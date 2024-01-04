فرق تكنولوجيا المعلومات تتلاقى أكثر فأكثر مع فرق الأمن المادي، والطلب على حلول السحابة المختلطة في ارتفاع مستمر

تحديث التحكم في الوصول سيصبح أولوية قصوى

البيانات الواردة من أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية تقود إلى تنامي الطلب على التحليلات.

دبي: كشفت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، اليوم عن أهم توقعاتها لصناعة الأمن المادي في عام 2024. وذكرت الشركة بأن فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن المادي باتت أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، حيث سيشهد العام المقبل توجه المؤسسات إلى تعزيز مستويات التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن المادي. وسيؤدي توفير مجموعتي المهارات القيّمة هاتين إلى تخفيف المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتحسين البيانات عبر الشركة برمتها.

ويتجه قادة الأمن المادي بشكل متزايد إلى دمج خبرات تكنولوجيا المعلومات في أقسامهم. كما تعمل فرق العمليات الأمنية في الوقت نفسه، على توسيع نطاق وظيفتها للتصدي لمخاطر الأمن المادي، والاستفادة من البيانات من كلا مجموعتي المهارات. وسوف يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات بالاضطلاع أكثر فأكثر بمهمة توفير الأمن المادي ضمن مجموعته والبدء في الإشراف على مهام الأمن المادي في الشركة.

كما ستزداد الحاجة إلى حلول أمن مادي موحدة ومتصلة بالسحابة، وذلك على خلفية توسع التعاون والتآزر بين الأقسام المختلفة. وستتيح هذه الصورة الموحدة والمتصلة لفرق العمل المختصة الحصول على صورة كاملة للأنظمة والتهديدات المتغيرة، كما ستمكنهم من استخدام البيانات بشكل أكثر فعالية.

تحديث التحكم في الوصول سيتصدر الاستثمارات في التكنولوجيا

سيظل تحديث التحكم في الوصول أولوية قصوى خلال عام 2024، ولتخفيف التعقيدات المرتبطة بترقية الأنظمة، ستتحول العديد من المؤسسات إلى نموذج السحابة المختلطة، وستقوم بنشر حلول تحكم في الوصول تدعم السحابة. وسيوفر ذلك تحديثات مستمرة للابتكار والأمن السيبراني، الأمر الذي يعزز الأمن بداية ًمن الأبواب ووصولاً إلى الشبكات.

كما سيشهد العام المقبل طلباً أكبر على حلول التحكم في الوصول المفتوح. وتسعى الشركات بشكل متزايد لتوفير المرونة اللازمة لإضافة وربط أفضل التقنيات المتوفرة، ويتضمن ذلك كل شيء بدءاً من أنظمة إدارة المباني وحلول الحياة والسلامة وحتى بيانات اعتماد الهاتف المحمول.

وستصل العديد من المؤسسات أيضاً إلى نقطة الانهيار في إدارة أنظمة الفيديو والتحكم في الوصول المنفصلة. وفي إطار سعيهم لتحقيق المزيد من الكفاءة، سيتخذ قادة الأعمال خطوات جادة لتوحيد النظام، الأمر الذي سيؤدي إلى تبسيط مهام مراقبة النظام وصيانته، مما يقود إلى زيادة في الإنتاج وتوفير التكاليف عبر المؤسسة.

تبني السحابة المختلطة سيزداد

ستشهد صناعة الأمن المادي في العام المقبل زيادة كبيرة في تبني السحابة المختلطة في المؤسسات المتوسطة والكبيرة. وقد أشارت أبحاث حديثة أجرتها شركة جينيتك وشملت أكثر من 5500 متخصص في مجال الأمن المادي، إلى أن 44% من المؤسسات تدير بالفعل أكثر من ربع عمليات نشر الأمن المادي الخاصة بها في بيئة سحابية أو في سحابة مختلطة. كما ذكرت 60% من المؤسسات المشمولة بالدراسة إنها تفضل السحابة المختلطة كاستراتيجية طويلة المدى.

ومع تزايد تبني السحابة، سيكون هناك اهتمام متزايد بأجهزة التوصيل والتشغيل الجديدة التي تدعم السحابة، لا سيما وأنها لا تعمل على تبسيط الوصول إلى الخدمات السحابية فحسب، بل تعزز أيضاً من قوة الحوسبة الطرفية.

كما سيزداد التركيز على استخدام البيانات السحابية وسترتفع التكاليف المرتبطة بها. وسيتجه المستخدمون بشكل متزايد نحو استخدام أجهزة مُدارة عبر السحابة لتخزين البيانات الثقيلة مثل الفيديو. وستسعى المؤسسات إلى الاستحواذ على الخبرات التي يقدمها شركاء التوزيع لاستكشاف حالات استخدام تتجاوز نطاق الأمان، بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات في السحابة المختلطة. وسيؤدي هذا بدوره إلى خلق فرصة مربحة لشركاء التوزيع حيث سيركزون جهودهم على الخدمات ذات القيمة المضافة لمساعدة عملائهم على التغلب على التحديات الجديدة، وكل ذلك بالتزامن مع توليد أعمال متكررة مستدامة.

تزايد انتشار أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية والبيانات المرتبطة بها يؤدي إلى نمو الطلب على التحليلات

يشهد السوق حالياً طفرة في انتشار أجهزة الأمن المادي وأجهزة الاستشعار الخاصة بإنترنت الأشياء الصناعية. كما أن المؤسسات في مختلف الصناعات تتبنى هذه التقنيات بشغف كبير، ليس فقط لزيادة تنوع البيانات في عملياتها الأمنية، ولكن أيضاً لكسر العزلة بين الأنظمة واسترداد المعلومات القيمة.

وجدير بالذكر أن المؤسسات التي تختار بنية مفتوحة ترتكز على واجهة برمجة تطبيقات، إلى جانب نهج موحد، ستحقق أقصى استفادة من هذا التوجه بمرور الوقت. وسيتيح ذلك دمج مصادر بيانات متعددة وتحليلها للمساعدة في توجيه الاستراتيجيات الجديدة وتعزيز العائدات عبر جميع استثمارات التكنولوجيا.

ومع استمرار تضخم كمية البيانات المتاحة، ستبحث العديد من المؤسسات عن طرق لرقمنة سير العمل وأتمتته لدعم المشغلين. وبالنتيجة، سينمو الطلب على حلول الأمان المادية التي تتمتع بتحليلات مضمنة وأدوات تشغيل آلي ولوحات معلومات بصرية.

لقراءة توقعات جينيتك كاملة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.genetec.com/ blog/industry/physical-security-trends-for-2024

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نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

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