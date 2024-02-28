الدوحة، قطر: على هامش انعقاد قمة الويب 2024 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة في الشرق الأوسط، وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرتي تفاهم مع كل من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أحد مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة بارتيور العالمية للمدفوعات وتسوية العملات عبر تكنولوجيا سلاسل الكتل، وذلك لدعم الشركات الناشئة والمساهمة في تمكين المعاملات المالية عبر الحدود بشكل آمن وفعاّال.

وحددت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أطر التعاون في المبادرات المتعلقة بالمشاريع البحثية المشتركة وتنظيم حلقات نقاش افتراضية تساهم في مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات بهدف التعريف بمشهد التكنولوجيا المالية في كلا البلدين.

وفي إطار مذكرة التفاهم تقدم كل جهة الدعم والمساعدة والإمكانيات اللازمة للشركات الناشئة التابعة للجهة الأخرى الراغبة بتوسعة أعمالها في كلا البلدين ، كما توفر لها إمكانية الوصول الى مساحات العمل المشتركة خلال رحلات العمل.

وفي السياق نفسه، تتيح مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع منصة بارتيور، المجال للتعاون الوثيق بين الطرفين والاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها كل جهة لتشجيع الابتكار وإحداث تغيير إيجابي وتأثير مستدام.

وبهذه المناسبة قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يعكس توقيع هذه الاتفاقيات مع شركائنا في بارتيور وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، حرص مركز قطر للمال على عقد الشراكات الاستراتيجية مع روّاد الصناعة العالميين، لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. يهدف هذا التعاون الى استكشاف الفرص التي تساهم في تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات العاملة فيه.

من جانبها، أكدت سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، على أهمية مذكرة التفاهم، قائلة: "يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال حيث يمثل هذا علامة فارقة في مسيرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تسهيل المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم جلسات افتراضية، ودعم الشركات الناشئة، مما يساهم بشكل كبير في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في كلا البلدين و الالتزام بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في البحرين و مجلس التعاون الخليجي."

وبدورها قالت ستيللا ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بارتيور: "يمثل تعاوننا مع هيئة مركز قطر للمال علامة بارزة في التزامنا بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، ويعكس تفانينا في البناء على قدراتنا في مجال السجلات الموزّعة والتسوية المالية لمعالجة القصور في العمليات التشغيلية التي يعاني منها العاملون في القطاع المالي. ونحن نتطلع إلى الفرص التي ستتيحها هذه الشراكة لكل من بارتيور وهيئة مركز قطر للمال."

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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مركز قطر للمال – الاتصال المؤسسي

رشا كمال الدين| r.kamaleddine@qfc.qa |