دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة إليسون، رائدة حلول مراكز الاتصال المتعددة القنوات، أن تعلن مشاركتها بمعرض جيتكس العالمي 2024، أحد الأحداث التقنية الأضخم والأكثر تأثيرًا في العالم، والذي سيقام هذا العام خلال الفترة من 14-18 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي، وسيجمع أكثر من 6000 من العارضين والحضور من أكثر من 180 دولة، وسيضم أبرز المبدعين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وغيرها كثير، حيث سيشاركون جميعًا تقنيات رائدة من شأنها أن تعيد صياغة الصناعات بجميع أنحاء العالم.

تثوير التفاعل مع العملاء من خلال الحلول المتعددة القنوات

ستتركز مشاركة إليسون على عرض حلول مراكز الاتصال المتعددة القنوات، والتي تمكن الشركات من إدارة التفاعلات مع العملاء عبر قنوات الاتصال المتعددة بسلاسة. ونظرًا إلى أن العملاء، ولا سيما في ظل العصر الرقمي الحالي، يتوقعون المرونة، فإن إليسون تعمل على تلبية هذا الطلب من خلال دمج الصوت والبريد الإلكتروني والدردشة والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي معًا بمنصة واحدة؛ الأمر الذي يعزز مستوى رضا العملاء ويزيد من الكفاءة، مما يسّهل على الشركات الحفاظ على اتساق الاتصال وتجاوبه.

تعقيبًا على ذلك، قال مهول شاه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إليسون تك: "إننا متحمسون لتقديم حلول مركز الاتصال المتعددة القنوات الخاصة بنا في معرض جيتكس العالمي 2024، لأنها تمثل مستقبل التفاعل مع العملاء؛ حيث تساعد هذه المنصة الشركات على البقاء في الصدارة في ظل عالم اليوم الرقمي السريع الخطى من خلال الاتصال السلس وتعزيز مستوى رضا العملاء عبر القنوات المتعددة".

جيتكس العالمي 2024: معرض التطورات التقنية

لطالما كان معرض جيتكس العالمي في طليعة الابتكار التقني. ومع ذلك، فمن المتوقع لحدث عام 2024 أن يكون أضخم بكثير من أي وقت مضى؛ حيث سيُقام المعرض هذا العام تحت شعار "تسريع التحول الرقمي والذكاء الصناعي" في أكثر من 40 قاعة بموقعين مميزين: مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربور، وسيضم تسعة عروض في نفس الموقع، من بينها إكسباند نورث ستار المخصص للشركات الناشئة والمستثمرين، وسايبر فالي الذي يسلط الضوء على التطورات الحاصلة في مجال الأمن السيبراني الموجه بالذكاء الاصطناعي. إن معرض جيتكس ليس مجرد معرض؛ بل هو منصة عالمية للتعاون وبناء شبكات العلاقات المهنية واستكشاف مستقبل التحول الرقمي.

أبرز منتجات إليسون: إضفاء معنى جديد على تجربة مراكز الاتصال

ستقدم شركة إليسون خلال معرض جيتكس مجموعة من الحلول التي تهدف إلى إحداث عملية تحول لخدمة العملاء وتبسيط العمليات التجارية، ومن بين هذه الابتكارات:

دايل شري – حل مركز الاتصال المتعدد القنوات

يعمل دايل شري، حل مركز الاتصال المتعدد القنوات الرائد من إليسون، على تحقيق التكامل بين قنوات اتصال متعددة، مثل الصوت والدردشة وتطبيق واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يسمح لموظفي خدمة العملاء بإدارة التفاعلات مع العملاء بسلاسة. يوفر هذا الحل رؤية شاملة لتفاعلات العملاء ويوفر تكاملات مع نظام إدارة علاقات العملاء لتبسيط عملية إدارة البيانات. كما تساعد ميزات دايل شري الفعالة، ومن بينها تحليل الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الشركات على المحافظة على التجربة متسقة ومخصصة عبر جميع القنوات وتلبية متطلبات خدمة العملاء الحديثة.

التكامل مع تطبيق واتساب للتفاعل مع العملاء

نظرًا لرواج استخدام تطبيق واتساب في التفاعل مع العملاء، توفر إليسون إمكانية التكامل مع تطبيق واتساب لتمكين الشركات من الاتصال بعملائها عبر منصة يستخدمونها باستمرار. لهذا التكامل قيمة لا تقدر بثمن في دعم العملاء والمبيعات، وذلك لأنه يمكّن موظفي خدمة العملاء من الرد على الاستفسارات لحظيًا وإرسال التحديثات، وحتى أتمتة الردود على الأسئلة الشائعة. وبذلك، يمكن للشركات الاستفادة من قوة تطبيق واتساب في التفاعل مع العملاء بطريقة أكثر فعالية وتبسيط سير عمل الاتصالات.

نظام متطور لإدارة المشكلات ومتابعتها وحلها بسلاسة

صُمم نظام إليسون لإدارة المشكلات ومتابعتها بهدف تبسيط عملية متابعة المشكلات وتحسين أوقات الاستجابة لها؛ حيث يوزع النظام مهام إدارة المشكلات ومتابعتها تلقائيًا ويرتبها حسب الأولوية، بما يضمن أن تتعامل فرق الدعم مع الاستفسارات حسب أهميتها وحسب مستوى مهارتهم. وبفضل التوزيع الآلي لمهام إدارة المشكلات ومتابعتها ومتابعة حلها، تستطيع الشركات تحقيق أوقات استجابة أسرع، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء. فضلاً عن أن تحليلات نظام إدارة المشكلات ومتابعتها تقدم رؤى قيمة تجعل التحسين المستمر لتقديم الخدمة أمرًا ممكنًا.

تحليلات مركز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتضمن حلول إليسون أدوات تحليلية متطورة توفر رؤى حول عمليات مركز الاتصال. تساعد هذه التحليلات الشركات على تحديد الاتجاهات وقياس أداء موظف خدمة العملاء وتحسين سير العمل. كذلك، فإن تحليل الصوت الموجه بالذكاء الاصطناعي المتوفر ضمن حل دايل شري يسمح بمراقبة المكالمات لحظيًا بهدف ضمان الجودة وتحسين مستوى رضا العملاء. ومن خلال الاستفادة من هذه الرؤى، تستطيع الشركات اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية.

حلول سحابية لمراكز الاتصال لتحقيق المرونة والقابلية للتوسع

بالنسبة إلى الشركات التي تتطلع إلى تيني عمليات مرنة، تقدم إليسون حلول سحابية لمراكز الاتصال تدعم العمل عن بُعد والقابلية للتوسع. تتميز هذه الحلول بأنها تلغي الحاجة إلى ضخ استثمارات رأسمالية ضخمة وتوفر خيارات الدفع حسب النمو، مما يسهّل على الشركات التوسع في عملياتها. تتميز حلول إليسون السحابية أيضًا بإجراءات أمان وامتثال فعالة تضمن للشركات القدرة على العمل بشكل آمن مع تقديم خدمة عملاء عالية الجودة.

لماذا تعد القنوات المتعددة هي مستقبل خدمة العملاء؟

جميع حلول مراكز الاتصال المتعددة القنوات من إليسون مصممة لتلبية التوقعات المتغيرة للعملاء اليوم؛ حيث لم يعد العملاء يعتمدون على قناة واحدة فقط، بل صاروا يتوقعون الحصول على خدمة سلسة عبر منصات متعددة، ابتداءً من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني إلى الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال تحقيق التكامل بين هذه القنوات، تتيح منصة إليسون للشركات إنشاء تجربة عملاء موحدة. يعمل هذا النهج على زيادة رضا العملاء وتحسين ولائهم للعلامة التجارية من خلال السماح لهم بالتفاعل مع الشركات بالطريقة التي يفضلونها.

إن معرض جيتكس العالمي 2024 هو بمنزلة المكان المثالي لكي تعرض إليسون كيف يمكن لحلولها أن تُحدث تحولاً في التفاعل مع العملاء وتدعم نجاح الشركات. جميع الحضور مدعوون لزيارة إليسون في جناح بين إنفوتك في صالة 1، CC1-5 لاستكشاف حلولها المتعددة القنوات لمراكز الاتصال.

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نبذة عن إليسون تك

إليسون تك هي من الشركات الرائدة في توفير حلول مراكز الاتصال المتعددة القنوات. تقدم إليسون تك منصات متطورة تعمل على توحيد قنوات الاتصال من أجل تقديم دعم سلس وفعال وقابل للتوسع للعملاء، مع التركيز على الابتكار وعلى العملاء. كما أن حلول إليسون تك تمكّن الشركات من تعزيز تجارب العملاء وتحسين عمليات مراكز الاتصال التابعة لها بجميع أنحاء العالم.

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