أبرز الإنجازات المالية المختارة للنصف الأول من العام 2024

النصف الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023

شهد الدخل التشغيلي انخفاضاً بنسبة 1.9% نتيجة لتراجعٍ في مبيعات العملات الأجنبية، يُعزى إلى حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العام في المنطقة .

انخفاضاً بنسبة 1.9% نتيجة لتراجعٍ في مبيعات العملات الأجنبية، يُعزى إلى حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العام في المنطقة انخفض صافي الأرباح بعد خصم الضريبة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 205 مليون درهم، متأثراً بضريبة الشركات؛ ونسبة انخفاض 14.2% بعد استبعاد تأثير الضريبة .

بعد خصم الضريبة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 205 مليون درهم، متأثراً بضريبة الشركات؛ ونسبة انخفاض 14.2% بعد استبعاد تأثير الضريبة ارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 2.2% على أساس سنوي .

بنسبة 2.2% على أساس سنوي سجلت مبيعات العملات الأجنبية انخفاضاً في حجم التداول بنسبة 16%.

انخفاضاً في حجم التداول بنسبة 16%. شهدت خدمات نظام حماية الأجور نمواً بنسبة 23%.

خدمات نمواً بنسبة 23%. حققت البطاقات مسبقة الدفع زيادة بلغت 25% على أساس سنوي في حجمها.

زيادة بلغت 25% على أساس سنوي في حجمها. شهدت القنوات الرقمية زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في عدد المعاملات، مما يشكل 22% من إجمالي التحويلات الصادرة .

التوسع تماشياً مع استراتيجية المجموعة وطموحاتها لتعزيز ريادتها في الأسواق وخططها على المستوى الإقليمي.

بلغ عدد فروع الأنصاري للصرافة 259 فرعاً مع نهاية النصف الأول من العام 2024.

لا يزال التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عُمان للصرافة مستمراً، وسيتم دمج الشركتين قبل نهاية شهر أغسطس 2024 . ومن المتوقع أن يتم استحواذ مجموعة الأنصاري للخدمات المالية على الشركة في الربع الأخير من العام 2024، وإتمام كافة أوجه التكامل بينهما في الربع الأول من عام 2025.

من المقرر أن يتم إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية قبل نهاية العام.

أعلنت المجموعة في شهر يوليو من هذا العام عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة 100% من مجموعة "بي إف سي القابضة ذ.م.م"، وهي مجموعةٌ رائدة في مجال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية تأسست في مملكة البحرين وتبلغ القيمة الاجمالية للصفقة 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024 (النصف الأول من العام 2024).

شهد الدخل التشغيلي للمجموعة انخفاضاً طفيفاً خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وذلك بسبب تأثير تحديات الاقتصاد الكلي على مبيعات العملات الجنبية.

تعليق حول الأداء المالي للنصف الأول من العام 2024

أظهرت إيرادات أعمال التحويلات المالية علامات على التعافي بعد أن واجهت تقلبات في نشاط السوق الموازية في أسواق التحويلات المالية الرئيسية مثل الهند ومصر وباكستان خلال الأرباع السابقة. وأدى انخفاض تأثير هذه التحديات إلى تراجع طفيف بنسبة 1% في إيرادات التحويلات المالية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

علامات على التعافي بعد أن واجهت تقلبات في نشاط السوق الموازية في أسواق التحويلات المالية الرئيسية مثل الهند ومصر وباكستان خلال الأرباع السابقة. وأدى انخفاض تأثير هذه التحديات إلى تراجع طفيف بنسبة 1% في إيرادات التحويلات المالية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بقيت ثقة العملاء بخدمات المجموعة قوية وراسخة، وهو ما تجلى في الزيادة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في إجمالي المعاملات عبر جميع المنصات. ويبرز هذا النمو المستمر مدى قوة ومرونة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة.

عبر جميع المنصات. ويبرز هذا النمو المستمر مدى قوة ومرونة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة. انخفض الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع نشاط سوق الأوراق النقدية للشركات. وتأتي هذه التحديات كنتيجة مباشرة للاحتقان الجيوسياسي المستمر في المنطقة .

بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع نشاط سوق الأوراق النقدية للشركات. وتأتي هذه التحديات كنتيجة مباشرة للاحتقان الجيوسياسي المستمر في المنطقة على نحو مماثل، سجل قطاع أعمال الشركات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في قيمة المعاملات، ليصل إلى 52 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض بشكلٍ كبير إلى التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على المنطقة .

انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في قيمة المعاملات، ليصل إلى 52 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض بشكلٍ كبير إلى التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على المنطقة شهدت القنوات الرقمية للمجموعة تسارعاً في وتيرة اعتمادها من جانب العملاء، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 24% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2024. ويعكس هذا النمو الكبير فعالية الاستراتيجية الرقمية للمجموعة والتي تركز على العملاء، وكفاءة منصتها في تلبية توقعات المستخدمين وتجاوزها من حيث الراحة وسهولة الاستخدام .

للمجموعة تسارعاً في وتيرة اعتمادها من جانب العملاء، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 24% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2024. ويعكس هذا النمو الكبير فعالية الاستراتيجية الرقمية للمجموعة والتي تركز على العملاء، وكفاءة منصتها في تلبية توقعات المستخدمين وتجاوزها من حيث الراحة وسهولة الاستخدام واصلت أعمال نظام حماية الأجور في تحقيق نمو سريع، مدعومة باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القوي الذي يساهم في توفير بيئة أعمال مزدهرة. وشهد عدد معاملات نظام حماية الأجور زيادة قدرها 13.8% مقارنة بالعام الماضي، مما أسفر عن ارتفاع بنسبة 7% في الدخل التشغيلي.

في تحقيق نمو سريع، مدعومة باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القوي الذي يساهم في توفير بيئة أعمال مزدهرة. وشهد عدد معاملات نظام حماية الأجور زيادة قدرها 13.8% مقارنة بالعام الماضي، مما أسفر عن ارتفاع بنسبة 7% في الدخل التشغيلي. سجل إجمالي الدخل التشغيلي انخفاضاً طفيفاً قدره 1.9% على أساس سنوي على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة.

حافظت المجموعة على هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 45.5% في النصف الأول من العام 2024، مما يعكس التزامها الثابت بالكفاءة التشغيلية. وساعد تركيز المجموعة على تحسين التكاليف، وإدارة النفقات بفعالية في تقليل تأثير ارتفاع التكاليف وضمان تحقيق الربحية.

بلغ 45.5% في النصف الأول من العام 2024، مما يعكس التزامها الثابت بالكفاءة التشغيلية. وساعد تركيز المجموعة على تحسين التكاليف، وإدارة النفقات بفعالية في تقليل تأثير ارتفاع التكاليف وضمان تحقيق الربحية. انخفض صافي الأرباح بعد خصم الضريبة للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 205 مليون درهم متأثراً بفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات وتكاليف التوطين .

للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 205 مليون درهم متأثراً بفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات وتكاليف التوطين انخفضت نفقات رأس المال بنسبة 24% لتصل إلى 16 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024.

بنسبة 24% لتصل إلى 16 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. حقق الأداء التشغيلي القوي 242 مليون درهم إماراتي كتدفق نقدي حر، ما يمثل معدل تحويل قوي بنسبة 94% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النقد .

تعليق حول الأداء المالي للربع الثاني من العام 2024

شهد الدخل التشغيلي للربع الثاني من العام 2024 زيادة طفيفة بنسبة 0.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 292 مليون درهم، مما يعكس مساراً إيجابياً في مجال التحويلات المالية .

زيادة طفيفة بنسبة 0.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 292 مليون درهم، مما يعكس مساراً إيجابياً في مجال التحويلات المالية انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 8% لتبلغ 136 مليون درهم، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات التشغيلية المرتبطة بشكل رئيسي بتوسيع شبكة الفروع .

في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 8% لتبلغ 136 مليون درهم، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات التشغيلية المرتبطة بشكل رئيسي بتوسيع شبكة الفروع تراجع صافي الأرباح بعد خصم الضريبة خلال الربع بنسبة 18.1% ليبلغ 107 مليون درهم، متأثراً بارتفاع تكاليف التمويل ونفقات الموظفين، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة الشركات .

أداء المنتجات والخدمات الأخرى خلال النصف الأول من العام 2024

حققت "وورلد وايد كاش إكسبريس" ، الشركة المتخصصة في خدمات تحويل الأموال والتابعة للمجموعة، نجاحاً كبيراً في النصف الأول من العام 2024، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 118% في عدد المعاملات على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 81% في قيمة المعاملات على أساس سنوي، لتصل إلى 110 مليون دولار أمريكي. ويعكس ذلك الأهمية المتزايدة لهذه الخدمة في تلبية الاحتياجات المالية للعملاء من الشركات .

، الشركة المتخصصة في خدمات تحويل الأموال والتابعة للمجموعة، نجاحاً كبيراً في النصف الأول من العام 2024، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 118% في عدد المعاملات على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 81% في قيمة المعاملات على أساس سنوي، لتصل إلى 110 مليون دولار أمريكي. ويعكس ذلك الأهمية المتزايدة لهذه الخدمة في تلبية الاحتياجات المالية للعملاء من الشركات سجل "كاش ترانس"، مركز خدمات إدارة النقد المتكاملة للمجموعة، زيادة كبيرة بنسبة 79% على أساس سنوي في عدد العملاء الخارجيين، وارتفاعاً بنسبة 26% على أساس سنوي في عدد الرحلات المنجزة، ما يعكس فعالية خدماته وتنامي الإقبال عليها.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:"مرتكزين على الأساس القوي الذي رسخناه في الربع الأول من العام، نواصل في شركة الأنصاري للخدمات المالية تجسيد قدرتنا على التكيف مع السوق وتنفيذ استراتيجياتنا بنجاح. ويتضح التأثير الإيجابي لنموذج أعمالنا المتنوع وتركيزنا على العملاء من خلال نتائجنا. وسيتواصل التأثير الإيجابي لاستقرار ظروف السوق الموازية وتطبيق زيادة رسوم التحويلات على أدائنا المالي في المستقبل القريب. وتعزز هذه العوامل مجتمعةً الموقع الجيد لمجموعتنا لتحقيق نمو مستدام ومواصلة توفير القيمة لمساهمينا".

من جهته، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "رغم ما شهدناه من انخفاضٍ في مبيعات العملات الأجنبية للشركات بسبب التأثيرات الجيوسياسية، حققت الأنصاري للخدمات المالية أداءً قوياً في النصف الأول من العام 2024. وشهدت الإيرادات التشغيلية للتحويلات المالية زيادة بنسبة 6% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023، مع تراجع طفيف بنسبة 1% على أساس سنوي. ويعكس ذلك الاتجاه الإيجابي لأعمال التحويلات المالية وإمكانية تقليل اعتماد العملاء على السوق الموازية.

وسجل الدخل التشغيلي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً بلغ 1.9% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 2.2% على أساس سنوي.

كما واصلت منصاتنا الرقمية نموها، حيث شهدت المعاملات على هذه المنصات زيادة بنسبة 24% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تفضيل عملائنا الكبير لقنواتنا الرقمية.

وقد نجحنا في توسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 259 فرعاً مع نهاية فترة التقرير، مع الحفاظ على كفاءة تشغيلية عالية، وهو ما يتجلى في ثبات مستوى الهامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والذي قارب 45%.

وننظر نحو المستقبل بتفاؤل، مدعومين بتوسع قطاع التحويلات المالية والتعديلات المستمرة على الرسوم، بالإضافة إلى الآفاق الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات والتي تعززها المبادرات الحكومية. وإننا ملتزمون بالمضي قدماً في استراتيجيتنا للنمو لتقديم قيمة أكبر لمساهمينا".

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