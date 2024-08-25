دبي – الإمارات العربية المتحدة: مع انطلاق السنة الأكاديمية الجديدة 2024/2025، والفصل الدراسي خريف 2024، تستقبل جامعة حمدان بن محمد الذكية الدارسين الحاليين والجدد، بالتزامن مع جهود الجامعة لدعم رؤية دولة الإمارات في تأهيل أجيال مواطنة قادرة على مواكبة طموحات القيادة الرشيدة في إحلال دولة الإمارات المكانة المستحقة لها من خلال رفد مقومات الاقتصاد الوطني. وذلك ما يبدأ أساساً في البرامج والدورات التي توفرها الجامعة لتطوير الكفاءات الأكاديمية، والمهارات التطبيقية والعملية لدارسيها وخريجيها.

سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، تحدث بهذه المناسبة إلى الدارسين، قائلاً: "من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً مع بداية هذا الفصل الأكاديمي دارسين جدداً تنضمون لمجتمع أكاديمي مختلف ومتفرد، مجتمع لثقافة التميز شعاره إعلاء قيمة المعرفة العلمية والمهارة العملية، مجتمع حريص على مواكبة أحدث التطورات في التعلم الذكي. وأؤكد لكم أن رحلتكم معنا حافلة بالفرص الفريدة لاكتساب خبرات جديدة. كذلك أشيد بنجاحكم وإخلاصكم الذي يدفع الجامعة للحفاظ على ريادتها وبقائها في طليعة مؤسسات التعليم العالي. كما أشجّعكم على المزيد من الإنجاز والنجاح."

وأضاف سعادته: "لا تدخر جامعة حمدان الذكية كل مبادرة من مبادراتها جهداً في تأهيل الدارسين كي يكونوا قادة أعمال جاهزين لخلق فرص عمل لهم ولسواهم، ومستعدين للمساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد. لقد كانت الجامعة دائماً في طليعة التحولات التعليمية، ومنسوبونا من الدارسين يجسّدون هذه الروح من خلال مؤهلاتهم في جميع التخصصات. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، تظل الجامعة الذكية ملتزمة باستراتيجية مستقبلية تحافظ لنا على مكانتنا في طليعة تحوّلات التعليم العالي. لذلك نشدد على أن صفة خريجينا كرواد أعمال ومشاريع مستقبلية ناجحة. ونحن معهم في هذا الوقت، نتطلع إلى عام دراسي مليء بالنجاح والنمو والإنجازات الرائدة."

يُركّز التوجه الاستراتيجي لجامعة حمدان الذكية على تعزيز التميز والابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يتجلّى في مناهجها الشاملة المصمّمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل العالمي، ومن خلال دمج المعرفة الأكاديمية والتكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي، تضمن الجامعة أن يكون الدارسون مستعدّين بشكل جيد لاغتنام الفرص الناشئة ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

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