الدوحة، قطر: أعلنت هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، عن مشاركتها في الحدث التقني البارز معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات "كونتيك إكسبو 2024"، الذي ينظم من 16 وحتى 18 سبتمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويقام تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

ويعتبر الحدث الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام ويقام على مساحة 25 ألف متر منصة مثالية للقاء للشركات الكبرى، ورواد صناعة البناء، والخدمات والتجزئة وقادة التطور التكنولوجي في قطر والمنطقة ومختلف دول العالم بهدف تعزيز التعاون، وخلق شراكات جديدة، وإيجاد فرص استثمارية متبادلة، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والرقمنة، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات. ويشارك في الحدث أكثر من 250 جهة من الشركات الدولية والناشئة والمتوسطة والصغيرة، ويضم 24 جناحا دولياً، ومن المتوقع أن يستقطب حوالي 15 ألف زائر ستكون لديهم الفرصة للإطلاع على أحدث الحلول المبتكرة والمستدامة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في قطاعيّ البناء والخدمات.

ستعرض هواوي في معرض كونتيك إكسبو 2024 أحدث ابتكاراتها التقنية تحت شعار "الابتكار يمهد الطريق نحو عصر أكثر ذكاءً وأماناً واستدامةً". وسينصب تركيز الشركة على تسريع انتشار الذكاء الصناعي والاستفادة منه في مختلف القطاعات، وأهمها المدن الذكية والنقل الذكي ومقرات العمل الذكية. وستقدم هواوي حلول البنية التحتية الرقمية المبتكرة، والتي تتميز بالاتصال الذكي والأسس الذكية والمنصات الذكية المصممة لتمكين رقمنة الشركات ودفع عجلة التحول الرقمي.

وفي معرض تعليقه على مشاركة الشركة، قال السيد ريكو لين، رئيس هواوي في منطقة "الخليج الشمالية": "نؤمن في هواوي بأن الابتكار هو المفتاح لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الصناعي في قطر. ونتطلع لمشاركة خبراتنا وتجاربنا وعرض الاستراتيجيات والحلول والطرق التي تستطيع تقنياتنا المتطورة من خلالها تمكين القطاعات وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات، وكل ذلك في إطار التزامنا المستمر في المساهمة بتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، ودعم مختلف أطر عمل وخطط تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة".

وأضاف ريكو: " يسعدنا أن يأتي هذا الحدث المميز نتيجة لتضافر جهود أربع جهات حكومية قطرية هي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، ما يشكل فرصة لنا وكافة الشركات الكبرى وقادة قطاعي البناء والتجزئة للالتقاء بقادة الفكر والشركاء والموردين والشخصيات الرائدة ورواد الصناعة على المستوى الدولي، ما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوطيد أواصر العمل لدعم مسيرة بناء النظام الإيكولوجي المستدام للتكنولوجيا المستدامة في دولة قطر، وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي".

تهدف هواوي من خلال التعاون مع شركائها الرائدين من الصين وسائر دول العالم إلى تقديم حلول شاملة تدفع عجلة التحول في مختلف القطاعات وتبني مستقبلاً أكثر ذكاءً وأماناً واستدامةً. وسيكون الحدث فرصة لتسليط الضوء على خبرات وإمكانيات الشركة وأحدث منتجاتها وحلولها في مجال الذكاء الصناعي، والتركيز بشكل خاص على كيفية معالجة هذه الحلول للتحديات الحرجة كالاستدامة والكفاءة ورفع الإنتاجية والجودة والسلامة في مجاليّ البناء والخدمات.

وتدعو هواوي جميع الحضور إلى زيارة جناحها في معرض كونتيك إكسبو 2024 في القاعة 6، الجناح 6A02-6A04، لاستكشاف حلولها المبتكرة والمشاركة في الحوارات حول كيفية تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات لتمهيد الطريق لمستقبل أكثر اتصالاً وذكاءً.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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