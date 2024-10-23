الدوحة، قطر: أعلنت تكنو كيو، الشركة الإقليمية لدمج الأنظمة، عن مشاركتها في معرض ميليبول قطر، الحدث الدولي الأبرز في مجال السلامة والأمن الداخلي. ينعقد المعرض والموتمر في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويسلط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والتقنية العالمية المتعلقة بالقطاع الأمني.

تشارك شركة تكنو كيو في المعرض إلى جانب عدد من شركائها المرموقين، ومنهم: FLIR Systems، Huawei، VEER - Video Analytics، Dahua Technology MENA، Gallagher Security، Milestone Systems، وPrysm Software. ويضمن هذا التعاون، مع مثل هذه الشركات الرائدة، توفير أفضل الحلول لتحسين الأمن والسلامة في كافة القطاعات الصناعية.

وقال عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تكنو كيو: "إن معرض ميليبول قطر بمثابة منصة مهمة نؤكد من خلالها على التزامنا كشركة بأسس البحث والتطوير المستمر. فجناحنا سيقدم للزوار لمحة عن الخدمات والمنتجات المبتكرة التي نوفرها والتي من شأنها أن تعيد صياغة مستقبل الأنظمة الأمنية في قطر".

تحرص تكنو كيو على تصدر المشهد والعمل على معالجة تحديات القطاع، لذلك فإن معرض ومؤتمر ميليبول يعد محطة محورية تفتح فرصاً للتواصل مع قادة الصناعة لتبادل الخبرات واستكشاف الرؤى الجديدة حول صناعة الأمن التي تتطور بسرعة عام بعد عام،

للتعرف على أحدث أنظمة الأمان والحلول التي توفرها شركة تكنو كيو، يمكنكم زيارة الجناح D 002. ويمكن للحضور، بما في ذلك رواد الصناعة ووسائل الإعلام والمستثمرين، المشاركة في الجلسات النقاشية والعروض التوضيحية التي سيستعرضها خبراء تكنو كيو واستكشاف فرص الشراكات والاستثمار.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل ذات الصلة حول تكنو كيو، ترجى زيارة https://www.technoq.com/ أو الاتصال بعلاقات المستثمرين على investorrelations@technoq.com.

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