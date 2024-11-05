مسقط – أعلن البنك الأهلي النتائج المالية غير المدققة للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر2024م، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره 30.83 مليون ريال عماني، مقارنة بـ29.29 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2023 وبزيادة نسبتها 5.3%.

وشهدت مؤشرات الأداء الرئيسية نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10.0% ليصل إلى 3,468.8 مليون ريال عُماني، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.7% لتصل إلى 2,672.1 مليون ريال عُماني، وارتفع صافي القروض والسلف والتمويل بنسبة 8.4% ليصل إلى 2,892.2 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023م. فيما أظهر الدخل التشغيلي للبنك نموًا قويًا بنسبة 5.4%، حيث بلغ 77.65 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024م مقارنة بنفس الفترة من عام 2023م.

وتعليقًا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري، قال سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "تعزز هذه النتائج مكانة البنك الأهلي كأحد المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان، وتترجم سعيه المستمر نحو التميز. حيث تمكّن البنك من تحقيق إنجازات عديدة تعزز رصيد إسهامه الفاعل في تحقيق أهداف رؤية "عمان 2040" ".

وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي:" يواصل البنك الأهلي تقديم حلول مصرفية متقدمة تلبي الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا المتنامية، مع وضع معايير جديدة للتميز في القطاع المصرفي، وهذا بدوره عزز التزام البنك بالابتكار المستمر لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والمساهمة في تطوير المشهد المصرفي في سلطنة عُمان".

و بالإضافة للمؤشرات المالية الإيجابية، أكد الحاتمي أن إنجازات البنك الأهلي خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي تتضمن العديد من الجوانب التي تدعم مسيرة البنك كـ "شريك في التميز"، وتُبرز قيمه الأساسية المتمثلة في الابتكار والنزاهة والمسؤولية والاستدامة.

مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الأهلي الإسلامي (النافذة الإسلامية للبنك الأهلي) افتتح أحدث فروعه في منطقة الخوض السادسة بولاية السيب من أجل توسيع شبكة فروعه لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى قاعدة عملائه المتنامية.

وقال الحاتمي إن إنجازات البنك الأهلي حظيت بالتقدير وتوّجت بالعديد من الجوائز ومن ذلك؛ حصول البنك على أعلى تقدير في حفل توزيع جوائز عالم الاقتصاد 2024، حيث توج بلقبين مرموقين: "التميز في الخدمات المصرفية للشركات والحلول المبتكرة" و“أفضل الشركات أداءً - فئة الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة".

كما تم تكريم الأهلي الإسلامي بجائزة "التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد" عن منتجاته المتطورة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. علاوة على ذلك أضاف البنك الأهلي إلى إنجازاته جائزة "التميز في الخدمات المصرفية الرقمية" في حفل توزيع جوائز "OER Live DX " الذي نظمته مجلة "عُمان إيكونوميك ريفيو" تقديرًا لإسهاماته المبتكرة في المشهد المصرفي الرقمي.

وأشار الحاتمي إلى أن البنك الأهلي نفذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى خدمة المجتمع في إطار اهتمامه بالمسؤولية الاجتماعية الهادفة، وتأصلها بعمق في قيمه وهويته. مؤكدًا أن البنك الأهلي يمضي قدمًا في رحلته ككيانٍ ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية، والتفاني في خدمة المجتمع من خلال ترك بصمة تسهم بتعزيز رفاه المجتمع ايجابيًا عبر برامجه المستدامة.

واختتم سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي بالتأكيد على أن البنك يحرز تقدمًا ملحوظًا يؤهله لتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل. بدعم من محفظته الواسعة من المنتجات والخدمات الرقمية، يحرص البنك الأهلي على وضع متطلبات عملائه وموظفيه في مقدمة أولوياته من خلال تبني نهج مبتكر يلتزم بالتميز في الخدمة بما يضمن تجربة مصرفية استثنائية لعملائه، ويسهم بفاعّلية في تنمية المجتمع.