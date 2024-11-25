الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دار الود للإنشاءات "داو"، بالشراكة مع شركة قطر جيرمان بوليمر كونكريت (QGPC)، عن مشاركتها في معرض الخمسة الكبار العالمي 2024. بصفتها الممثل الحصري لحلول البوليمر المتقدمة في دولة الإمارات، تسعى “دار الود” إلى تسليط الضوء على تقنيات مبتكرة عبر جناح مخصص في المعرض. وتُعد هذه الحلول، التي تتميز بخصائص صديقة للبيئة، إنتاج سريع، ومرونة تصميمية استثنائية، نقلة نوعية في قطاع البناء الحديث، مما يعكس الدور الرائد لـ”دار الود” في تقديم تقنيات متقدمة ومستدامة.

يجمع معرض الخمسة الكبار العالمي أكثر من 2,700 عارض و100,000 زائر و300 متحدث بارز من أكثر من 165 دولة، مما يجعله المنصة المثالية لاستعراض الابتكارات ومواجهة التحديات التي تعيد تشكيل مستقبل المدن. من خلال شراكتها مع “كيو جي بي سي”، تؤكد “دار الود” التزامها بتقديم حلول بوليمر حصرية تعزز ممارسات البناء المستدامة وتواكب تطلعات التنمية الحضرية المتسارعة.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة دار الود للإنشاءات:" يوفر معرض الخمسة الكبار العالمي فرصة فريدة لإعادة تعريف مستقبل البناء والتنمية الحضرية. ومن خلال شراكتنا مع "كيو جي بي سي"، نقدم حلول البوليمر التي تعالج تحديات عالمية مثل الاستدامة والمرونة والتحضر السريع. تتيح لنا هذه الشراكة عرض تقنيات متطورة تُعيد تشكيل المدن لتصبح أكثر ذكاءً وكفاءة للأجيال القادمة".

تماشيًا مع أهداف معرض الخمسة الكبار العالمي لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، تستعرض "دار الود" بالتعاون مع "كيو جي بي سي" حلول البوليمر كمواد ثورية لإعادة تشكيل البنية التحتية. تتميز هذه الحلول بالحدّ من الانبعاثات الضارة، وعمر افتراضي يتجاوز بكثير المواد التقليدية، إلى جانب مرونة تصميمية فائقة وقدرة إنتاجية عالية، مما يجعلها الخيار الأمثل لمواجهة التحديات مثل الفيضانات وتعزيز كفاءة واستدامة المدن.

وأضاف طارق مصباح عبد الرحمن، مدير عام دار الود للإنشاءات:" تُعد تقنية البوليمر نقلة نوعية في قطاع البناء، بفضل قدرتها على تقديم حلول أسرع وأكثر مرونة واستدامة. من خلال شراكتنا مع "كيو جي بي سي"، نعمل على تقديم مواد متطورة تلبي احتياجات مشاريع البنية التحتية الحديثة، وتعالج التحديات الملحّة مثل الفيضانات والتنمية المستدامة. يمثل معرض الخمسة الكبار العالمي المنصة المثالية لعرض هذه الابتكارات التي تُعيد تشكيل القطاع وتساهم في إحداث تغيير إيجابي ملموس".

خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار، ستستفيد "دار الود" من هذه المنصة لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، والتواصل مع قادة الصناعة العالميين، وتسليط الضوء على حلول البوليمر المبتكرة. باعتبارها رائدة في الإمارات، نفذت "دار الود" العديد من المشاريع المؤثرة التي تعكس قدرتها على الابتكار وتلبية الاحتياجات المتغيرة للبنية التحتية. من خلال تقديم البوليمر كحل مستدام وفعّال، تبرز الشركة التزامها بدعم رؤية مستدامة للتنمية الحضرية.

تؤكد مشاركة "دار الود للإنشاءات" في معرض الخمسة الكبار العالمي 2024 مكانتها كرائدة في قطاع البناء والتنمية الحضرية. ومع تركيزها الثابت على الابتكار والاستدامة، تواصل الشركة ريادة التغيير في القطاع.

عن دار الود للإنشاءات:

تُعد شركة دار الود للإنشاءات (DAW) إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات البنية التحتية والبناء بدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في إمارة الشارقة عام 2007، وحصلت الشركة على تصنيف Unlimited A Contractor، وتتميز بالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار والاستدامة، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في تشكيل مستقبل التنمية العمرانية في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات