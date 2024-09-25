دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والداعم القوي لأجندة التوطين في البلاد، عن مشاركته في معرض الإمارات للوظائف "رؤية"، والذي ينعقد في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وتتماشى مشاركة البنك في نسخة هذا العام من المعرض، والتي تتمحور حول تمكين الشباب والابتكار، مع التزام دولة الإمارات بإعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين، عبر استراتيجيات توظيف حيوية وشاملة.

ويمثل معرض الإمارات للوظائف "رؤية" منصة مثالية تتيح لبنك دبي الإسلامي استعراض الفرص الوظيفية المتاحة وبرامجه التدريبية المبتكرة، والتي تم تصميمها لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات اللازمة لبناء مسيرة مهنية مزدهرة في القطاع المصرفي. ويهدف البنك من خلال ورش العمل التفاعلية وفرص التواصل التي يوفرها له المعرض، إلى جذب وتعزيز مشاركة المواهب الإماراتية الشابة، وتزويدهم بمسارات وظيفية هادفة وتمكينهم من شغل أدوار قيادية ضمن البنك.

وفي الوقت الذي تركز فيه استراتيجية بنك دبي الإسلامي المتواصلة على تحقيق وتجاوز أهداف التوطين التي حددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، فإنها تشدد كذلك على اتباع البنك استراتيجية مالية قوية وتطويره برامج توجيه مهني خصصت لذلك. وتم تصميم هذه المبادرات بما يساهم في تعزيز التطور المهني للمواطنين الإماراتيين داخل البنك.

وفي تعليقها على المشاركة بهذا المعرض، قالت رفيعة العبار، مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي: "نحن في بنك دبي الإسلامي، ملتزمون التزاماً عميقاً بأجندة التوطين حيث تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام في دولة الإمارات. ولا نهدف من خلال المشاركة في معرض الإمارات للوظائف "رؤية" إلى جذب واستقطاب أفضل المواهب فحسب، بل نسعى لتهيئة بيئة محفزة تساهم في دعم وإعداد المواهب الإماراتية الشابة لتقلد مناصب قيادية مستقبلاً في القطاع المصرفي".

هذا ويواصل بنك دبي الإسلامي تعزيز ريادته في مجال دمج أصحاب الهمم ضمن قواه العاملة، وضمان توفر بيئة عمل داعمة وفرص وظيفية متكافئة. ويقدم قسم التعلم والتطوير في البنك برامج تدريبية مخصصة لأصحاب الهمم للنهوض بالمهارات السلوكية والتقنية، كما يستضيف ورش عمل للعلاج بالفن، بهدف تعزيز تطورهم المهني والشخصي. كما يستمر البنك في لعب دوره الرائد في ممارسات التوظيف الشاملة، من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات المتخصصة والمشاركة في حملات التوظيف المستهدفة.

وأضافت رفيعة العبار: "يتماشى نهجنا المبتكر الذي يركز على التطوير المهني المخصص، بشكل فعال مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ونحن نفخر بدعم مواهبنا الوطنية، وتزويدهم بالأدوات والوسائل التي يحتاجون إليها لتحقيق التفوق والريادة".

جدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي حاصل على العديد من الجوائز من مؤسسات تعليمية رائدة تقديراً لجهوده الاستباقية في توظيف مواطني الدولة ودعم مبادرة التوطين. كما أقام البنك شراكات مع جامعات عريقة، مثل كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة لتوفير فرص التدريب الداخلي والتوظيف المباشر لطلاب وخريجي تلك المؤسسات الأكاديمية من المواطنين الإماراتيين، في إطار التزامه الراسخ ببناء وتطوير قوة عاملة ماهرة.

من جانبها، تحدثت وفاء الدرعي، مسؤول استقطاب المواهب في إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي، عن رحلتها قائلة: "كان انضمامي إلى بنك دبي الإسلامي قبل عام من خلال برنامج إثراء، لحظة محورية في مسيرتي على الصعيد الشخصي والمهني. وأضاف البرنامج الذي عقد حينها في معهد الإمارات المالي تجربة ثرية اكتسبت خلالها رؤى عميقة ساهمت في توسيع معرفتي بالقطاع المصرفي وتعزيز مهاراتي بشكل كبير. ومع استمراري في التقدم المهني داخل البنك، فأنا ملتزمة بالتفوق والتميز في أداء المهام الوظيفية المسندة لي، والمساهمة بفعالية في تحقيق النجاح لفريقنا. لقد حالفني الحظ طوال مسيرتي المهنية في الاستفادة من فرص التدريب في بنك دبي الإسلامي والمشاركة قي دعم ثقافة التعلم والتطور المستمر."

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

-انتهى-

#بياناتشركات