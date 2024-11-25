دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فيدرال إكسبريس (فيديكس)، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن الفائز بجائزة "إمكانيات فيديكس العالمية" للعام 2024 خلال احتفال الشباب الريادي السنوي الذي تنظمه مؤسسة إنجاز العرب. وتنتمي إنجاز العرب غير الربحية لعضوية برنامج "جونيور أتشيفمنت وورلدوايد" Junior Achievement Worldwide Company منذ العام 2007، وتركز على تمكين الشباب من خلال التعليم وتنمية المهارات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجمع الحدث في دورته لهذا العام، والذي أقيم في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، 70 طالباً من المدارس الثانوية والجامعات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قاموا بعرض أفكارهم المبتكرة التي تهدف إلى مواجهة التحديات في العالم الحقيقي.

وفي يوم الافتتاح، استضاف أعضاء فريق فيديكس ندوة لتسليط الضوء على أهمية وصول الشركات من جميع الأحجام إلى الأسواق الدولية، وحاجة الشركات إلى تحقيق التناغم بين أهداف أعمالها مع غرض أوسع نطاقاً. وقامت الشركة خلالها بتعريف المشاركين بجائزة "إمكانيات فيديكس العالمية" الهادفة إلى تكريم الشركات الخاصة بالطلاب والتي تجسد المبادئ الأربعة: الابتكار، والعمليات عبر الحدود، وخلق فرص العمل، والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

وبعد التفاعل مع الطلاب من خلال زيارات أجنحتهم والمشاركة في المناقشات حول مشاريعهم، اختارت فيديكس شركة "عَ بلاطة" للفوز بجائزة "إمكانات فيديكس العالمية" للعام 2024. وكانت هذه الشركة قد تأسست في العام 2024 من قبل فريق من طلاب المدارس الثانوية في فلسطين، ويطمح مؤسسوها إلى جعلها واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للطاقة المستدامة من خلال منتجها "البلاط الكهروضغطي" والذي يولّد الطاقة الميكانيكية من خلال الحركات البشرية مثل المشي أو الجري، ويحولها إلى كهرباء. وتنطلق هذه الشركة من رؤيتها المبتكرة، وقدرتها على تطوير منتج يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لتناسب مختلف الاحتياجات الأساسية للمستهلكين.

وقال نيتين تاتيوالا، نائب الرئيس لشؤون التسويق وشبكة النقل الجوي في فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "إننا في فيديكس نحرص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المواهب الشابة، ونتعامل مع ذلك باعتباره مكوناً أساسياً في مهمتنا. ومن خلال تزويد الجيل القادم بالأدوات والموارد الأساسية، فإننا نسهم في تعزيز قدرة مجموعة جديدة من رواد الأعمال والمبدعين والقادة القادرين على الإسهام في رسم معالم المستقبل. إننا نعرب عن تهانينا لجميع الطلاب الذين شاركوا في هذه المنافسات، كما نتقدم بالتهنئة الخاصة إلى "عَ بلاطة" على إنجازهم الاستثنائي، وفوزهم بجائزة "إمكانيات فيديكس العالمية" لهذا العام".

تجدر الإشارة إلى أن فيديكس قد عملت مع "جونيور أتشيفمنت وورلدوايد" على مستوى العالم لأكثر من 40 عاماً، ومع مؤسسة "إنجاز العرب" في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف دعم الاستعداد الوظيفي للطلاب، ونمو ريادة الأعمال. وفي العام الدراسي 2023/ 2024، تعاون أعضاء فريق فيديكس مع "إنجاز الإمارات" للمساعدة في أعداد ودعم مسيرة 1,172 طالباً، من خلال تقديم جلسات تعليمية حول المهارات المهمة في مكان العمل، ومحو الأمية المالية، وأساسيات ريادة الأعمال والابتكار.

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن:

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات الحساسة للوقت وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

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