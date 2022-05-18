· الخبراء في منتدى قادة المطارات العالمية يناقشون التنقل الجوي الحضري واستخدام طائرات مؤتمتة للغاية

· هيئات تخطيط الطيران والنقل والمدن تعمل على إعداد البنية التحتية لمواجهة النمو المتوقع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قالت جويس أبو موسى، مدير مشاريع الابتكار في ايه دي بي، مجموعة الشركات الفرنسية الرائدة عالمياً في تصميم وتشييد وتشغيل المطارات، أن الشركة ستطلق طائرة تجارية كهربائية في ديسمبر 2024 قبيل انعقاد أولمبياد باريس، حيث سيتم اختبار التشغيل التجريبي من قبل طيار واحد ومسافر واحد لتحديد مدى التقدم.

وقالت جويس أبو موسى التي شاركت في جلسة حوارية بعنوان "الإعداد لمستقبل التنقل الحضري" عقدت ضمن أعمال مؤتمر الابتكار والتطوير في المطارات الذي انعقد على هامش أعمال منتدى قادة المطارات العالمية، أن البرنامج ما يزال في مرحلة الاختبار الأولية حيث يتم اختبار المكونات للتعامل مع المتطلبات الفنية والتنظيمية.

وأضافت أبو موسى التي تقود استراتيجية التنقل الحضري والتطوير التجاري لصالح مجموعة ايه دي بي مطارات باريس: "ايه دي بي تقود البرنامج فيما يتم الاختبار مبدئياً في أربع مطارات للطائرات العمودية، حيث سيتم في مرحلة لاحقة تسبق العام 2028 زيادة عدد مطارات الطائرات العمودية إلى 10 مطارات في مدينة باريس.

ويكتسب نمو التنقل الجوي في المناطق الحضرية باستخدام طائرات آلية للغاية يمكنها تشغيل ونقل المسافرين أو البضائع على ارتفاعات منخفضة داخل المناطق الحضرية والضواحي، قوة جذب على مستوى العالم وسيكون جزءًا لا يتجزأ من تجربة السفر المستقبلية.

ومع انطلاق هذا القطاع، تعمل هيئات الطيران والنقل وتخطيط المدن على إعداد البنية التحتية لمواجهة النمو المتوقع. وقد ناقشت الجلسة بمزيد من التفصيل والتنظيم الجوانب المختلفة ذات الصلة بمطارات الطائرات العمودية، وتخطيط البنية التحتية، وتوقعات النمو لقطاع التنقل الجوي في المناطق الحضرية.

وناقش المتحدثون التطور الذي طال صناعة التنقل الجوي الحضري، سيما الطائرات الكهربائية الجديدة، والبنية التحتية والقواعد التنظيمية.

وقال داميان كيسلي، رئيس قسم البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط في شركة سكاي سبورتس، الذي قامت شركته بتنفيذ البنية التحتية الأرضية في باريس من أجل اختبار تشغيل أول رحلة تجارية قبل أولمبياد باريس، حيث سيتم التوسع بنطاق المشروع وفقاً لذلك، إن التكنولوجيا متوفرة بالفعل حيث توجد 8 إلى 10 طائرات نموذجية، إلا أن السلطات لم تعتمد أي منها بعد.

وقال راجو سيلامونثولا مدير الاستراتيجية والنمو في إدارة القسم الجوي والمدارج في شركة هانيويل، أن التحدي الحقيقي يكمن في تبني كافة أصحاب المصلحة لنهج موحد فيما يتعلق بموضوع الاستدامة.

ويركز المعرض الذي تنظمه شركة آر إكس غلوبال ( ريد اكزبيشنز ) ، والذي يعتبر أضخم منصة أعمال بينية لصناعة المطارات في العالم، بشدة على الاستدامة لمساعدة صناعة الطيران في تحقيق صناعة مطارات أكثر استدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية عاماً بعد عام.

ويستمد معرض المطارات في دورته الحادية والعشرين الدعم من مؤسسة مطارات دبي، وشرطة دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي وهي جزء من طيران الإمارات والمجموعة، ومن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، والمؤسسة العالمية لخدمات الملاحة الجوية، المزود الوحيد من القطاع الخاص لخدمات الملاحة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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