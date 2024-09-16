الدوحة، قطر: حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على خمس جوائز مرموقة ضمن جوائز التمويل الإسلامي من مجلة ذا أسيت لعام 2024، مما يؤكد ريادته في قطاع التمويل الإسلامي في قطر والشرق الأوسط.

ويعتبر حصول المصرف على جوائز في فئات متعددة شهادة على النهج الشامل الذي يتبعه في التميز في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. فقد حصل المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر التي تؤكد على ريادته في السوق وتقديمه لخدمات استثنائية، مما يؤكد دوره البارز في قطاع التمويل الإسلامي في قطر.

وقد حاز المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي للأفراد في قطر، وهو ما يدل على التزامه بتقديم خدمات مصرفية مميزة للأفراد. وقد أسهمت حلوله المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات العملاء، في وضع معايير جديدة في القطاع.

كما نال المصرف جائزة أفضل بنك إسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وهي بمثابة شهادة على دعمه الكبير لهذه المؤسسات، من خلال توفير منتجات مالية إسلامية متخصصة. وقد ساعدت جهوده في تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي في قطر.

وحصل المصرف أيضاً على جائزة أفضل بنك إسلامي للحلول الرقمية في قطر، تقديراً لإنجازاته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، واستفادته من التكنولوجيا المتطورة لتحسين تجربة العملاء.

وعلاوة على ذلك، حاز إصدار المصرف الناجح لسندات صكوك الوكالة والمضاربة على جائزة أفضل صكوك في قطر، مما يبرز تأثير المصرف على السوق العالمي للصكوك ودوره في تطوير التمويل الإسلامي على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسعدنا أن تحظى جهودنا بالتقدير من هذه المنصة المرموقة. تعكس هذه الجوائز التزامنا بتقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تركز على العملاء وتواكب احتياجاتهم المتطورة. ومع استمرارنا في التطوير، نواصل تقديم خدمات مصرفية استثنائية تضع أسسًا جديدة للتميز في القطاع".

احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، تحظى جوائز التمويل الإسلامي من ذا أسيت بتقدير كبير في القطاع المالي باعتبارها واحدة من برامج التقدير المرموقة، حيث تحتفي بالمؤسسات التي تجسد الأداء المتميز في مجال الصيرفة الإسلامية.

تمثل هذه الجوائز تأكيداً هاماً على التوجه الاستراتيجي للمصرف ودوره كمؤسسة بارزة في قطاع التمويل الإسلامي. كما تسلط الضوء على التزامه بالتميز ورضا العملاء، مما يعزز مكانته كقوة مؤثرة في المجتمع العالمي للتمويل الإسلامي.

وبينما يواصل المصرف تحقيق إنجازاته، يظل تركيزه موجهاً نحو الابتكار وتقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى تلبي احتياجات عملائه الحالية والمستقبلية.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.qib.com.qa

-انتهى-

#بياناتشركات