، سجلت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% على أساس سنوي في الطلب.

منطقة اليورو: مازالت حالة عدم اليقين الاقتصادي مستمرة وتتسم بوتيرة غير ثابتة فيما يخص التعافي مع انخفاض الطلب بنسبة 4% على أساس سنوي.

الولايات المتحدة: يواصل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة التفوق على قطاع التصنيع بدعم من الإنفاق الاستهلاكي الصحي. ومع ذلك، أثر ضعف أنشطة قطاع البناء والإنشاء على الطلب على الألمنيوم مما أدى إلى انخفاض الطلب الأولي بنسبة 1%.

ارتفاع الإنتاج العالمي للألمنيوم بنسبة 3%

بالرغم من ضعف الطلب الإجمالي، ارتفع الإنتاج الأولي العالمي نتيجة لارتفاع الإنتاج في الصين وأوروبا والشرق الأوسط.

ارتفع العرض في الصين بنسبة 4% على أساس سنوي حيث عملت مصاهر يونان بكامل طاقتها باستثناء مصهر يونان هونغتاي، الذي تأثر جرّاء الأمطار الغزيرة التي تساقطت في يونيو وأدت إلى الاعتماد على الطاقة الكهرومائية في هذه المقاطعة.

ارتفع العرض الأوروبي بنسبة 1% على أساس سنوي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ارتفع العرض في الشرق الأوسط بنسبة 1% على أساس سنوي.

انخفض العرض في أمريكا الشمالية بنسبة 2% على أساس سنوي ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي بنسبة 15% على أساس سنوي.

نظرًا لأن الإنتاج الصيني ينمو بوتيرة أبطأ من الاستهلاك (تستمر الصين بإنتاج 45 مليون طن سنويًا)، يشهد السوق العالمي عجزًا مع احتساب الصين (-0.40 مليون طن متري) ودون احتسابها (-0.13 مليون طن متري).

سعر بورصة لندن للمعادن

بلغ متوسط سعر بورصة لندن للمعادن 2,519 دولار أمريكي للطن الواحد في الربع الثاني من العام 2024 – بارتفاع بلغ 11% على أساس سنوي. وقفز مخزون بورصة لندن للمعادن بنسبة 88% على أساس سنوي عند مليون طن متري تقريبًا مدفوعًا بمخزونات متزايدة من المعدن الروسي في مستودعات بورصة لندن للمعادن.

أبرز أحداث الأداء التشغيلي في البا

تجاوز حجم المبيعات 397,538 طنًا متريًا بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، بينما سجل حجم الإنتاج انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي عند 403,747 طنًا متريًا.

بلغ معدل مبيعات منتجات القيمة المضافة 73% من إجمالي الشحنات [بلغت حجم منتجات القيمة المضافة 288,312 طن متري خلال الربع الثاني من العام 2024 مقابل 272,944 خلال الربع الثاني من العام 2023].

بلغت وفورات برنامج الحصالة الإلكترونية 35 مليون دولار أمريكي مقابل ما مجموعه 60 مليون دولار أمريكي من الوفورات المستهدفة حتى نهاية العام الجاري.

أبرمت البا اتفاقية مع شركة "إس أيه بي" (SAP) الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات لتحديث نظام تخطيط الموارد إلى أحدث نسخة من برنامج "إس أيه بي"، وهو نظام S/4HANA السحابي.

الرئيس التنفيذي لألمنيوم البحرين يتولى قيادة المعهد الدولي للألمنيوم كرئيس لمجلس الإدارة.

توقعات سوق الألمنيوم: حالة من عدم اليقين تخيم على الآفاق قصيرة الأمد [بناءً على معلومات السوق]

استمرار حالة عدم اليقين: تبقى نظرة المستثمرين للسوق حذرة بسبب التداخل المعقد بين العوامل المؤثرة على أسعار بورصة لندن للمعادن.

ديناميكيات العرض والطلب: زيادة الإنتاج العالمي، وخاصة في الصين، إلى جانب ضعف الطلب، يفرضان ضغوطًا تؤدي إلى انخفاض أسعار بورصة لندن للمعادن.

آمال التعافي الاقتصادي: قد يحفز الخفض المتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تحفيز نشاط قطاع البناء والإنشاء؛ مما يدعم الطلب على الألمنيوم.

القيود على العرض: ستؤدي المشاريع المحدودة لإنشاء المصاهر الجديدة وتحديد سقف الإنتاج في الصين إلى الحفاظ على قيود العرض على الأمد القريب.

توقعات العائدات الأعلى: من المتوقع أن تستقر العائدات الأعلى على الأمد القريب قبل استئناف مسارها التصاعدي، مدفوعة بزيادة الطلب اعتبارًا من العام 2025 وتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون.

توقعات أسعار بورصة لندن للمعادن: من المتوقع أن تتراوح أسعار الألمنيوم في نطاق ضيق بين 2,200 دولار أمريكي و2,400 دولار أمريكي للطن في الأمد القريب.

أولويات البا: السلامة، الاستدامة، النجاح

تحقيق الريادة: السلامة أولاً، الاستدامة دائمًا

تماشيًا مع هدف مملكة البحرين بالوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول 2060، تسعى البا لتضمين مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية، وذلك للتقليل من الأثر البيئي لعملياتها بدءًا من توريد المواد الخام ووصولاً إلى تسليم المنتجات.

التميز التشغيلي والنمو

تجاوز صافي الإنتاج النهائي لعام 2023 والذي بلغ 1,620,665 طن متري وتحقيق هدف برنامج الحصالة الإلكترونية للعام الجاري المتمثل في تحقيق وفورات بقيمة 60 مليون دولار أمريكي (مقابل 150 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2026).

توسعة القدرات وتعزيز الكفاءة

الاستفادة من حصول الشركة على شهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم وإيكوفاديس، وإطلاق خط منتجات إترنال منخفضة الكربون، من أجل دخول أسواق جديدة وزيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة.

استكمال مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة ومشروع حديقة الطاقة الشمسية (بطاقة إنتاجية تبلغ +6 ميغاواط) بحلول الربع الرابع من العام 2024

مراجعة دراسة جدوى المرحلة الثالثة لـ "الخط البديل المطور" (مشروع خط الصهر السابع سابقًا).

وتعليقًا على أداء الشركة خلال الربع الثاني من العام 2024، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا خالد الرميحي قائلاً:

"مواصلة لما حققناه من أداء جيد في الربع الأول، وعلى الرغم من التحديات العديدة في سوق الألمنيوم وانخفاض العائدات الأعلى، يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني لهذا العام وذلك بفضل تفانينا في التميز التشغيلي. وأتاح لنا هذا الأداء القوي تعزيز القيمة للأطراف المعنية والمساهمين من خلال توزيع أرباح نقدية مرحلية بلغت 70 مليون دولار أميركي.

في حال كانت العائدات الأعلى ثابتة عند المستويات نفسها المسجلة في الربع الثاني من العام 2023، لكان أداؤنا أقوى بالتأكيد. ويسودنا التفاؤل بشأن أدائنا لما تبقى من العام 2024."

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي:

"تستمر صناعة الألمنيوم في مواجهة ظروف اقتصادية غير مؤاتية. ومع ذلك، فإن التركيز على الجوانب التي يمكننا التحكم بها مكننا من التغلب على هذه التحديات، كما أصبحنا في وضع جيد يسمح لنا بتحقيق النمو المستدام عندما تتحسن ظروف السوق.

إن إنجازنا الأخير المتمثل في بلوغ 22 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابة مضيعة للوقت خير دليل على تفاني فريقنا فيما يتعلق بجوانب السلامة، وهي قيمة أساسية لدينا في البا. وهذا الإنجاز يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بأدائنا التشغيلي إجمالاً ويساهم بشكل كبير في نجاحاتنا."

وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 عند الساعة 02:00 ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الثاني من العام 2024، وتحديد أولويات الشركة الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2023)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 270 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (نظام إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI). ويتعزز هذا الالتزام بحصول الشركة على شهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 86% (2023) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون ترك أي مخلفات – الأول من نوعه – والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط الإنتاج EternAl الجديد لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون، والذي يشمل منتجي: EternAl-30 وEternAl-15، اللذين يحتويان على 30% و15% من المحتوى المعاد تدويره على التوالي.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) نظير فوزها بالجائزة الذهبية لعشر سنوات على التوالي، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع إلى توسعة محطة الطاقة الخامسة، ويتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات من الطاقة باستخدام تقنية الدورة المركبة. ويتميز التوربين الغازي من الفئة J – وهو جزء من هذه التوسعة – بكفاءة عالية مقارنة بالتوربينات المستخدمة في محطتي الطاقة الثالثة والرابعة. وسيعزز مجمع الطاقة الرابع القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة إلى 2,481 ميغاوات مع استكماله المقرر في الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألومنيوم يتم إنتاجه.

وتتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكوIII مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل عبر مختلف مراحل المشروع. وكانت البا قد حققت في شهر أبريل الماضي أول إشعال لأحدث توربين غازي في المشروع.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا