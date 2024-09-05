الإمارات العربية المتحدة، دبي – يستعد معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في التدريب والاعتماد في مجال الأمن السيبراني، لتقديم التعليم المتخصص بأرقى المستويات العالمية للعاملين في المجال في الشرق الأوسط من خلال سلسلة من الفعاليات التدريبية التي تعقد في عدة مدن خلال شهر سبتمبر 2024. وتستهل تلك الفعاليات بعقد سانز المنامة من 7 إلى 12 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال البحرين، ثم سانز الدوحة من 14 إلى 19 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. صممت تلك الفعاليات بحيث تعزز فهم العاملين في المجال بالهجمات السيبرانية الحالية والناشئة، وتضمن قدرة المشاركين على استخدام أحدث الأدوات والأساليب في القطاع.

تتضمن فعالية سانز المنامة سبتمبر 2024 (من 7 إلى 12 سبتمبر) الدورات التالية:

FOR508 : الدورة المتقدمة للاستجابة للأحداث وكشف التهديدات والأدلة الرقمية

LDR414 : برنامج سانز التدريبي لاعتماد CISSP

تقدم دورة FOR508 عرضًا مفصلًا لأساليب وأدوات التحقيق والاستقصاء لأولئك المهتمين بالمهارات المتقدمة للكشف والتحديد والمواجهة والاستعادة ضمن مجموعة واسعة من التهديدات في الشبكات المؤسسية، بما فيها تلك التي يعمل من خلالها أعداء الدول وشبكات الجريمة المنظمة ومهاجمو طلب الفدية.

أما دورة LDR414 فتمثل دورة مراجعة مكثفة صممت خصيصًا لإعداد الطلاب لامتحان شهادة خبير أمن نظم المعلومات المعتمد CISSP وتركز بشكل حصري على المجالات الثمانية للمعرفة المحددة في نظام ISC – وهي بالغة الأهمية لاجتياز الامتحان.

ومن أبرز فعاليات سانز المنامة جلسة أمسية المجتمع التي تقام يوم 9 سبتمبر بعنوان "تعطيل العدالة: كيف تهدد الأدلة الرقمية غير المدروسة تحقيق العدالة وتقوضها". تتحدث تلك الجلسة عن ثلاثة حالات واقعية، منها قضية جنائية واثنتان مدنيتان، لتبين كيف أوشكت الأدلة الجنائية الرقمية على تدمير حياة الأشخاص عند تقديمها في المحكمة من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير محايدين. كما تبين الجلسة دور النهج العلمي المناسب للتعامل مع الأدلة الرقمية في تحقيق العدالة.

وتتضمن فعالية سانز الدوحة سبتمبر 2024 (14 – 19 سبتمبر) الدورات التالية:

SEC504 : أدوات وأساليب القرصنة والتعامل مع الأحداث الأمنية

: أدوات وأساليب القرصنة والتعامل مع الأحداث الأمنية SEC560 : اختبار الاختراق المؤسسي

تقوم دورة SEC504 بتعليم الطلاب كيفية الاستجابة الفعالة للاختراق في برامج ويندوز ولينكس والمنصات السحابية، وعرض الرؤى المتعلقة بالأدوات والأساليب التي يستخدمها المهاجمون، والأدلة التي يتركونها خلفهم، وكيفية بناء دفاعات أفضل استنادًا إلى تلك المعلومات.

أما دورة SEC560 فصممت لتعزيز مهارات القائمين على اختبار الاختراق بالإضافة إلى تدريب مدراء النظم ومختصي الدفاع وغيرهم من العاملين في المجال الأمني لفهم عقلية المهاجمين ومنهجياتهم المعاصرة.

في هذا السياق تحدث ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني مؤكدًا على أهمية تلك الفعاليات وقال: "بينما يستمر تطور تهديدات الأمن السيبراني، يجب على المختصين في الشرق الأوسط مواصلة تطوير مهاراتهم ليتمكنوا من مواجهة تلك التهديدات. لا تقتصر هذه الدورات التدريبية على تعليم المهارات الجديدة، فهي تسعى إلى بناء مجتمع أكثر قوة ومرونة للأمن السيبراني، ونحن ملتزمون بتمكين الأفراد عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لحماية مؤسساتهم وحماية المنطقة ككل."

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