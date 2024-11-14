ألتدورف: أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة عن نتائجها المالية الموحدة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، مؤكدةً على كفاءة إدارية أدت إلى نمو ملحوظ ومرونة عالية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، حيث أثّر تراجع قيمة الجنية المصري على النتائج المالية بتسجيل خسائر غير نقدية بسبب فروقات سعر الصرف بقيمة 40.5 مليون فرنك سويسري. وبفضل تنفيذ خارطة طريقها الاستراتيجية معتمدة على نموذج أعمالها المتنوعة، تمكنت الشركة من تعزيز أدائها المالي والتشغيلي بنجاح على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق العالمي.

بفضل التنفيذ الدقيق لخارطة الطريق الاستراتيجية، شهدت الشركة تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي والمالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.6% لتصل إلى 437 مليون فرنك سويسري، في حين سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adj. EBITDA) نمواً بنسبة 16.5% لتصل إلى 129 مليون فرنك سويسري بهامش ربح 29.5%.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024:

إجمالي الإيرادات: بلغت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 ما يقارب 130.5 مليون فرنك سويسري، بتراجع قدره 14.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تضمنت أرقام الربع الثالث من عام 2023 مبلغ 11.5 مليون فرنك سويسري من مبيعات الأراضي، بينما لم تسجل أي مبيعات أخرى للأراض خلال الربع الثالث من عام 2024 .

بلغت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 ما يقارب 130.5 مليون فرنك سويسري، بتراجع قدره 14.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تضمنت أرقام الربع الثالث من عام 2023 مبلغ 11.5 مليون فرنك سويسري من مبيعات الأراضي، بينما لم تسجل أي مبيعات أخرى للأراض خلال الربع الثالث من عام 2024 صافي الربح: بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2024 حوالي 7.8 مليون فرنك سويسري .

بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2024 حوالي 7.8 مليون فرنك سويسري مبيعات العقارات: سجلت مبيعات العقارات نمواً لتصل إلى 206.3 مليون فرنك سويسري بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بـ 199.8 مليون فرنك سويسري في الربع الثالث من عام 2023 .

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024:

نمو ملحوظ في الإيرادات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.6% لتصل إلى 437.0 مليون فرنك سويسري، مدفوعة بزيادة في الأنشطة العقارية ومبيعات الأراضي والأداء المحسن لقطاعات الإيرادات المستمرة لشركة أوراسكوم للتنمية.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.6% لتصل إلى 437.0 مليون فرنك سويسري، مدفوعة بزيادة في الأنشطة العقارية ومبيعات الأراضي والأداء المحسن لقطاعات الإيرادات المستمرة لشركة أوراسكوم للتنمية. الربح الإجمالي: زاد بنسبة 9.3% ليصل إلى 134.6 مليون فرنك سويسري بهامش 30.8%، وذلك رغم ارتفاع تكاليف المواد نتيجة التضخم السائد .

زاد بنسبة 9.3% ليصل إلى 134.6 مليون فرنك سويسري بهامش 30.8%، وذلك رغم ارتفاع تكاليف المواد نتيجة التضخم السائد إيرادات العقارات: بلغت 244.9 مليون فرنك سويسري، بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

بلغت 244.9 مليون فرنك سويسري، بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إيرادات الأراضي: بلغت 27.5 مليون فرنك سويسري، بعد تسجيل صفقة كبيرة في الجونة خلال الربع الثاني من عام 2024 .

بلغت 27.5 مليون فرنك سويسري، بعد تسجيل صفقة كبيرة في الجونة خلال الربع الثاني من عام 2024 قطاعات الإيرادات المتكررة: حققت أداءً قوياً مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.9% لتصل إلى 164.6 مليون فرنك سويسري .

حققت أداءً قوياً مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.9% لتصل إلى 164.6 مليون فرنك سويسري تحسن ملحوظ في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 16.5% لتصل إلى 128.8 مليون فرنك سويسري، بهامش 30% مقارنة بـ 27%، وهو ما يبرز التزام أوراسكوم للتنمية بالكفاءة التشغيلية .

ارتفعت بنسبة 16.5% لتصل إلى 128.8 مليون فرنك سويسري، بهامش 30% مقارنة بـ 27%، وهو ما يبرز التزام أوراسكوم للتنمية بالكفاءة التشغيلية تكاليف التمويل: زادت بنسبة 26.4% لتصل إلى 44.0 مليون فرنك سويسري، نظراً لارتفاع معدلات الفائدة، ويتوقع أن تنخفض مستقبلاً مع تراجع معدلات الفائدة .

زادت بنسبة 26.4% لتصل إلى 44.0 مليون فرنك سويسري، نظراً لارتفاع معدلات الفائدة، ويتوقع أن تنخفض مستقبلاً مع تراجع معدلات الفائدة أداء قوي في صافي الدخل المعدل: سجلت الشركة صافي دخل معدل بقيمة 44.8 مليون فرنك سويسري بزيادة 15.5% مقارنة بـ 38.8 مليون فرنك سويسري في الفترة نفسها من عام 2023 . وتستثني هذه القيمة جميع المكاسب والخسائر الأخرى، بما في ذلك تقلبات سعر الصرف والمعاملات غير التشغيلية الاستثنائية.

سجلت الشركة صافي دخل معدل بقيمة 44.8 مليون فرنك سويسري بزيادة 15.5% مقارنة بـ 38.8 مليون فرنك سويسري في الفترة نفسها من عام 2023 وتستثني هذه القيمة جميع المكاسب والخسائر الأخرى، بما في ذلك تقلبات سعر الصرف والمعاملات غير التشغيلية الاستثنائية. النقد المتاح من الأنشطة التشغيلية: ارتفع بنسبة 269.2% ليصل إلى 111.5 مليون فرنك سويسري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ما يعكس تحسناً في الأداء عبر جميع القطاعات . وهذا النمو القوي يعكس التزام أوراسكوم للتنمية بالكفاءة التشغيلية .

ارتفع بنسبة 269.2% ليصل إلى 111.5 مليون فرنك سويسري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ما يعكس تحسناً في الأداء عبر جميع القطاعات وهذا النمو القوي يعكس التزام أوراسكوم للتنمية بالكفاءة التشغيلية بيع قطعة أرض في الجونة: تم بيع 110,000 متر مربع من الأرض إلى المطور المصري، حسن علام العقارية، بقيمة إجمالية تقارب 33 مليون فرنك سويسري، على أن يتم السداد على دفعات تمتد لخمس سنوات .

تم بيع 110,000 متر مربع من الأرض إلى المطور المصري، حسن علام العقارية، بقيمة إجمالية تقارب 33 مليون فرنك سويسري، على أن يتم السداد على دفعات تمتد لخمس سنوات إصدار سندات بقيمة 100 مليون فرنك سويسري: نجحت الشركة في إصدار سند بقيمة 100 مليون فرنك سويسري مع معدل فائدة 4.00% وأجل استحقاق مدته خمس سنوات. تم إدراج السند في بورصة SIX السويسرية وتم تخصيصه لمجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، والأفراد، وعملاء إدارة الثروات، والمكاتب العائلية .

نجحت الشركة في إصدار سند بقيمة 100 مليون فرنك سويسري مع معدل فائدة 4.00% وأجل استحقاق مدته خمس سنوات. تم إدراج السند في بورصة السويسرية وتم تخصيصه لمجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، والأفراد، وعملاء إدارة الثروات، والمكاتب العائلية قرض بقيمة 155 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية: تمكنت أوراسكوم للتنمية مصر، أكبر شركاتها التابعة في مصر، من توقيع تسهيل قرض بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة التمويل الدولية. وسيُستخدم هذا القرض بشكل أساسي لإعادة تمويل جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر وتمويل الفرص المستقبلية للنمو في قطاع الفنادق في الجونة، بالإضافة إلى تمويل النفقات الرأسمالية المخطط لها لتجديد الفنادق في الجونة. سيسهم التمويل في تقليل فروقات الائتمان للشركة وتمديد فترة استحقاق الدين، ما يحسن من هيكل ديون أوراسكوم للتنمية. يتضمن التسهيل الجديد فترة سماح مدتها 2.5 سنة وفترة سداد تمتد على 8.5 سنوات.

وتعليقاً على النتائج، قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: "على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة، حققنا نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024. ونجحنا بفضل محفظتنا المتنوعة ومرونتنا التشغيلية وتركيزنا على المبادرات الاستراتيجية في التكيف مع الظروف المتغيرة، مع الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية".

ومع ذلك، عند احتساب البنود الاستثنائية، سجلت الشركة خسارة صافية بقيمة 17.1 مليون فرنك سويسري، مقارنة بصافي ربح بلغ 27.8 مليون فرنك سويسري في فترة التسعة أشهر الأولى من 2023، ويرجع ذلك إلى:

خسائر تحويل العملات الأجنبية: بلغت خسائر فروق العملة 40.5 مليون فرنك سويسري، نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.

بلغت خسائر فروق العملة 40.5 مليون فرنك سويسري، نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى. خسائر أخرى: بلغت 11.0 مليون فرنك سويسري، جاءت بشكل رئيسي من بيع الأصول التي تمتلكها الشركة في رأس الخيمة في دولة الإمارات .

بلغت 11.0 مليون فرنك سويسري، جاءت بشكل رئيسي من بيع الأصول التي تمتلكها الشركة في رأس الخيمة في دولة الإمارات حصة الخسائر من الشركات التابعة: خسائر بقيمة 7.3 مليون فرنك سويسري من الشركات التابعة.

يُذكر أن هذه الخسائر تُحسب كعناصر غير نقدية ولا تؤثر سلباً على التدفقات النقدية للشركة، وهو ما يعكس التزام أوراسكوم للتنمية بالكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي.

عن أوراسكوم للتنمية القابضة:

شركة أوراسكوم للتنمية القابضة هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأكثر من 35 عاماً، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت، والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وأو ويست، وطابا هايتس، وبيوم،)، وفي دول الخليج (جبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا، ولوستيكا باي في مونتينيغرو، وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقاً فاخراً بأكثر من 7,000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

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