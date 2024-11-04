

البنك حافظ على ترتيبه ضمن القائمة الشاملة لأكثر 10 بنوك أماناً على مستوى الشرق الأوسط

عبدالسلام الصالح: تأكيد جديد على متانة العلامة المصرفية وقوة المؤشرات المالية وثبات أصول البنك

حافظ بنك بوبيان على مكانته وتصدره كأكثر البنوك الإسلامية أماناً في الكويت والثالث على مستوى الخليج لعام 2024، وذلك ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لأكثر 10 بنوك خليجية أماناً تعمل وفق الشريعة الإسلامية، كما تمكن من إبقاء نفسه ضمن قائمة البنوك العشرة الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وهي القائمة التي تشمل كلاً من البنوك الإسلامية والتقليدية ليضع نفسه في قائمة الكبار على مستوى المنطقة خلال 2024، وهو ما يعزز ريادته كواحد من أبرز وأقوى المؤسسات المالية والمصرفية.

وقد اعتمدت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية في تقييمها وتصنيفها لأكثر البنوك أماناً على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى للبنوك من قبل وكالات التصنيف العالمية "موديز وفيتش وستاندر أند بورز" بالإضافة إلى معايير إجمالي الأصول لقائمة أكبر البنوك العالمية.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية عبدالسلام الصالح "نحن فخورون بهذا الإنجاز الجديد الذي يؤكد نجاح استراتيجيتنا ويعكس جهودنا لتحقيق المزيد من التميز والريادة، كما يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها بوبيان لدى عملائه والمستثمرين والتزامه بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وقدرته على اتخاذ كافة الإجراءات التحوطية والمالية المعتمدة دولياً اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك.

وأضاف أن صعود بنك بوبيان المتنامي خلال السنوات العشر الأخيرة يؤكد نجاح استراتيجيته الموضوعة ذات الرؤية المستقبلية لاسيما وأنه الآن يعتبر البنك الثالث محلياً من جانب المؤشرات المالية بالإضافة إلى كونه أصبح الخيار الأول والمفضل للعملاء من مختلف الشرائح بسبب النقلة النوعية التى أحدثها في سوق الخدمات المصرفية خاصة تلك التى تتعلق بالخدمات الرقمية.

وأوضح أن التصنيف يكتسب أهميته من أهمية وقوة المؤسسة المانحة المشهود لها بالقوة والحيادية التامة واعتمادها على مرجعية الأرقام والتقارير الموثقة لاسيما وانها تعكس الصعود التدريجي لبوبيان ووصوله إلى المركز الثالث محلياً.

وأكد الصالح أن استمرار تواجد بوبيان ضمن قائمة العشر الأكثر أماناً بين البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة ووجوده في المركز التاسع لثاني مرة على التوالي يُعد إصراراً وحافزاً لتحقيق المزيد من النمو والتميز والابتكار لاسيما مع استراتيجية تعزيز التواجد والانتشار في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن بوبيان يتمتع بمقومات وركائز راسخة جعلته يتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية من مختلف وكالات التصنيف الئتماني المعروفة مثل فيتش، موديز وستاندر آند بورز.

** التركيز على قطاعات العمل الجديدة

وأشار إلى إن ما حققه بوبيان من نتائج مالية خلال هذه الفترة اقترنت باستراتيجية زيادة التركيز على قطاعات العمل الجديدة التي تتمتع بفرص نمو واعدة واستثمارات إيجابية وتمويلية ذات ربحية عالية لقاعدة عملائة من المستثمرين والمساهمين، والتركيز على الابتكار الرقمي، إضافة إلى نمو الأداء التشغيلي والسيولة الفعالة، بجانب التطور الكبير الذي شهدته قاعدة حلوله المصرفية المتطورة والتميز في الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تُلبي متطلبات عملائه من مختلف الشرائح.

واستكمل الصالح "ولمواصلة النجاح تم وضع استراتيجية ذات رؤية مستقبلية للسنوات الخمس المقبلة والتى تتضمن تفعيل خطة إدارة الثروات للمجموعة ككل والتوسع في الحلول والفرص الاستثمارية واكتشاف أسواق جديدة لتسريع جذب المزيد من الثروات وإدارتها لتقديم الأفضل للعملاء الراغبين في الاستثمار".

ونوه أن إدارة الثروات في بوبيان ليست مجرد تقديم نصيحة استثمارية، بل انها عملية وأسلوب شامل يتضمن شراكات استراتيجية واستثمارية تشمل الفهم الشامل للوضع المالي للمستثمر وأهم أهدافه والتخطيط السليم وإدارة المخاطر للحفاظ على الثروة وتنميتها".

** نتائج مالية تؤكد ثقة المساهمين

وكان بوبيان قد أعلن عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 91.1 مليون دينار كويتي وتحقيق ارباحاً صافيةً بلغت 73.5 مليون دينار كويتي بزيادة 20% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 16.1 فلس.

وتضمنت أبرز المؤشرات المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاع أصول البنك إلى 9.1 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 11% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل 6.8 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 12% وبلغت الإيرادات التشغيلية 183 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 12%، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12%.

** الأكثر أماناً واستقراراً

وأوضحت مؤسسة غلوبل فاينانس في تقريرها أن الاستقرار والأمان مازالا على رأس الأولويات حالياً في عالم المال والأعمال وأول اهتمامات المستثمرين حول العالم ومن هنا تأتي أهمية هذه القائمة التي تضم أكثر البنوك أمانا في العالم.

وأضافت " أن الكثير من المستثمرين والعملاء حول العالم ينظرون إلى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة المدى للبنوك كمعيار أساسي ومقياس حقيقي لمستوى أمان البنوك التي يتعاملون معها".

وضمت القائمة الرئيسية لأفضل عشرة بنوك خليجية إسلامية 3 بنوك كويتية يتصدرها بنك بوبيان و3 بنوك قطرية و وبنكان لكلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والممكلة العربية السعودية.

-انتهى-

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