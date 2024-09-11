الإمارات العربية المتحدة، دبي: تشارك "الاتحاد للماء والكهرباء" في المؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، حيث ستعرض الشركة رؤيتها ومبادراتها في مجالات عدة، بما في ذلك الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج وإمدادات المياه.

تعمل "الاتحاد للماء والكهرباء" على ضمان وصول المياه والطاقة الكهربائية إلى المستهلكين بشكل موثوق ومستدام، وتعزيز كفاءة شبكتها لتقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة لسكان المناطق الشمالية من الإمارات. وستستثمر الشركة مشاركتها في المؤتمر العالمي للمرافق 2024، لاستعراض عدة مشاريع ومبادرات متميزة، حيث ستتيح للزوار فرصة التعرّف على محطّة "نقاء"، واحدة من أضخم محطات إنتاج المياه العاملة بنظام التناضح العكسي عالي الكفاءة على مستوى العالم، وتتميز باعتمادها على تقنيات متقدمة، خفَّضت من الطاقة المستهلكة في التشغيل بنسبة تفوق 60%.

ويشكل المؤتمر العالمي للمرافق 2024 أهمية كبيرة بالنسبة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، حيث ستسعى من خلاله لإبراز ريادتها في قطاعي المياه والطاقة الكهربائية وبنيتهما التحتية، وتسليط الضوء على قدراتها بوصفها أكبر المستثمرين في المناطق الشمالية من البلاد، من خلال خطتها لاستثمار ما يزيد على المليار درهم إماراتي سنوياً. فضلاً عن ذلك، يتيح المؤتمر فرصة مهمة للشركة من أجل التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وخبراء القطاع، وترسيخ مكانتها كصاحبة دور محوري في تشكيل مستقبل الطاقة بالمنطقة.

وتتمتع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بسجل مثالي في توفير إمدادات المياه والطاقة الكهربائية بدون انقطاع على مدى سنوات طويلة، وهي داعم أساسي لاستراتيجية النمو طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمار في توسيع القدرات، وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات لضمان أمن الطاقة والمياه، ودفع عجلة النمو في شمال الإمارات.

ونجحت الشركة على مدار الأعوام الخمسين الماضية، في رفع كفاءة أدائها بشكل ملحوظ، من خلال الاستثمار في التقنيات المبتكرة لشبكات المياه والطاقة. وقد أدى ذلك إلى توسع كبير في الشبكة، وصل إلى نحو 8,000 كيلو متر من إمدادات المياه، وأكثر من 15,000 كيلو متر من خطوط الكهرباء، مع سعة تخزينية من المياه تصل إلى حوالي 600 مليون جالون.

وتواصل الاتحاد للماء والكهرباء الاستثمار بنهج استراتيجي في التقنيات المبتكرة والمستدامة لتحلية المياه، بما يعزز قدرتها على تلبية الحاجات الوطنية المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. وتعمل الشركة على تسريع عملية إزالة الكربون من عملياتها، من خلال الاعتماد على تقنيات التحلية بالتناضح العكسي دون غيرها. وتتضمن الخطة الخمسية للشركة تحديث محطات الضخ، وإعادة تأهيل خطوط النقل والتوزيع، لتعزيز قدرة البنية التحتية للقطاع، على تلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من السكان وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

ويعدّ المؤتمر العالمي للمرافق منصّة عالمية تجمع القادة وصنّاع السياسات والمبتكرين والخبراء، حيث يتم مناقشة التوجّهات والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع على مستوى العالم، بهدف توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة.

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