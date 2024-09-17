الدوحة، قطر: تشارك شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات (كونتيك إكسبو 2024)، الذي تقام فعالياته حاليًا في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. من خلال جناحها الخاص بالمعرض، تسلّط الميرة الضوء على أهمية الابتكار وسبل تعزيزه في قطاع التجزئة، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي في قطر.

ينظّم هذا المعرض عدّة جهات حكومية رفيعة ممثّلة في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل. على مدار 3 أيام، يستعرض هذا الحدث آخر الأبحاث والتقنيات المصممة خصيصًا لرفع مستويات الإنتاجية والجودة، والحدّ من التكاليف ومعدلات النفايات مع زيادة كفاءة الطاقة في قطاعي البناء والخدمات.

خلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، شهد جناح الميرة زيارةً رفيعة المستوى ضمت كلاً من سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، وسعادة السيّد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، إذ قاموا بتجربة أحدث التقنيات الذكية التي تقدمها الميرة لتطوير تجربة التسوّق تماشيًا مع تفضيلات المستهلكين في العصر الرقمي.

من خلال جناحها بالمعرض، أبرزت الميرة أحدث خطواتها على صعيد الرقمنة ودمج الابتكارات التكنولوجية في أعمالها كجزء من استراتيجيتها للتحوّل الرقمي الرامية إلى منح المستهلكين في قطر تجربة تسوّق عصرية فريدة وأكثر سلاسة.

وبهذه المناسبة، أفادت الميرة في بيان لها:

"فخورون بمشاركتنا في كونتيك إكسبو 2024 الذي انطلقت فعالياته بالأمس، حيث نهدف إلى البقاء على إطلاع دائم بأحدث الابتكارات في مجال البيع بالتجزئة واضعين نصب أعيننا تلبية احتياجات العملاء، وبخاصة في عالم اليوم الذي أصبح الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية ضرورة تفرض نفسها بقوة على المشهد العام لمختلف مجالات الحياة. في الميرة، تأتي تلبية احتياجات عملائنا على رأس أولوياتنا، وهذا يعني مواكبة كل جديد في مجال البيع بالتجزئة، لذلك نركّز حاليًا على دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتقديم خدمات وتجارب تسوّق سلسة وفعّالة. ومن هذا المنطلق، نتطلع للحصول على الابتكارات التقنية التي تكشف عنها الشركات الرائدة في قطر وحول العالم لتحسين مستوى خدماتنا بشكل أكبر."

بوصفها شركة متميّزة تسعى لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بهذا القطاع الحيوي، لا تتوانى الميرة عن استقطاب كل جديد في مجال البيع بالتجزئة موفّرة لعملائها تجربة تسوّق سهلة ومريحة مدعومة بتشكيلة واسعة من العروض والخصومات المذهلة والحصرية. وفي هذا الإطار، قدمت الميرة العديد من الحلول المبتكرة مثل عربة التسوّق الذكية التي تتيح للعملاء مسح العناصر المشتراة ضوئيًا عبر الشاشة المدمجة بها وإضافتها إلى سلة التسوق وسداد قيمتها مع الوصول إلى مختلف الصفقات والعروض الترويجية بكل سهولة. كذلك، افتتحت "الميرة سمارت"، المتجر الذاتي الخدمة بالكامل والأول من نوعه في المنطقة الذي يعمل بدون صندوق للدفع، لتمكين العملاء من الاستمتاع بتجربة تسوّق ذاتية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.

لاتزال الميرة تعمل على ترسيخ مكانتها كشركة وطنية متميّزة في قطاع البيع بالتجزئة تهتم بمواكبة التطورات تلبيةً لاحتياجات عملائها بناءً على معلومات دقيقة يتم استخلاصها من تطبيقها للهاتف الجوال باستخدام برامج متقدّمة لتحليل البيانات، إلى جانب الدراسات المستمرة لأوضاع السوق للوقوف على تفضيلات المستهلكين. يبقى الإشارة إلى أن الميرة تركّز خلال مشاركتها في المعرض على جهودها لدمج التقنيات المتطوّرة في عملياتها بما في ذلك أنظمة التسوّق والدفع الذاتي التي تعزّز تجربة العملاء، وتوفّر لهم طرقًا أسرع وأكثر ملاءمة للحصول على احتياجاتهم الأساسية بسلاسة.

وعليه، تدعو الميرة جميع المهتمين وزوار معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات (كونتيك إكسبو 2024) لزيارة جناحها والتعرّف أكثر على مبادراتها لتوسيع نطاق الرقمنة ونشر الممارسات المستدامة وتقديم الحلول التكنولوجية التي تركّز على العملاء.

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