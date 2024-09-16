المشاركة تركز على الاستدامة، الابتكار، وفرص الاستثمار

مشاركة مميزة للشركات التابعة للمجموعة، مثل سِماك، والمياه الزرقاء، وأوسارا

الحدث يشكل فرصة لتعزيز حضور سلطنة عُمان في الأسواق العالمية

مسقط، أعلنت مجموعة تنمية أسماك عُمان عن مشاركتها في الدورة السابعة من المنتدى العالمي لمصائد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية في روسيا، المزمع إقامته في سانت بطرسبرغ في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024. يُعد هذا الحدث فرصة مميزة لعرض منتجات المجموعة والشركات التابعة لها من المأكولات البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد. كما يُتيح المنتدى للمجموعة التواصل مع نخبة من الشركات والمستثمرين العالميين، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها الدولية.

وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 شركة من 34 منطقة روسية و14 دولة، على مساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع. كما سيستضيف أكثر من 139 خبيرًا من قطاع منتجات المأكولات البحرية، مما يجعله فرصة مهمة تجمع قادة القطاع، والتجار، وتجار التجزئة من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، صرح منير المنيري، رئيس مجلس إدارة تنمية أسماك عُمان: "كمؤسسة رائدة في قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، نفخر بمساهمتنا في تعزيز مكانة السلطنة كأحدى أكبر الدول المنتجة والمصدرة للأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي. مؤكدين عل] التزامنا بتوسيع صادراتنا البحرية، من خلال الالتزام بالمعايير العالمية للاستدامة وسلامة الأغذية وحماية البيئة، مستفيدين من الحوافز الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة في سلطنة عُمان."

وأضاف: "تُعزز مشاركتنا في المنتدى العالمي لمصائد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية في روسيا من رسالتنا التي تتمثل في في ترسيخ حضور سلطنة عُمان كوجهة رائدة في المنتجات البحرية المستدامة، مع إبراز الموارد البحرية الغنية التي تتمتع بها والفرص الاستثمارية المتنوعة."

وتسعى تنمية أسماك عُمان في هذه المشاركة إلى تعريف الأسواق العالمية بالاستثمارات العُمانية المبتكرة ومنشآت الإنتاج المتطورة. ويعد هذا الحدث فرصة لجذب المستثمرين الدوليين، وتعزيز العلاقات، وعرض تنوع قطاع المنتجات البحرية العُمانية الذي يدعم رؤية السلطنة في جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

الشركات التابعة المشاركة في المعرض:

سماك: الشركة الرائدة التابعة لتنمية أسماك عُمان، والتي تدير منشأة متطورة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتنتج أكثر من 100 مليون علبة سنويًا، بما يعادل 16,000 طن من المأكولات البحرية عالية الجودة. كما تتميز المنشأة بطاقة معالجة تصل إلى 30,000 طن سنويًا، وتعمل بتقنيات مستدامة مثل ترشيد المياه واستخدام الطاقة الشمسية.

الشركة الرائدة التابعة لتنمية أسماك عُمان، والتي تدير منشأة متطورة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتنتج أكثر من مليون علبة سنويًا، بما يعادل طن من المأكولات البحرية عالية الجودة. كما تتميز المنشأة بطاقة معالجة تصل إلى طن سنويًا، وتعمل بتقنيات مستدامة مثل ترشيد المياه واستخدام الطاقة الشمسية. مرسى الدقم: يقود هذا المشروع تطوير أكبر ميناء صيد في عُمان بمدينة الدقم، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله الكامل بحلول عام 2026 . يضم الميناء قناة بحرية بعمق 10.5 متر، إضافةً إلى بنية تحتية حديثة تشمل ميناء صيد، ووحدات معالجة وتغليف، وتخزين مبرد، مما يعزز كفاءة العمليات وتطوير القطاع الاقتصادي.

يقود هذا المشروع تطوير أكبر ميناء صيد في عُمان بمدينة الدقم، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله الكامل بحلول عام . يضم الميناء قناة بحرية بعمق متر، إضافةً إلى بنية تحتية حديثة تشمل ميناء صيد، ووحدات معالجة وتغليف، وتخزين مبرد، مما يعزز كفاءة العمليات وتطوير القطاع الاقتصادي. المياه الزرقاء: تؤدي هذه الشركة التابعة للمجموعة دورًا رئيسيًا في سلسلة الإمداد البحرية العُمانية، بطاقة إنتاجية تزيد عن 5000 طن من الأسماك البحرية سنويًا، وإنتاج 21 مليون زريعة، مما يضمن توفير إمدادات مستمرة من المأكولات البحرية الغنية بالمغذيات مع الحفاظ على أعلى معايير البيئة.

تؤدي هذه الشركة التابعة للمجموعة دورًا رئيسيًا في سلسلة الإمداد البحرية العُمانية، بطاقة إنتاجية تزيد عن طن من الأسماك البحرية سنويًا، وإنتاج مليون زريعة، مما يضمن توفير إمدادات مستمرة من المأكولات البحرية الغنية بالمغذيات مع الحفاظ على أعلى معايير البيئة. أسماك السطح العُمانية: تدير هذه الشركة أسطولًا حديثًا من سفن الصيد التجاري، متخصصة في الصيد البحري لمختلف أنواع أسماك السطح، مستخدمة تقنيات متطورة وطرقًا صديقة للبيئة لتعظيم الكفاءة وتقليل الأثر البيئي. تعمل السفن في المياه الدولية وتحتوي على مرافق تجميد فائقة البرودة، مما يضمن منتجات التونة عالية الجودة للأسواق العالمية.

تسعى مجموعة تنمية أسماك عُمان إلى دخول أسواق جديدة، بما فيها الأسواق الأوروبية، وتقديم منتجات بحرية تم صيدها بطرق أخلاقية تلبي أعلى المعايير الدولية. كما تلتزم المجموعة بمبادئ الاستدامة وحماية البيئة، إضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال خلق فرص عمل وتطوير المهارات في قطاع الثروة السمكية العُماني.

ندعوكم لزيارة جناح المجموعة رقم H7 في منتدى ومعرض روسيا العالمي للصيد البحري، حيث يمكنكم التعرف على منتجات وخدمات الشركة واستكشاف فرص التعاون التي تسهم في النمو المستدام لقطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان.

حول تنمية أسماك عُمان:

مجموعة تنمية أسماك عُمان هي الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار العماني في قطاع الثروة السمكية، حيث تم تأسيس المجموعة بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان من خلال الاستثمار في مشاريع تجارية مربحة تعزز من القيمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية في السلطنة. تهدف تنمية أسماك عُمان إلى المساهمة في الاقتصاد العماني عن طريق الاستثمار في فرص استثمارية محلية وعالمية تستهدف الوصول بالقطاع السمكي إلى العالمية، عن طريق الاستفادة من الميزة التنافسية لسلطنة عمان في الأسواق العالمية.

تتبوأ الاستدامة موضعًا جوهريًّا في استراتيجية أعمال شركة تنمية أسماك عُمان. وتركز الشركة بقوة على الاستخدام المسؤول للموارد المتجددة، مثل الكتلة الحيوية والأسماك الصغيرة، لضمان استمرارية صناعة الثروة السمكية على المدى الطويل. وتواصل تنمية أسماك عُمان التزامها بدفع عجلة التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع التزامها تجاه المجتمع والمساهمين.

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