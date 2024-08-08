ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2024 بنسبة 19% لتصل إلى 610 مليون درهم إماراتي.

ارتفع مجمل الربح بنسبة 40% لتصل إلى 228 مليون درهم إماراتي.

حققت الشركة أرباحاً قبل الضريبة بلغت 98 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي.

رفعت حكومة رأس الخيمة حصتها في الشركة إلى حوالي 34%

أطلقت الشركة مجموعة "إن بي كولكشن" الفاخرة، لتلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في رأس الخيمة.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في رأس الخيمة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، والتي تعكس نمواً مستداماً وتقدماً استراتيجياً للشركة.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 610 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على محفظة الشركة المتنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة، بالأخص مشاريع ميناء العرب الرائدة.

كما حققت الشركة أرباحاً قبل الضريبة بلغت 98 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11%، الأمر الذي يعكس استثمارات الشركة المستمرة في خطط التطوير لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.

من جهته صرح سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، قائلاً: ""يسعدنا تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام، حيث يعكس هذا الأداء التزام فريقنا ومرونة نموذج أعمالنا في مواجهة التحديات، ومدعومًا كذلك بمعدلات نمو قطاع العقارات في رأس الخيمة والإمارات العربية المتحدة بشكل عام. كما تعكس زيادة حصة حكومة رأس الخيمة في الشركة إلى 34% ثقتها الراسخة في قدرتنا على قيادة القطاع وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين"

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية": "حققنا إنجازات متميزة خلال النصف الأول من العام الحالي. حيث كان تركيزنا على الابتكار وتلبية احتياجات عملائنا دافعاً لنجاحنا."

"لقد أسهم الاهتمام العالمي المتزايد بمشاريعنا، إلى جانب الأداء المتميز لأصولنا الفندقية، في تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق. مع المشاريع الجديدة الواعدة وجاهزيتنا لاستغلال الفرص المستقبلية، نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات. ويُعتبر الدعم المتزايد من حكومة رأس الخيمة ونهجنا الاستباقي في التطوير عناصر أساسية تدفع هذا النمو المستمر."

"تبقى نظرتنا المستقبلية إيجابية، حيث تدفعنا قيم شركة رأس الخيمة العقارية والتزامنا الراسخ بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا."

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024:

ارتفعت الإيرادات إلى 610 مليون درهم إماراتي، بنسبة 19% مقارنة ب 512 مليون درهم إماراتي بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفع مجمل الربح إلى 228 مليون درهم إماراتي، بنسبة 40% مقارنة ب 163 مليون درهم إماراتي بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت الأرباح قبل الضريبة 98 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11% مقارنة ب 88 مليون درهم إماراتي بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي الأصول 7.79 مليار درهم إماراتي في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 6.46 مليار درهم إماراتي في نهاية العام السابق (31 ديسمبر 2023).

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.31 مليار درهم إماراتي في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 4.30 مليار درهم إماراتي في نهاية العام السابق (31 ديسمبر 2023).

أبرز المشاريع

خلال النصف الأول من عام 2024، شهدت شركة رأس الخيمة العقارية أداءً متميزاً في محفظة مشاريعها السكنية والفندقية.

المشاريع السكنية:

تم بيع جميع وحدات مشروع "باي ريزيدنس" بالكامل، والذي يضم 661 شقة موزعة على أربعة أبراج في المرحلتين الأولى والثانية. ويتقدم العمل في المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75%، ومن المتوقع تسليم المشروع في موعده المحدد.

بالكامل، والذي يضم 661 شقة موزعة على أربعة أبراج في المرحلتين الأولى والثانية. ويتقدم العمل في المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75%، ومن المتوقع تسليم المشروع في موعده المحدد. يتقدم العمل في مشروع " جيت واي ريزيدنس 2"، وهو برج سكني مكون من ثمانية طوابق يقع عند مدخل جزيرة الحياة، وفق الجدول الزمني المحدد. وتم بيع جميع الشقق الـ 146 بالكامل، ومن المتوقع تسليمها بنهاية العام الحالي.

وهو برج سكني مكون من ثمانية طوابق يقع عند مدخل جزيرة الحياة، وفق الجدول الزمني المحدد. وتم بيع جميع الشقق الـ 146 بالكامل، ومن المتوقع تسليمها بنهاية العام الحالي. وصلت أعمال البناء في المرحلة الثانية من مشروع "فيلات ماربيا" إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع تسليم المشروع في وقت مبكر.

إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع تسليم المشروع في وقت مبكر. شهد مشروع " باي فيوز " تقدمًا رائعًا، وهو مجمع سكني يضم 344 وحدة على جزيرة الحياة في ميناء العرب، الذي يتميز بمناظره الطبيعية الساحرة والمحميات الطبيعية والشواطئ الخلابة. تم بيع جميع الشقق الـ 344 خلال ساعات من إطلاق المشروع

" تقدمًا رائعًا، وهو مجمع سكني يضم 344 وحدة على جزيرة الحياة في ميناء العرب، الذي يتميز بمناظره الطبيعية الساحرة والمحميات الطبيعية والشواطئ الخلابة. تم بيع جميع الشقق الـ 344 خلال ساعات من إطلاق المشروع مشروع "كيب حياة" يمتد على مساحة 22,854 متر مربع ويضم أربعة أبراج سكنية فاخرة تطل مباشرة على الشاطئ، ويضم 678 شقة. تم إطلاق المبيعات العام الماضي وتم بيع 86% من المشروع حتى الآن. بدأ بناء الأبراج الأربعة في نهاية عام 2023 ويجري وفق الجدول الزمني المحدد.

يمتد على مساحة 22,854 متر مربع ويضم أربعة أبراج سكنية فاخرة تطل مباشرة على الشاطئ، ويضم 678 شقة. تم إطلاق المبيعات العام الماضي وتم بيع 86% من المشروع حتى الآن. بدأ بناء الأبراج الأربعة في نهاية عام 2023 ويجري وفق الجدول الزمني المحدد. كواترو دل مار، مشروع جديد يضم مركزًا متكاملاً لنمط الحياة يوفر الترفيه والمرافق العالمية. تم إطلاقه بداية هذا العام، وبلغت نسبة المبيعات 60% حتى الربع الثاني من عام 2024. المشروع قيد مرحلة طرح مناقصات لعقود البناء حالياً، ومن المقرر البدء بالبناء في الربع الثالث من العام الحالي.

مشروع جديد يضم مركزًا متكاملاً لنمط الحياة يوفر الترفيه والمرافق العالمية. تم إطلاقه بداية هذا العام، وبلغت نسبة المبيعات 60% حتى الربع الثاني من عام 2024. المشروع قيد مرحلة طرح مناقصات لعقود البناء حالياً، ومن المقرر البدء بالبناء في الربع الثالث من العام الحالي. المرحلة الثانية من مشروع غرانادا II: تضم 80 فيلا تاون هاوس، وتم إطلاقها في نهاية الربع الثاني من عام 2024. بدأ البناء في الربع الثالث من العام الحالي، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026.

أطلقت شركة رأس الخيمة العقارية تجربة معيشية فاخرة جديدة في جزيرة الراحة من خلال إطلاق برج " إيدج " السكني المطل على الواجهة البحرية في الجزيرة. يضم البرج 237 وحدة سكنية متنوعة، وقد لاقى إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه، حيث تم بيع 30% من الوحدات حتى الآن.

" السكني المطل على الواجهة البحرية في الجزيرة. يضم البرج 237 وحدة سكنية متنوعة، وقد لاقى إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه، حيث تم بيع 30% من الوحدات حتى الآن. أعلنت الشركة عن إطلاق مجموعة "إن بي كولكشن"، وهي تشكيلة حصرية من الفلل الشاطئية الفاخرة. يضم المشروع 11 فيلا فاخرة ومن المقرر استكماله بحلول نهاية عام 2026.

مشاريع الضيافة:

ساهمت أصول الضيافة التابعة لشركة رأس الخيمة العقارية بشكل إيجابي في زيادة الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية خلال النصف الأول من عام 2024

منتجع وسبا انتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب: يقع هذا الفندق الفخم في جزيرة الحياة، ميناء العرب، ويضم 351 غرفة، وقد حقق أداءً جيداً مع زيادة الإشغال والإيرادات المالية القوية. فندق أنانتارا ميناء العرب، رأس الخيمة: افتتح هذا الفندق الفخم من فئة الخمس نجوم، والذي يضم 174 غرفة، أبوابه في 2 يناير 2024، وتجاوز الأداء الأهداف المستهدفة.

المشاريع المخطط لها:

أبرمت شركة رأس الخيمة العقارية شراكة مع "نيكي بيتش جلوبال" لافتتاح أول منتجع ونادي شاطئي يحمل هذه العلامة التجارية في ميناء العرب برأس الخيمة. وسعت شركة رأس الخيمة العقارية شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة "فنادق ومنتجعات إنتركونتننتال" بإطلاق فندق "ستايبريدج سويتس ميناء العرب" الذي يضم 156 غرفة والواقع في جزيرة الحياة، مما يساهم في تنويع وتعزيز خيارات الضيافة في الجزيرة. أبرمت شركة رأس الخيمة العقارية وشركة إلينغتون العقارية شراكة لتطوير مشروع سكني فاخر على الواجهة البحرية في جزيرة الحياة. حيث ستجمع هذه الشراكة نقاط القوة لدى الشركتين لتوفير تجربة معيشية استثنائية.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024

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