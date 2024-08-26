دبي، الإمارات العربية المتحدة: تضع مجموعة ويلنس فوروارد، المجموعة المتميزة الرائدة، معايير جديدة في صناعة اللياقة البدنية والصحة والعافية. بناءً على النظرة الطموحة للعلامة التجارية، تستعد مجموعة ويلنس فوروارد لتوسعات كبيرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية عام 2024. تخطط المجموعة لتقديم مواقع جديدة متعددة، وتعزيز حقوق ملكية علامتها التجارية، فضلاً عن تعزيز مكانتها كشركةٍ رائدةٍ في سوق اللياقة البدنية المتميز. يشمل التوسع إضافة العديد من المواقع الجديدة، المختار لها موقع استراتيجي مناسب لتلبية الطلب المتزايد على تجارب الصحة والعافية عالية المستوى في المنطقة.

تأسست المجموعة في عام 2023، وشغل جورج فلوكس منصب الرئيس التنفيذي لها، وقد ذاع صيتها بسرعةٍ كشركةٍ رائدةٍ في تجارب الصحة والعافية المتميزة، وبما لديها من مجموعةٍ رائعةٍ مصممة للمولعين بالشمولية المميزين.

من المقرر أن تقدم فيتكود وفيتنجلام بيانًا صريحًا بامتلاكهما مساحة مشتركة تبلغ 5,000 قدم مربع في ند الشبا، مصممة لتعزيز نمط حياتكم الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل كلتا العلامتين التجاريتين على توسيع وجودهما في مواقع مختلفة، بما في ذلك نادي فيتكود الذي تبلغ مساحته 3,000 قدم مربع في القوز ونادي سوبر كلَّب للسيدات المكون من مستويين التابع لفيتنجلام في رأس الخيمة. وفي الوقت نفسه، تستعد ذا بلاتفورم ستوديوز للكشف عن أكثر الاستوديوهات توسعًا حتى الآن في قلب وسط مدينة دبي. سيوفر هذا الموقع الفريد إطلالةً لا مثيل لها على برج خليفة الشهير، مما يوفر تجارب متميزة فريدة من نوعها.

ستتميز الأندية المنتظرة بوجود مجموعة من برامج الصحة والعافية المبتكرة التي أصبحت من السمات المميزة لعروض مجموعة ويلنس فوروارد بها، وتشمل حمامات الغطس الباردة، وحمامات البخار بالأشعة تحت الحمراء، وأدوات التعافي من هايبرايس، وغرف التدليك والمساج، ومناطق التمدد، والعلاج بالضغط. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المواقع الجديدة أكبر منطقة هايروكس في الشرق الأوسط، وحمامات سباحة للعلاج بالماء، وهو ما يلبي احتياجات مجموعة كبيرة من المولعين باللياقة البدنية.

قال جورج فلوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ويلنس فوروارد: "يسرنا أن نرى النمو السريع لعلاماتنا التجارية والنجاح الذي حققته في تلك الفترة القصيرة، وإننا مدينون بذلك للدعم الدؤوب والعمل الشاق من جانب فريقنا". "تتمثل مهمتنا في الارتقاء بمعايير الرفاهية واللياقة البدنية في دول مجلس التعاون الخليجي. تنتهج كل علامة من علاماتنا التجارية نهجًا فريدًا في مجال الصحة، وتمثل معًا مستقبل تجارب الصحة والعافية المتميزة. نلتزم بالتطور المستمر وتلبية ما يفوق توقعات عملائنا".

توفر مجموعة ويلنس فوروارد مرونة وتنوعًا استثنائيين، مما يتيح للعملاء خوض تجربة اللياقة البدنية المصممة تصميمًا مثاليًا لتناسب احتياجاتهم الفردية. صُممت العلامات التجارية لمجموعة ويلنس فوروارد لتحقيق الولاء بين كلٍ من العملاء والموظفين، مما يضمن التزامهم بالتميز والابتكار، سواء أكان ذلك نادي فيتنجلام الذي يتولى أنشطته طاقم عمل نسائي، أو عروض الصحة والعافية الشاملة التي تقدمها فيتكود، أو برامج النخبة في ذا بلاتفورم ستوديوز.

بالنظر إلى المستقبل، تكرس مجموعة ويلنس فوروارد جهودها لتوسيع نطاق أعمالها المؤثرة، ومواصلة تطوير خدماتها. تلتزم المجموعة بتحقيق الابتكارات في تكنولوجيا اللياقة البدنية وممارسات الصحة والعافية، مما يضمن استمرار وجودها الريادي في طليعة صناع الصحية والعافية. مع هذه التطورات الجديدة الوشيكة، تتزايد الإثارة، ولذا ترقبوا المزيد من التفاصيل عند الكشف عنها.

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