أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه أربع شركات إماراتية متميزة تنتمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، أكبر حدث للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، سيعقد المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر من العام الجاري، ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024. ويشكل إكسباند نورث- ملتقىً حيوياً يجمع الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم، ويتيح لهم استعراض الابتكارات الرائدة وبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات ذات الصلة.

تشمل قائمة الشركات المدعومة من قبل صندوق خليفة للمشاركة في المعرض: تطبيق "رفيق"، الذكي الذي يربط المستهلكين بمجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات، موفرة وصولاً سلساً لخدمات صيانة المنازل الموثوقة، كما تضم شركة "باي تك"، المتخصصة في تزويد الشركات بحلول رقمية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة، وشركة "أصول للاتصالات والأنظمة التقنية"، الرائدة في تقديم حلول متقدمة في مجال الاتصالات والأمن مثل أنظمة المراقبة والتحكم المنزلي، مع التركيز على الجودة العالية والتكلفة الفعّالة. وأخيرًا، "أنغما تكنولوجيز"، علامة تجارية متخصصة في الألعاب الإلكترونية، مقرها أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز تجربة الألعاب في منطقة الخليج من خلال توفير مكونات وإضافات حاسوبية فائقة الجودة، وتثبيت أنظمة رقمية مصممة خصيصًا.

تعليقاً على ذلك، قالت السيدة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة: "يضع صندوق خليفة تمكين مجتمع رواد الأعمال الإماراتي على رأس أولوياته، مع التركيز على المشاريع والشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة والتحول الرقمي وتقدم حلولاً ومنتجات مبتكرة. ندرك أن هذه الرؤية الاستباقية هي أساس النجاح في الاقتصاد الدائم التطور، إذ تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام".

وأضافت: " تجسد كل شركة من الشركات المشاركة في معرض" إكسباند نورث ستار" بدعم من صندوق خليفة، روح الابتكار والجودة وشغف ريادة الأعمال التي يحرص صندوق خليفة على تعزيزها، وتساهم في دفع عجلة التقدم ضمن مشهد الأعمال الإماراتي. من خلال دعمنا للشركات الإماراتية في المعرض، نؤكد التزامنا بتعزيز اقتصاد معرفي متقدم، ونسلط الضوء على قوة الابتكار الإماراتي في صميم واحدة من أكثر الملتقيات التكنولوجية ديناميكية في العالم، مما يعزز تنافسية الشركات الإماراتية وحضورها العالمي، ويفتح أمامها آفاق الشراكات المثمرة وفرص الاستثمار الواعدة"

يواصل صندوق خليفة جهوده الموجهة لتشجيع الابتكار وإتاحة وصول الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية عبر مشاركته في المعارض والملتقيات العالمية التي تشكل فرصاً قيمة لتعزيز الحضور العالمي للمشاريع والشركات الإماراتية مثل معرض"إكسباند نورث ستار “ 2024 ، وذلك التزاماً بدوره المؤثر في دفع عجلة نمو منظومة ريادة الأعمال، ويتطلع الصندوق إلى تعزيز استدامة وتنافسية الشركات الإماراتية وتمكينها من المساهمة في رسم ملامح مستقبل اقتصاد دولة الإمارات ،وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وبيئة حاضنة للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.

يذكر أن صندوق خليفة قد أطلق في شهر يوليو الماضي باقة جديدة من ستة برامج تمويلية على هيئة قروض طويلة الأمد بدون أي فوائد، لدعم نجاح المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

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