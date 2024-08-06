صافي الدخل: 109.0 مليار ريال سعودي (29.1 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 211.3 مليار ريال سعودي (56.3 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 116.6 مليار ريال سعودي (31.1 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 242.6 مليار ريال سعودي (64.7 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

التدفقات النقدية الحرة 1: 71.1 مليار ريال سعودي (19.0 مليار دولار أمريكي) (الربع الثاني) / 156.4مليار ريال سعودي (41.7 مليار دولار أمريكي) (النصف الأول)

نسبة المديونية 1: -0.5% كما في 30 يونيو 2024 مقارنة مع -6.3% كما في 31 ديسمبر 2023

توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي (20.3 مليار دولار أمريكي) وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال سعودي (10.8 مليار دولار أمريكي) سيتم دفعها في الربع الثالث

تتوقع الشركة الإعلان عن توزيعات أرباح رائدة في مجالها بإجمالي يبلغ 465.9 مليار ريال سعودي (124.2 مليار دولار أمريكي)² في عام 2024

حظي الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، وطرح سندات بقيمة 22.5 مليار ريال سعودي (6.0 مليارات دولار أمريكي) بطلبٍ قويٍ من المستثمرين في جميع أنحاء العالم

تمضي الشركة قدمًا في التوسع الإستراتيجي في مجال الغاز من خلال الإعلان عن ترسية عقود، تزيد قيمتها عن 93.8 مليار ريال سعودي (25.0 مليار دولار أمريكي)، وتستهدف زيادة إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021

وافقت الشركة على استحواذ 10% من أسهم شركة هورس باورترين المحدودة، وهي شركة عالمية متخصصة في حلول نقل الحركة والتي أنشأتها مجموعة رينو و"جيلي"

حققت الشركة توسعًا عالميًا في مجال البيع بالتجزئة من خلال الاستحواذ الناجح على حصة ملكية نسبتها 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة

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تعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "بفضل الله، واصلت أرامكو السعودية تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية خلال النصف الأول من العام، ما انعكس بدوره على تقديم توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة، بالإضافة إلى توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، والتي تتنامى مع زيادة عدد مساهمينا.

"كما واصلنا أيضًا خلق وتحقيق النمو والقيمة، ويدل على ذلك الإقبال الإيجابي من المستثمرين الذي حظي به طرح الحكومة العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، وإصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي. إنّ سعينا لخلق القيمة تدعمه العديد من العوامل بما في ذلك المزايا التنافسية طويلة الأجل، ومرونتنا الاستثنائية خلال الدورات المالية، وميزانيتنا العمومية القوية.

"واستنادًا إلى نقاط القوة هذه، حققنا خلال الربع الثاني أيضًا تقدمًا كبيرًا في المجالات الإستراتيجية الرئيسة، بما في ذلك، تطوير إستراتيجيتنا في مجال الغاز، وتوسيع محفظتنا في مجال الطاقات الجديدة، فضلًا عن شراكتنا مع شركات تصنيع السيارات الرائدة في تقنيات المركبات منخفضة الانبعاثات، وتوسيع شبكتنا العالمية في مجال البيع بالتجزئة. وفي الوقت نفسه، نواصل استكشاف الفرص الجديدة لتعزيز محفظتنا وقدراتنا لتمكين مستقبل طاقة آمن وأكثر استدامة".

النتائج المالية الرئيسة

* يتم تحويل المعلومات الإضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي للملاءمة فقط.

مقياس غير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي: لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة قسم مطابقة وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي في تقرير أرامكو السعودية الأولي للربع الثاني من عام 2024. تشمل توزيعات الأرباح المعلنة بالفعل في الربع الأول من عام 2024 والربع الثاني من عام 2024 والربع الثالث من عام 2024. سيتم الإعلان عن المبالغ والتواريخ المحددة للاستحقاق لتوزيعات الأرباح المتبقية التي سيتم الإعلان عنها في عام 2024، ومتى تم الإعلان عنها، وفقًا لتقدير مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة وقدرتها على تمويل الالتزامات، بما في ذلك خطط نمو رأس المال، وفقًا لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. يحسب على أساس مستمر لفترة 12 شهرًا.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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