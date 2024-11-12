المنامة، البحرين: تشارك شركة لوكهيد مارتن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LMT) في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، خلال الفترة الممتدة من 13 نوفمبر- 15 نوفمبر الحالي، حيث تعرض أحدث ابتكاراتها الدفاعية وتؤكد التزامها بتعزيز الشراكات الأمنية الإقليمية. وبصفتها داعمًا طويل الأمد للحدث، تفخر شركة لوكهيد مارتن بالمشاركة كراعٍ برونزي لمعرض الطيران وكراعٍ بلاتيني لمؤتمر المنامة للقوات الجوية (MAPS)، المؤتمر الرسمي، الذي سينعقد في 12 نوفمبر الحالي تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وينعقد مؤتمر المنامة للقوات الجوية بدعم من سلاح الجو الملكي البحريني ووزارة المواصلات والاتصالات، حيث يجتمع 300 من قادة القوات الجوية ومشغّليها وصناع السياسات وقادة الصناعة من أكثر من 36 دولة، للبحث في مستقبل القدرات الجوية والدفاع. وخلال المعرض ستتواصل لوكهيد مارتن مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من البحرين ومختلف دول المنطقة لمناقشة التقنيات المتقدمة التي يمكنها معالجة التحديات الأمنية سريعة التغير في بيئة اليوم المعقدة.

ويدير ​​غاري نورث، نائب رئيس احتياجات العملاء في لوكهيد مارتن والجنرال السابق في القوات الجوية الأميركية، جلسة حوارية في المؤتمر بعنوان "الحفاظ على التفوق التكنولوجي في القدرات الجوية وقدرات الدفاع الجوي". وفي 14يوم نوفمبر، سيلقي الجنرال نورث الكلمة رئيسية في معرض الطيران بعنوان "مستقبل القتال الجوي وأدوار التكنولوجيا المتقدمة"، حيث يناقش دور حلول لوكهيد مارتن المتطورة في تشكيل مستقبل القدرات الجوية ودعم الأهداف الدفاعية للشركاء.

وخلال تواجدها لأكثر من 50 عامًا في البحرين، تدعم شركة لوكهيد مارتن ومنذ فترة طويلة قدرات المملكة في مجال الطيران والدفاع، بدءًا من تسليم طائرة الركاب التجارية L-1011 TriStar إلى توفير أول طائرة F-16 Fighting Falcon في منطقة الخليج - ومؤخرًا، F-16 Block 70، وهو الطراز الأكثر تقدمًا من الطائرة.

وسيتم عرض طائرات لوكهيد مارتن في الحدث، بما في ذلك F-16 Fighting Falcon، وطائرة النقل الجوي C-130J Super Hercules، وطائرة الهليكوبتر Sikorsky Black Hawk، مما يعكس التزام الشركة المستمر بأمن وازدهار البحرين وحلفائها.

وفي إطار رؤيتها لأمن القرن الحادي والعشرين، تقدّم لوكهيد مارتن حلولا أمنية بالغة الأهمية في تنفيذ المهام عالية الدقة باستخدام التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية وتقنية الاتصال 5G.MIL®، حيث توفر حلول الاستجابة السريعة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة في جميع المجالات.

نبذة عن لوكهيد مارتن

لوكهيد مارتن هي شركة عالمية في مجال تكنولوجيا الدفاع تدفع الابتكار وتعزز الاكتشافات العلمية. حلولنا المتكاملة في جميع المجالات ورؤيتنا للأمن في القرن الحادي والعشرين® تسهم في تسريع تقديم التقنيات التحولية لضمان بقاء من نخدمهم دائمًا في المقدمة.

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